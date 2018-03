La cirugía a Rodrigo Londoño está prevista para el miércoles

A menos de una semana del cierre de candidaturas para las elecciones a la presidencia y pese a los problemas de salud de su aspirante presidencial, Rodrigo Londoño, hasta ahora el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc) mantiene la idea de continuar con la candidatura.

Según fuentes de la Farc, Londoño “está bien” y alistándose en la clínica para la cirugía prevista para este miércoles tras el preinfarto que sufrió la semana pasada en Fusagasugá.



“No es una cirugía a corazón abierto, como han dicho algunos. Es menos compleja y, de hecho, estamos armando la logística para acompañarlo a votar el domingo. Ese es el plan”, afirmaron las mismas fuentes.



La cirugía planeada para este miércoles, de acuerdo con la información recibida por la Farc, no le implicaría un reposo largo, y por eso el alistamiento para acompañarlo a sufragar en las elecciones para el Congreso.



En todo caso, este martes se espera una reunión del Consejo Político del partido, y seguramente la salud del candidato presidencia de la Farc será tema.



Si la decisión de mantenerse con Londoño para la candidatura presidencial se ratifica en esa reunión, su nombre y el de su fórmula vicepresidencial, Imelda Daza, serán inscritos ante la Registraduría el viernes, cuando vence el plazo para que los partidos que no harán consultas oficialicen los nombres de sus aspirantes.



“Él (Londoño) esta bien, no está grave, no está en una situación como la que ocurrió en La Habana”, contó Jesús Santrich.



Incluso, si llegara a pensarse en que Londoño debería dedicar más tiempo a cuidarse, la decisión de la Farc es mantenerse en la carrera por la presidencia. “Si no es él (Rodrigo Londoño), cualquier otro, pero la vamos a mantener (una candidatura)”, afirmó Santrich.



Las elecciones en primera vuelta tendrán lugar el 27 de mayo.



Como Santrich y otras fuentes de la Farc, el candidato al Senado por ese partido Francisco Toloza aseguró: “Hasta el momento, nuestro candidato a la presidencia se llama Rodrigo Londoño y nuestra vicepresidenta, Imelda Daza”.



Agregó que el Consejo Político “conoce a profundidad el estado de salud del compañero Timochenko, y ellos serán los que evalúen la situación”.



De acuerdo con Toloza, están listos para la campaña. “Entiendo que ya el Consejo de Estado ratificó (la) habilidad de Timochenko para participar en la contienda”, añadió.



El incidente de salud que sufrió Londoño la semana pasada, cuando fue internado por un dolor toráxico, no es el primero. En el 2015, en medio de la negociación de paz en La Habana, ya había sufrido un infarto y estado hospitalizado un tiempo, y había tenido un accidente cerebral el pasado junio.



Para Toloza, lo importante en el terreno político será “sacar un buen resultado el 11 de marzo”, a pesar de las complicaciones que tuvo la Farc para hacer campaña de manera abierta por las agresiones a sus candidatos en varias ciudades.



