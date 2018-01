‘Ojalá gane Marta Lucía; si no, respetaremos el resultado’: Pastrana

El expresidente Andrés Pastrana está de frente apoyando la aspiración presidencial de Marta Lucía Ramírez, pero también con el expresidente Álvaro Uribe lideran la Coalición Despierta, que busca tener un candidato único para las presidenciales del 2018.

Sobre la participación en esa coalición del exprocurador Alejandro Ordóñez, dijo que fue él quien se alejó, pero que si quiere, puede volver; asegura que el Partido Conservador “está untado” de corrupción.



Pastrana se mostró confiado en que Marta Lucía sea la candidata de la coalición, pero dijo que si no gana respetarán los resultados y van a acompañar al ganador.



¿Cómo va la coalición que lideran el expresidente Álvaro Uribe y usted?



Muy bien, ese es un proceso que empezó en febrero de este año con el presidente Álvaro Uribe. Ya se ha cumplido digamos en un 50 por ciento esa alianza. En febrero, cuando hablamos con el presidente Uribe, lo que acordamos es que hubiera un candidato por el lado nuestro y otro por el Centro Democrático. En el caso que me corresponde a mí, habíamos nombrado unos compromisarios para darles unas garantías a la doctora Marta Lucía Ramírez, al doctor Alejandro Ordóñez y a otros candidatos que pudieran estar interesados en participar en esta coalición.



¿Y qué pasó con Ordóñez?



Desafortunadamente, el doctor Ordóñez no quiso participar directamente. Él se reunió en 3 o 4 oportunidades con los compromisarios de este lado, estuvo de acuerdo con las reglas, pero a último momento dijo que se iba por su cuenta. Entonces lo que hicimos la semana pasada con el presidente Uribe fue reunirnos para fijar unas reglas de juego para elegir el candidato. Esas reglas tienen que estar fijadas a más tardar el 20 de enero, y con base en ellas vamos a elegir un candidato a la Presidencia y a la Vicepresidencia, como lo hemos dicho.



¿Lo que usted me dice es que ya el doctor Ordóñez quedó fuera de esa posibilidad?



No, de ninguna manera. Él no quiso entrar a hacer parte de la selección con Marta Lucía, él dijo que se iba independiente.



¿Él no participará en el mecanismo que definan ustedes con el Centro Democrático?



Si él quiere, sí. Esto es una coalición que, como lo hemos dicho, es amplia e incluyente, que involucra básicamente a todos los sectores del ‘No’, que sacamos 6,5 millones de votos y ganamos el plebiscito que nos robó el presidente Santos. Pero, bueno, esos son los 6 millones y medio de votos que nosotros estamos convocando para que tengamos candidato único.



Es decir, ¿la puerta sigue abierta para Alejandro Ordóñez?



Y para otros candidatos que quieran estar en esta coalición.



¿Ustedes hasta cuándo esperarían al doctor Ordóñez para que resuelva?



En mi caso, como le digo, el doctor Ordóñez se reunió con mis compromisarios y él no quiso participar de las reglas de juego de este lado y tomó una decisión que yo tengo que aceptar.



Sobre el doctor Ordóñez no puedo opinar, pero lo más importante es tener rápido las normas o los mecanismos para escoger un candidato único muy rápido.



¿A usted qué mecanismo le gusta para escoger al candidato?



No quiero entrar en eso, porque para eso nombré los compromisarios, para claramente darles absoluta independencia e imparcialidad a ambos candidatos.



¿Pero cuál le parece mejor: la encuesta o la consulta?



A mí me gusta cualquiera; lo importante es que los candidatos se sientan tranquilos. Cuál puede ser una, las encuestas, el Centro Democrático escogió su candidato por unas encuestas; por lo tanto, esa puede ser una posibilidad, la otra es la consulta, lógicamente que el 11 de marzo, pero yo creo que lo importante es que los candidatos se sientan tranquilos, de que hay imparcialidad, que no hay preferencias y de eso es lo que se trata, porque al fin y al cabo las fórmulas tienen que estar.



