ONU celebra compromiso con DDHH de candidatos a presidencia

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein dijo este sábado que el Pacto "de respetar, proteger y garantizar derechos humanos" firmado por los cinco candidatos que participan en las elecciones presidenciales en Colombia es un hecho "sin precedentes, impresionante y alentador".



"Creemos que es la primera vez que los candidatos a la Presidencia de un país han firmado un compromiso formal e inequívoco para mantener el respeto por los derechos humanos", dijo Zeid en un comunicado.

"Esto viene como un soplo de aire fresco en un mundo donde algunos líderes políticos han estado minimizando, o activamente desacatando, sus obligaciones de respetar el derecho internacional de los derechos humanos. Agradezco a los líderes políticos por tomar este paso positivo y los urjo a que hagan todos los esfuerzos posibles por llevar a la práctica este Pacto", agregó.

El Pacto de Derechos Humanos fue iniciativa de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia y compromete a los candidatos firmantes a poner "un énfasis especial para respetar, proteger y garantizar los derechos humanos".



Además, al haber firmado el Pacto los candidatos se han comprometido a impulsar, en todo el país, y, en particular, en las zonas más afectadas por el conflicto y la violencia, la inclusión política, económica y social de las personas que habitan en estas zonas.



Zeid enfatizó que el Pacto es importante "para evitar el asesinato de líderes, de lideresas rurales y de defensores de derechos humanos, una verdadera inclusión política, económica y social en el país".



El máximo responsable de derechos humanos de la ONU recordó que el nuevo mandatario tendrá muchos desafíos, y destacó el combate contra la impunidad, incluyendo los casos de feminicidio y violencia contra la mujer; la consolidación del Estado de derecho y el fortalecimiento de las instituciones públicas en el nivel local; y proteger derechos en su forma más amplia.



"Mis colegas y yo, pero en particular, el pueblo de Colombia, tendrá en cuenta la palabra comprometida del próximo Presidente y sus sucesores. Hacer una promesa es una cosa. Cumplirla es otra. No obstante, ahora todos tenemos un criterio claro sobre el cual medir el desempeño del candidato ganador al asumir el rol de presidente de la República", sostuvo.



El comunicado recuerda que la Oficina de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia jugó un rol importante en las negociaciones que se llevaron a cabo para lograr la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno actual y las Farc, en septiembre de 2016.



