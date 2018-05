División en candidatos sobre servicio militar obligatorio

Sin duda uno de los temas que más inquieta a varias familias es el futuro de sus hijos varones luego de que cumplen los 18 años. Para muchos padres, especialmente en las grandes ciudades, el servicio militar obligatorio es algo por resolver, sobre todo cuando el joven tiene posibilidades de seguir estudiando. Esta es la posición de los candidatos sobre el tema.

Germán Vargas Lleras

MEJOR VARGAS LLERAS

No se debe acabar. En mi gobierno el servicio militar seguirá siendo obligatorio, excepto en las zonas rurales del país, donde he propuesto es que los jóvenes aptos para presentarlo presenten en el campo un servicio social.



En las zonas rurales incorporaremos jóvenes que tengan una vocación agrícola y que cuenten con arraigo campesino, quienes serán formados en escuelas de carabineros.



Iván Duque

CENTRO DEMOCRÁTICO

No se debe acabar, pero se debe modernizar. El servicio militar ha contribuido a que se haya generado en el país un vínculo entre la ciudadanía y la Fuerza Pública.

En este tema, debemos devolverles la dignidad y motivación a nuestras Fuerzas Armadas y fortalecer la capacidad de reacción rápida y efectiva que tienen, tanto para las Fuerzas Militares como para la Policía.



Sergio Fajardo

COALICIÓN COLOMBIA

En el mediano plazo, el servicio militar obligatorio en Colombia debería terminarse.

Tenemos que pasar la página del conflicto armado que han vivido los colombianos durante los últimos cincuenta años.

Queremos que, de ahora en adelante, los jóvenes que antes iban a prestar el servicio militar obligatorio en nuestro país escriban la página de las oportunidades.



Humberto de la Calle

PARTIDO LIBERAL

El servicio militar obligatorio tiene lógica en un país que está en guerra, en conflicto armado. Ese era elpaís que teníamos antes, el del pasado, y es el país que estamos dejando atrás. Lo que tiene lógica ahora es un servicio social obligatorio, que sea remunerado para quienes lo presten y que permita abordar el problema de desempleo que afecta a muchos de nuestros jóvenes.



Gustavo Petro

COLOMBIA HUMANA

Los jóvenes colombianos tienen derecho a no empuñar armas y a tener varias opciones luego de graduarse de bachilleres. El servicio militar lo prestan, sobre todo, los jóvenes más pobres de la población.



Se mantendrá la opción del servicio militar voluntario y de un servicio social obligatorio, enfocado en actividades educativas y de protección del medio ambiente.