¿Podríamos decir que su candidata es Marta Lucía Ramírez?



‘Podríamos decir’ ¡no! ¡Es mi candidata!, la que estoy respaldando y la que estoy acompañando. Ella ha dicho que se somete a esas reglas para que escojamos al candidato único. Ojalá gane Marta Lucía, pero si no es así nosotros vamos a respetar los resultados y vamos a acompañar al candidato que sea de las preferencias.



Sus orígenes son ‘azules’, ¿cómo ve hoy al Partido Conservador?



La corrupción absoluta. He dicho que si alguien hoy está untado de ‘mermelada’ es el Partido Conservador; que está untado de esa corrupción desde el presidente del Congreso hasta el presidente del partido. Hoy, el Partido Conservador es absoluta corrupción, no es el partido de Caro y Ospina, y por eso no hay forma alguna de que nosotros podamos estar participando con quienes hemos criticado. Es un partido absolutamente corrupto. Nosotros hoy no queremos estar y ni vamos a estar con ese partido. Claro, uno recorre el país con todos los concejales conservadores, en buena parte de los departamentos toda la gente está cansada de esa corrupción, están absolutamente cansados de ver esa corrupción en sus directivas y eso no lo queremos nosotros, esa es una de las banderas por las cuales nosotros estamos combatiendo y vamos a combatir para, de nuevo, traer la transparencia a la política en Colombia.



¿No le hacen falta de todas maneras a la doctora Marta Lucía Ramírez los votos de los congresistas conservadores?



Yo creo que hoy uno en una tarima con Efraín Cepeda, con Hernán Andrade o con el ministro Mauricio Cárdenas quita votos; es decir, una foto con la corrupción no es buena para nadie en política. La gran ventaja que tenemos hoy con Marta Lucía conmigo es que no estamos identificados con ningún partido; yo creo que esa es nuestra fortaleza, porque los partidos se han corrompido, están absolutamente alejados de sus gentes y yo creo que eso es lo que se implanta, que pueda uno castigar esa vieja política y con eso es con lo que nosotros estamos comprometidos.



¿Usted cómo ve la participación en política de las Farc con candidato presidencial inclusive?



Esto es contradictorio, porque volvemos a lo mismo; fíjese usted que la izquierda colombiana critica porque se le da la libertad a (Alberto) Fujimori en el Perú por delitos de lesa humanidad y aquí en Colombia las Farc, sin haber pagado un solo segundo de cárcel, quieren participar en política. Y segundo, lo más grave de las Farc es su dinero, cómo y de qué forma vamos a condenar al mayor cartel de droga del mundo, el segundo cartel de narcotráfico más grande del mundo y narcoterroristas, de acuerdo con la revista Forbes. Que estén involucrando política y dinero en este momento de la política colombiana, eso lo tenemos que combatir.



¿Cuál debe ser el objetivo, el eje central del candidato que salga de la coalición del ‘No’?



Yo creo que son tres temas fundamentales. Primero, la economía; el presidente Santos nos deja un país quebrado, el tema del empleo es fundamental, los colombianos necesitan más y mejor empleo, y el tercer tema es el de la corrupción.



Le pedí al Congreso que iniciara la investigación de pérdida de cargo del presidente Santos por la entrada de recursos de Odebrecht a su campaña, que es una violación clarísima de la ley y no ha pasado absolutamente nada, cuando hay una violación clarísima.



Y último, creo que el tema de la seguridad, la seguridad ciudadana sigue siendo un asunto fundamental y para envolver todos estos. Yo siempre, desde mi campaña para la presidencia, he insistido en los temas de educación, de ciencia, tecnología; en fin, ahí tenemos que hacer un esfuerzo muy grande si queremos nosotros incrustarnos en la agenda global.



