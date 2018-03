Partidos preparan sus movidas para la primera vuelta

Las bancadas parlamentarias de ‘la U’ y del Partido Conservador, que tienen en su poder casi 4 millones de votos y no cuentan con candidatos presidenciales propios, se reunirán este miércoles para comenzar a decidir sus apoyos.

Los liberales, que tienen como candidato presidencial a Humberto de la Calle, fueron convocados por su jefe, el expresidente César Gaviria, para preparar también su estrategia.



La mayor expectativa, por ahora, se centra en las decisiones que tomarán los dos primeros (‘la U’ y los conservadores), cuyos votos serían disputados principalmente por los candidatos presidenciales Germán Vargas Lleras e Iván Duque.



Aunque el tema principal para el cual fueron convocados es ese, el de los apoyos a los candidatos presidenciales, no es muy probable que haya decisiones hoy en ninguno de esos partidos. Parecen no tener prisa, lo que, en todo caso, valoriza mucho más su decisión.



Como la primera vuelta presidencial no será hasta el 27 de mayo, los congresistas, elegidos el domingo pasado, no dan muestras de tener mucha urgencia para tomar sus decisiones.



El presidente de ‘la U’, Aurelio Iragorri, le dijo a EL TIEMPO que espera que su partido tome una “decisión institucional” al respecto, que ese tipo de determinaciones no se haga al menudeo.



David Barguil, el senador más votado de los conservadores, también dijo que cree que su partido va a tomar una “decisión institucional”.



La realidad, sin embargo, muestra que en ambos partidos ya hay congresistas comprometidos con las campañas de Vargas y de Duque.



El senador de ‘la U’ Mauricio Lizcano trabaja desde hace varios meses con la campaña de Vargas y ayer le dijo a EL TIEMPO que cree que en su partido hay “buen ambiente” para apoyar a Vargas.



Pero un grupo liderado por Armando Benedetti y Roy Barreras se opone de manera radical a apoyar al exvicepresidente.



En entrevista concedida a EL TIEMPO, el candidato Vargas dijo que ya está en conversaciones con congresistas de otros partidos que le han confirmado su respaldo.

Los liberales

El expresidente César Gaviria se sentó anoche a manteles en su apartamento con un grupo de la bancada liberal para analizar su estrategia de cara a primera vuelta.



El liberalismo no ha podido superar la ruptura generada por las denuncias del exministro Juan Fernando Cristo y de algunos congresistas que acusaron a Gaviria de haber “dividido” al partido con algunas de sus acciones.



El senador Luis Fernando Velasco, quien no asistió a la cena de anoche, dijo: “Gaviria es una persona que les ha prestado servicios a su partido y al país, pero que hoy no es el indicado para dirigir el liberalismo”.



Velasco pidió que el candidato presidencial Humberto de la Calle asuma la jefatura de la colectividad.



Ayer, De la Calle volvió a descartar cualquier posibilidad de hacer alianza con Sergio Fajardo y aseguró que irá a primera vuelta.

Plazo para presentar compañero de fórmula

Los candidatos a la presidencia que surgieron de consultas interpartidistas tienen plazo hasta este viernes para inscribir sus fórmulas vicepresidenciales.



Iván Duque escogió a Marta Lucía Ramírez, la segunda en votos en la consulta del domingo pasado.



Todavía no se conoce quién será la fórmula de Gustavo Petro.



Germán Vargas, quien inscribió al exministro Luis Felipe Henao la semana pasada, podría cambiar ese nombre si consigue un apoyo político que le signifique votos.



POLÍTICA