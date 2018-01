Murió coalición de Petro, Clara y Caicedo

22 de enero 2018 , 09:50 a.m.

22 de enero 2018 , 09:50 a.m.

Clara López no llegó a un acuerdo con Gustavo Petro para ir en marzo a una consulta interpartidista en busca de un candidato de unidad para las izquierdas.

La alianza entre el uribismo y los sectores conservadores de Andrés Pastrana y Marta Lucía Ramírez, también está a punto de romperse.



La única coalición en firme es la de Sergio Fajardo, Claudia López y Jorge Enrique Robledo.



Fajardo y De la Calle se negaron insistentemente a construir una alianza con los sectores de Clara López y Gustavo Petro.

Izquierdas fragmentadas

La primera alianza, la de Gustavo Petro y Clara López, fracasó ante la negativa definitiva de Humberto de la Calle (liberal) de participar en este proceso.



Clara López confirmó esta mañana que después de hablar con Petro desistió de competir por la candidatura única mediante el instrumento de la consulta.



Petro, en cambio, se mantiene. El ex alcalde dijo esta mañana a través de su cuenta en Twitter que no presentará “retractación” de ir a la consulta.



Su decisión es mantener abierta las puertas de la consulta, pero no está claro con quién más irá.



El candidato Carlos Caicedo, quien también aparecía con López y Petro en la decisión de hacer la consulta para escoger el candidato único, apareció hace pocos minutos en la Registraduría a inscribir su nombre.

Uribe y conservadores

Por el lado del uribismo y los conservadores la situación también es crítica.



Andrés Pastrana tiene la última palabra para que la coalición con Álvaro Uribe muera o viva.



¿Por qué Pastrana? Porque la decisión suya de aceptar o no a Alejandro Ordóñez en la alianza, definirá el rumbo de ese proceso.



EL TIEMPO pudo establecer que la candidata Marta Lucía Ramírez comenzó a aceptar la posibilidad de ir a una consulta interna con Iván Duque (del uribismo) y con el exprocurador Alejandro Ordóñez, pero esa posibilidad está sujeta a que Pastrana la apruebe.



En fuentes allegadas a Pastrana se supo que el exmandatario no va a transigir en aceptar a Ordóñez.



Pastrana alega que el acuerdo inicial para buscar un candidato presidencial de unidad era entre él y Uribe, entre exmandatarios, que Ordóñez no puede considerarse como otra parte del mismo.



En una comunicación de anoche, Pastrana sugirió que al Uribe insistir en la llegada de Ordóñez a la coalición, se desconocen los acuerdos iniciales.



Ayer Marta Lucía Ramírez e Iván Duque se reunieron en dos oportunidades (mañana y noche) para tratar de llegar a un acuerdo, pero las posiciones se mantuvieron inmodificables: Iván exigiendo la presencia de Ordóñez y Marta Lucía negándola.



Al final de la noche Ramírez consideró la inclusión de Ordóñez pero también admitió que la decisión final se haría con la anuencia de Pastrana.



Se espera que hoy se produzca un nuevo encuentro de los dos candidatos para confirmar o descartar la alianza.



A las seis de esta tarde vence el plazo para confirmar o retractarse de la consulta en la Organización Electoral.



POLÍTICA