Los límites de candidatos que ganaron en consulta para hacer alianzas

La votación histórica que alcanzaron las dos consultas presidenciales de este domingo, las cuales superaron los 9’600.000 votos, deja claro que Iván Duque y Gustavo Petro son dos cartas muy fuertes en la primera vuelta presidencial que se celebrará el próximo 27 de mayo. Pero además, empieza a mover el ajedrez político de cara a posibles alianzas en la carrera hacia la Casa de Nariño.

En este sentido, la Ley Estatutaria 1475 del 14 de julio de 2011 en el artículo 7, en la que se regula las consultas internas e interpartidistas para elegir un candidato, establece un punto muy claro y es que el resultado de este mecanismo de participación es obligatorio “para el partido, movimiento, grupo significativo de ciudadanos o coalición, que las hubiere convocado, así como para los precandidatos que hubieren participado en ellas”.



En consecuencia, si se desconoce o el candidato ganador renuncia a su aspiración, “deberán reintegrar proporcionalmente los gastos en que hubiere incurrido la organización electoral” al realizar la consulta, y estos montos “serán fijados por el Consejo Nacional Electoral con base en los informes que presente la Registraduría Nacional”.



Siendo así, Iván Duque, Gustavo Petro y Humberto de la Calle deben presentarse, sin falta, a los comicios de mayo, o podrían verse expuestos a devolver millonarios recursos de las consultas.



Desde lo planteado por la norma, por ejemplo, se cierran escenarios hipotéticos de posibles alianzas antes de la primera vuelta. El primero es que en ningún escenario, Humberto de la Calle y Gustavo Petro podrían llegar en coalición a la primera vuelta, pues ambos fueron proclamados candidatos tras consultas.



De la Calle y el Partido Liberal no pueden abandonar la candidatura para adherirse a Sergio Fajardo y su movimiento Coalición Colombia, aunque estos últimos sí podrían añadirse a la candidatura liberal.



Tampoco sería posible una adhesión de Gustavo Petro a Fajardo, pero sí una adhesión de Fajardo a Gustavo Petro. El escenario menos posible es una coalición de los tres candidatos, pues al menos uno tendría que someterse a las sanciones ya mencionadas.



Otro ejemplo es que Iván Duque no podría añadirse a Germán Vargas Lleras, pero este sí podría apoyar la candidatura del Centro Democrático. El Partido Liberal tampoco podría adherirse a la candidatura del Ex vicepresidente, pero este sí podría sumarse a la candidatura de Humberto de la Calle.



En resumidas cuentas, quienes no tendrían problema de sumarse a otras candidaturas en un escenario de alianzas para primera vuelta serían Germán Vargas Lleras, Sergio Fajardo, Juan Carlos Pinzón, Piedad Córdoba y Viviane Morales.



Los candidatos que han ganado en las consultas, acorde a la norma, deben presentarse a la elección o se verán expuestos a reintegrar recursos de la consulta "proporcionalmente", como lo indica la ley.

La normativa, además, establece que “los partidos y movimientos políticos y sus directivos, las coaliciones, los promotores de los grupos significativos de ciudadanos y los precandidatos que participaron en la consulta, no podrán inscribir ni apoyar candidatos distintos a los seleccionados en dicho mecanismo, con excepción de los casos de muerte o incapacidad absoluta del candidato así seleccionado”.

Los limitantes para los precandidatos

Por otro lado, en el caso de las consultas la ley establece que los precandidatos que participen en este mecanismo deberán aceptar el resultado y quedan “inhabilitados para inscribirse como candidatos en cualquier circunscripción dentro del mismo proceso electoral, por partidos, movimientos, grupos significativos de ciudadanos o coaliciones distintas”.



Teniendo en cuenta esto, ni Marta Lucía Ramírez, ni Alejandro Ordóñez, ni Carlos Caicedo, ni Juan Fernando Cristo hubieran podido presentarse en los comicios presidenciales por otra colectividad, después del resultado alcanzado en sus consultas.



