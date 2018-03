Pausa de Uribe termina en sesión de fotos / Diario de campaña

Esta semana durante su visita a Cartagena, el expresidente Álvaro Uribe hizo una parada para comerse un helado en una reconocida cadena de restaurantes. Invitó helados a sus escoltas y a los senadores electos Honorio Henríquez y Ruby Chagüi, quienes lo acompañaban, y mientras les despachaban el pedido, posó para fotos con los empleados y con los espontáneos.

Los motivos de Fajardo

El candidato presidencial Sergio Fajardo, Coalición Colombia, aseguró que la motivación que lo llevó a hacer política hace más de 18 años “fue romper la barrera de desigualdad que hay en el país” y “trabajar para los más humildes y para que las oportunidades lleguen a todos”.



De acuerdo con el exgobernador de Antioquia, “la dignidad, también empieza desde los espacios”.

Plan de salud de Vargas Lleras

El candidato presidencial Germán Vargas Lleras se comprometió a acabar las demoras en la asignación de citas médicas, vigilar la entrega oportuna de medicamentos y garantizar la integralidad en los servicios de salud.



Para ello, pondrá en marcha el plan de ‘medicina familiar’ en el cual, según su propuesta, se formarán 2.000 médicos con ese énfasis.

Petro dice que Maduro sí es dictador

El candidato presidencial de Colombia Humana, Gustavo Petro, aseguró esta semana en entrevista con la revista Newsweek en español que a diferencia de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, Hugo Chávez no fue un dictador.



“Si usted me pregunta si Chávez fue un dictador, yo le digo que no. Si usted me pregunta si Maduro es hoy un dictador, yo le digo que sí”, afirmó Petro.

A mediados de abril deciden

El consejo superior de Colombia Justa Libres anunció que como no tiene un candidato presidencial, “realizará una reunión de consenso nacional con el liderazgo representativo de la cristiandad del país, a mediados del mes de abril”, para tomar una decisión al respecto. Este movimiento, liderado por buena parte de las iglesias evangélicas del país, tuvo un lista a Senado en los pasados comicios y está a la espera de que se terminen los escrutinios, pues consideran que tienen derecho a al menos tres curules.



