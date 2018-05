Petro no propone programa de izquierda y se mueve hacia al centro

Gustavo Petro dijo este martes en W Radio que no está proponiendo un programa de izquierda, porque “eso no funcionó”. “Lo que estamos proponiendo es el desarrollo del capitalismo, el desarrollo de un capitalismo democrático”, afirmó. También aseguró que no convocará una asamblea constituyente ni expropiará bienes.

Voto en blanco, sin valor jurídico

El Consejo Nacional Electoral recordó que para la segunda vuelta presidencial de este 17 de junio, además de los dos candidatos, en el tarjetón aparecerá la casilla del voto en blanco. Sin embargo, dejó en claro que en términos jurídicos el voto en blanco no tendrá ningún valor porque es una excepción a la regla. Eso significa que en la eventualidad de que este gane no se repetirá la elección.

Luis Ernesto Gómez se pregunta si el Partido Liberal está en venta

Un grupo de ciudadanos liderado por el exviceministro Luis Ernesto Gómez acudió

a la sede del Partido Liberal para cuestionar los acercamientos del expresidente César Gaviria con el candidato Iván Duque, mediante un acto simbólico. “¿Se vende el Partido Liberal? ¿Se vende el ideario liberal a cambio de un puesto? ¿Alianza con quienes quieren hacer trizas la paz?”, escribió Gómez en Twitter. Foto: @LuisErnestoGL

Una vaca por De la Calle

Seguidores de Humberto de la Calle están promoviendo una vaca para ayudarle con las deudas que le dejó la campaña. El excandidato liberal hizo un préstamo personal por más de 1.500 millones de pesos para financiar los gastos de la contienda. A través de la plataforma Vaki se pueden realizar aportes desde 9.000 pesos.

Registraduría examina denuncias

Este martes circularon en redes sociales formularios E-14 (donde se consignan los primeros resultados electorales) en los que aparecen supuestas modificaciones manuales de los datos. Estas irregularidades habrían afectado a todos los candidatos. La Registraduría está examinando los casos.



