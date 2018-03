Petro y Duque, ganadores de consultas y candidatos presidenciales

Iván Duque, del Centro Democrático, y Gustavo Petro, del movimiento Colombia Humana, se unen a la baraja de candidatos presidenciales para la primera vuelta electoral, tras superar sus respectivas consultas interpartidistas en las elecciones de este domingo.

Con 67,93 % -70,18 % escrutado-, Duque se impuso en la consulta de la centroderecha. Lo sigue Marta Lucía Ramírez, con 25,58 % por ciento, y en tercer lugar quedó Alejandro Ordóñez, con 6,47 % por ciento.



Petro, por su parte, salió triunfante de la consulta de centroizquierda con el 84,94 % por ciento de los votos, que representan una importante ventaja frente a su contendor, el exalcalde de Santa Marta Carlos Caicedo, quien alcanzó el 15,05 % -con 70,23 % escrutador-.



Estos resultados ratifican la favorabilidad que ambos, tanto Petro como Duque, habían mostrado las encuestas. La última realizada por la firma Guarumo para EL TIEMPO y La W, de hecho, ponía a Duque y a Petro como punteros en la lucha presidencial. El uribista, con 23,6 por ciento, y el exalcalde de Bogotá, con 23,1 por ciento, quedarían en un empate técnico según ese sondeo.



La misma encuesta, respecto a la consulta de la coalición liderada por los expresidentes Andrés Pastrana y Álvaro Uribe, le daba a Duque una intención de voto muy superior a la de Ramírez, segunda.



El primero alcanzaba 72,3 por ciento, frente al 21,7 por ciento de la candidata del movimiento Por una Colombia Honesta. Ordóñez, por su parte, solo llegaba al 6 por ciento de la intención de voto.



El resultado de este domingo no se aleja de los resultados que mostraba ese sondeo. No hubo sorpresas.



Por el lado de la consulta Inclusión Social para la Paz (centroizquierda), Petro alcanzaba un 89,9 por ciento de la intención de voto, mientras que Carlos Caicedo tenía solamente el 10,1 por ciento. Tampoco se distancian los resultados de lo que auguraban los sondeos.



Las urnas ratificaron el favoritismo de Gustavo Petro frente al exalcalde de Santa Marta, quien solamente le tomó ventaja en algunas de sus zonas de influencia política, como la ciudad de Santa Marta y el departamento de Magdalena.

Duque, de la encuesta interna a la consulta

Iván Duque fue ungido como candidato del Centro Democrático el 12 de octubre de 2017, tras superar el mecanismo interno que decidió el partido político liderado por el expresidente Álvaro Uribe, es decir, la encuesta entre los precandidatos.



El ahora candidato presidencial de la coalición de centro derecha superó en favorabilidad a otros nombres de peso dentro de su partido: Rafael Nieto, Carlos Holmes Trujillo, María del Rosario Guerra y Paloma Valencia.



Aunque los nombres de Luis Alfredo Ramos y de Óscar Iván Zuluaga también estuvieron en el sonajero de precandidatos, las decisiones judiciales pendientes en casos que los involucran los llevaron a hacerse a un lado. No obstante, hace dos semanas Ramos anunció que se unía a la campaña de Duque.

Iván Duque, candidato del Centro Democrático. Foto: Mauricio Dueñas Castañeda / EFE

Tras salir del proceso interno del Centro Democrático, el paso siguiente fue definir cómo y entre quienes se escogería el candidato presidencial, pues sabían que tenían coincidencias ideológicas y programáticas con otros sectores con los que coincidieron en la oposición al plebiscito refrendatario del acuerdo de paz, del que salieron ganadores el 2 de octubre de 2016.



Mientras se tomaba una decisión, se llegó a hablar incluso de una crisis interna. La razón fue Alejandro Ordóñez, pues al sector liderado por Pastrana no le sonaba la presencia del exprocurador en la consulta.



A la postre, fue la opinión de Uribe la que se impuso y Ordóñez quedó en la foto de partida. Así se oficializó el 22 de enero, cuando los tres hicieron pública la inscripción de la consulta interpartidista. Al final, Marta Lucía Ramírez aceptó que el nombre de Ordóñez también fuera puesto a consideración de las urnas.



La decisión se tomó luego de que los líderes de los sectores mayoritarios (Uribe y Duque por el Centro Democrático y Pastrana y Ramírez por el sector conservador que representan) mantuvieran largas reuniones, días antes, en la ciudad de Barranquilla.

Superado ese escollo, los precandidatos se dieron a la tarea de hacer campaña. Con el paso de las semanas, Duque fue ganando terreno, apadrinado por la figura poderosa de Álvaro Uribe, mientras que Ramírez y Ordóñez se quedaron relegados.



Ahora, Duque será el encargado de recoger las banderas de la ‘coalición del no’, como ha sido conocida los últimos meses, pues son los partidos que se han unido en torno a banderas como las críticas al proceso de paz con las Farc y la defensa de valores conservadores.

El camino seguro de Gustavo Petro

La coalición de Gustavo Petro también se terminó decantando de una baraja de nombres que en principio era más amplia pero que, con el tiempo, se terminó desgranando. Hasta enero de este año, era claro que serían tres los nombres en contienda: además del exalcalde de Bogotá, irían Carlos Caicedo y la exministra de Trabajo Clara López.



Ellos tres, además, ampliaron su invitación a Humberto de la Calle y al exnegociador de paz Frank Pearl, para que participaran en una alianza amplia de centroizquierda. Sin embargo, ninguno de los dos aceptó.

Gustavo Petro fue militante del M-19, congresista del Polo Democrático Alternativos y Alcalde de Bogotá. Foto: Jaime Saldarriaga / REUTERS

Esta alianza, en lugar de ampliarse, terminó reduciéndose. El 22 de enero, Clara López se hizo a un lado y descartó participar de la consulta interpartidista. En ese momento aseguró que había discutido con Petro la necesidad de una consulta más amplia, pero el tiempo para avisar a la Registraduría si irían o no a consulta, y quiénes, se agotaba.



Aunque López se bajó de la alianza, al parecer por la renuencia de De la Calle y de Fajardo a unírseles, Petro y Caicedo decidieron continuar. “Hemos convocado a todas las fuerzas a defender la Paz en una confluencia y consulta para unificarnos, a riesgo de mi propia candidatura. Me mantengo hasta el final en esa convocatoria”, aseguró Gustavo Petro en ese momento.



Apenas una semana después, Clara López anunció que se uniría a la candidatura del Partido Liberal, encabezada por Humberto de la Calle, y que sería la fórmula vicepresidencial del exjefe negociador de paz del Gobierno con las Farc.



Este viraje de López, otrora líder del Polo Democrático y quien terminó en el gobierno de Juan Manuel Santos tras su apoyo al proceso de paz, dejó claro desde el principio que Gustavo Petro tenía todo para ser el candidato presidencial. Aunque Caicedo era fuerte en algunas regiones de la Costa Caribe, especialmente en el departamento de Magdalena y en su capital, Santa Marta, no era una figura de reconocimiento en otras regiones del país, principalmente en el interior, donde Petro sí tenía caudal electoral.

Así quedaron decantadas las fuerzas de la izquierda y centroizquierda, divididas en tres alianzas: la Coalición Colombia, que decidió ir con Sergio Fajardo como candidato y Claudia López como su fórmula vicepresidencial; la de Humberto de la Calle con Clara López, que une a los liberales con la Alianza Social Independiente; y finalmente, la que ahora lidera Gustavo Petro, uno de los candidatos más favorecidos por la opinión hasta ahora en varias encuestas presidenciales.



ELTIEMPO.COM