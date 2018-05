¿Para dónde se moverán los votos de Sergio Fajardo?

Los votos de Sergio Fajardo, Germán Vargas Lleras y Humberto de la Calle son desde la noche de este domingo el objeto de deseo del candidato uribista, Iván Duque, y del izquierdista Gustavo Petro, quienes se disputarán la presidencia en la segunda vuelta el 17 de junio.

De manera particular, con 4’585.970 votos en su bolsillo, Fajardo se convierte en un actor que puede decidir el nombre del próximo presidente de la República.



Su sorprendente votación –por ejemplo, ganó en Bogotá con 1’240.799– es un valioso activo que, sin embargo, lo pone a él mismo en una encrucijada. Entre sus aliados que lo llevaron a esta conquista hay figuras como su fórmula vicepresidencial Claudia López y Antonio Navarro. Es evidente que a la primera se le abre la puerta para aspirar a la Alcaldía de Bogotá mientras que el segundo ya ha mostrado su interés en aspirar a este cargo. ¿Permitirá Fajardo que Duque gane dejando semejante antecedente en la capital con las consecuencias que esto tendría para ellos? Por eso mismo, en círculos cercanos a López y Navarro se escucha decir que Fajardo debe apoyar a Petro.



En la misma línea está el exalcalde Antanas Mockus, quien no solo se inclina por elegir este camino debido al afecto que siente hacia Bogotá, sino por el hecho político más importante de los últimos años: la firma de los acuerdos de paz con la guerrilla de las Farc ahora en proceso de implementación. En las huestes fajardistas también hay otras voces en igual sintonía: Inti Asprilla y Jorge Iván Ospina, para citar dos casos.

Distancia bien grande

Una opinión que, sin embargo, no es compartida por el senador Jorge Enrique Robledo, quien en ocasiones anteriores ha hecho evidente sus diferencias insalvables con Petro. “En el Polo no tenemos ninguna relación con Gustavo Petro a partir del 2010, cuando se retiró del partido para desarrollar el acuerdo que hizo con el presidente Santos. Tampoco votamos por él para alcalde de Bogotá. Y desde la primera vuelta de las elecciones del 2014, él votó por Santos y Vargas Lleras. Entonces tenemos unas distancias bien grandes”, le dijo en una entrevista a la periodista María Isabel Rueda para EL TIEMPO. “Petro es una mala persona”, añade el robledista Aurelio Suárez.



¿Entonces? ¿Qué irá a hacer Fajardo? El domingo, en su alocución, no fue concluyente, aunque hizo un llamado para avanzar y cuidar a Colombia. “Tenemos muchas heridas, nosotros no queremos más violencia, no podemos reversar, no podemos permitir que la violencia vuelva a marcar nuestras vidas y tenemos que hacer un esfuerzo todos los días para ser mejores personas, para poder convivir entre nosotros”, aseguró ante sus dolidos seguidores, algunos con los rostros bañados en lágrimas por la derrota sufrida por menos de dos puntos porcentuales.



Al exalcalde de Medellín y exgobernador de Antioquia no le fue bien en su tierra natal, pues Duque lo dobló. Peor le fue a Petro. Sin embargo, todo voto es útil y para él lograr su apoyo en este departamento sería muy importante. El domingo en la noche, Hollman Morris, el concejal de Bogotá y ferviente defensor de esta aspiración, afirmó: “Como compromisario de Petro me comprometo a trabajar por la unidad a partir de ya, somos más los que no queremos volver a la violencia. Vamos por la unidad”. ¿Eso incluye acercarse a Fajardo? “Naturalmente que sí. Los necesitamos para construir un país mejor”, le dijo a EL TIEMPO.



Fajardo, empero, prefirió no comprometerse aún. Aunque, en su alocución, recordó una frase que era orden del día en su campaña: “Ser diferentes sin ser enemigos para que no haya más guerra en esta Colombia”.



En su discurso, que se centró en el agradecimiento a sus votantes y a las figuras políticas que lo apoyaron, también dejó claro que el principal llamado es a combatir la corrupción y seguir impulsando un movimiento que está enfocado en que la política “no sea sinónimo de corrupción o de vergüenza”.



Estas frases con las que reafirma su defensa del centro fueron el preludio al anuncio de su próximo objetivo. “Nos queda la convicción de que tenemos que seguir juntos. El 2019 empieza hoy y empieza por todo el territorio de Colombia con nuestra coalición; en Colombia se puede, se puede, se puede”, enfatizó. Es decir que su enorme votación de ayer es la primera piedra en la construcción de un movimiento en búsqueda de alcaldías y gobernaciones.



Pero, y ¿la decisión de quién quiere él que sea el próximo presidente? Eso es lo más urgente y lo más importante. Aunque su propósito de empezar a sembrar para obtener poder local es desde su óptica trascendental es un discurso difícil de vender en la coyuntura actual. De ahí que su decisión debe ser inmediata y clara.



Intelectuales como el escritor Héctor Abad, quien lo conoce bien, escribió anoche en su cuenta de Twitter: “No crean: @sergio_fajardo no es el político clientelista que va a “capitalizar” sus cuatro millones y medio de votos pidiendo ministerios a Petro o a Duque. Su apuesta siempre ha sido por la libertad y creo que dejará a sus electores en libertad”.

No crean: @sergio_fajardo no es el político clientelista que va a "capitalizar" sus cuatro millones y medio de votos pidiendo ministerios a Petro o a Duque. Su apuesta siempre ha sido por la libertad y creo que dejará a sus electores en libertad. — Héctor Abad F. (@hectorabadf) 27 de mayo de 2018

Situación similar a la que debe tomar Vargas Lleras y De la Calle. El primero dijo anoche que él tomaría una decisión en los próximos días, pero dio una pista: “Siempre he estado de acuerdo en defender la institucionalidad”. El liberal también señaló que la defensa de los acuerdos de paz sigue siendo su obsesión. Es decir, ambos, más o menos, mostraron la ruta que pueden tomar.



Sin embargo, con semejante votación, el gran interrogante es qué irá a hacer Fajardo. Y aunque en las elecciones los votos no son endosable, sí es cierto que al mirar las frías cifras entre Petro y Fajardo sumaron este domingo más votos que Duque. Porcentualmente sumaron 48,83. Una cifra por la que sus seguidores posiblemente se cuestionaran no haberse unido para la primera vuelta. Este lunes empieza otra carrera.



POLÍTICA