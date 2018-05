Los partidos juegan sus cartas para la segunda vuelta presidencial

Los principales partidos políticos comenzaron este martes a destapar sus cartas para la segunda vuelta presidencial, hecho que podría despejar muy pronto la suerte de Iván Duque (Centro Democrático) y Gustavo Petro (Colombia Humana) en la contienda.

Los liberales, los conservadores y ‘la U’, que fueron soporte fundamental de la coalición del presidente Juan Manuel Santos durante sus 8 años de gobierno y contradictores radicales del uribismo, están hoy a las puertas de Duque.



Estos tres partidos de la coalición santista y el uribismo protagonizaron, de alguna manera, la llamada polarización. Pero los resultados de los comicios del pasado domingo los tienen a punto de una aproximación inevitable. La bancada de Cambio Radical, comandada por Germán Vargas, derrotado en las urnas el domingo, también estaría en camino de engrosar el apoyo a Duque.

Primeras decisiones

El expresidente César Gaviria, jefe del Partido Liberal, fue el primero en entrevistarse con el candidato del Centro Democrático, para explorar aproximaciones.



Gaviria se reunió a solas con Duque la noche del pasado lunes por espacio de casi tres horas, para examinar sus coincidencias, de lo cual no quedó registro fotográfico.

Duque rehusó dar detalles de su encuentro con el jefe liberal y se limitó a decir de manera simple que “fue una conversación amable”.



Eso sí, a renglón seguido repuso que “no tenemos ni alianzas, ni coaliciones burocráticas con nadie” e invitó a “todos los ciudadanos a que nos acompañen a construir esa Colombia de legalidad, de emprendimiento y equidad”.



Como queriendo tomar cierta distancia de los acuerdos partidistas, Duque subrayó que “nuestra alianza es unir a toda la ciudadanía”.



Pero los congresistas liberales con Gaviria van a tomar una decisión antes del mediodía de este miércoles, y según conoció EL TIEMPO, se irán con Duque. La decisión será voto a voto.

‘La U’ y los conservadores

Consciente de su revés en las urnas, primero en las elecciones legislativas y luego en la primera vuelta, ‘la U’ dejó este martes a sus bases en libertad para escoger sus preferencias presidenciales en segunda vuelta.



Para explicar su decisión, Aurelio Iragorri, presidente de ‘la U’, dijo que “uno en estas condiciones no puede negociar o poner condiciones de nada”.



“El candidato Iván Duque dio tranquilidad cuando expresó, el mismo día de la primera vuelta, que no iba a hacer trizas los acuerdos de paz, que no iba a poner espejo retrovisor. Por eso el 90 o 95 por ciento de los congresistas del partido de ‘la U’ van a votar por Iván Duque”, dijo el senador de ese partido, José David Name.



Los conservadores por su parte tienen lista una propuesta programática para presentársela a Duque. El directorio conservador, que se reunirá en la mañana de este miércoles, le va a pedir cita al candidato para expresarle su apoyo.



Este martes el senador más votado de ese partido, David Barguil, anunció su apoyo a Duque y advirtió que lo hace sin condiciones y sin esperar nada a cambio. Dijo que lo hace para impedir la llegada de Gustavo Petro al poder, porque si eso ocurre, “el país sería arrastrado al fracaso”.



Cambio Radical, el partido de Germán Vargas y el cuarto integrante de la coalición de Juan Manuel Santos, también parece ir inevitablemente hacia Duque.



El candidato del Centro Democrático ponderó el programa de Vargas y este de inmediato le envió una copia de su propuesta, guiño que fue entendido como una aproximación recíproca.



Con estos movimientos, prácticamente todos los partidos de la coalición de Santos, o por lo menos la gran mayoría de sus integrantes van a respaldar a Duque, candidato salido de las entrañas del uribismo.

POLÍTICA