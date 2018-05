NiñezYA, preocupada por indiferencia de candidatos presidenciales

“Proponemos 23 acciones concretas para atender a la niñez. La mayoría no se mencionan en los programas de gobierno y 9 de ellas no se abordan para nada por ningún candidato”, señaló Gloria Carvalho, secretaria ejecutiva de la Alianza por la Niñez Colombiana y miembro de NiñezYA, un colectivo de más de 100 organizaciones de la sociedad civil relacionadas con la atención a los niños y jóvenes del país.

Esta organización manifestó su preocupación por la “indiferencia de los candidatos presidenciales” hacia algunos temas de la niñez. El pasado 24 de abril sólo Gustavo Petro asistió a un debate con niños y según NiñezYA, tras un análisis de los programas de gobierno de los cinco aspirantes, hay seis inquietudes puntuales.



La primera es que solo la primera infancia recibe atención integral por medio del programa De Cero a Siempre. Sin embargo, se está dejando de lado a la infancia y a la adolescencia. El segundo punto es que no se le brinda a atención diferenciada a los menores víctimas del conflicto armado. “Solamente se trata a la población víctima en general. La niñez queda invisible dentro del resto y se diluye entre tantos programas”, destaca Carvalho.



En adición, NiñezYa resalta que si bien el sistema de responsabilidad penal adolescente lleva 12 años en funcionamiento, no se ejecuta bien. Para la organización, esto representa una indiferencia ante la niñez en conflicto con la ley. El cuarto punto es que ningún candidato propone un programa para desarrollar competencias específicas para la crianza.



“Observamos que candidatos plantean escuelas de padres y de familia, pero eso es demasiado amplio. No entran a la especificidad de competencias de crianza. Por ejemplo el tema del castigo. Cuando el castigo es muy fuerte puede derivar en violencia intrafamiliar”, señaló Ángela Jerez, gerente de responsabilidad social de Jerez y Sandoval, organización miembro de NiñezYA.



La quinta preocupación es la falta de espacios para el juego de los niños y adolescentes. Para el colectivo, algunos aspirantes proponen “espacios para el deporte y la cultura, que está muy bien, pero faltan los sitios donde los niños puedan jugar y desarrollen competencias humanas”.



Finalmente, “existe un desconocimiento de la voz y el derecho a la participación de la niñez. A los 12,13 y 14 años ya los jóvenes tienen ideas. Piensan. Pero no se les está escuchando”, apuntó Fernando Martelo, presidente de la corporación Juego y Niñez.



NiñezYA espera lograr incidir en el Plan Nacional de Desarrollo para que el próximo presidente de Colombia atienda de forma integral las necesidades de los más de 15’448.285 de ciudadanos menores de 18 años que hay en el país.



