Así avanza la segunda vuelta presidencial en Colombia

17 de junio 2018 , 10:10 a.m.

Llegó el día de la definición. Este domingo, los colombianos tienen un compromiso con la democracia y con su futuro: tendrán que elegir a su nuevo Presidente.



Iván Duque y Gustavo Petro son los aspirantes para llegar a la Casa de Nariño. ¿Quién ganará?



La jornada electoral empezó a las 8:00 a.m. y las mesas se cerrarán a las 4:00 p.m. La Registraduría informó que hay 36'227.267 colombianos habilitados para votar en 96.724 mesas de votación distribuidas en 11.233 puestos en todo el territorio nacional.

Los mejores momentos

10:07 a.m.: denuncias de delitos electorales

El Ministerio del Interior reportó que la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral (Uriel) ha recibido 131 denuncias por posibles delitos electorales.



Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga y Cartagena, las ciudades que más denuncias han registrado.

10:01 a.m.: bajó el flujo de votantes

Aunque el día había empezado con mucho movimiento, el flujo de votantes en Barranquilla bajó.



No obstante, se reportó que el sistema biométrico funciona funciona sin ningún problema y que las autoridades están muy atentas de la jornada.



9:47 a.m.: tranquilidad en Bucaramanga

Las autoridades de la capital de Santander reportaron que la jornada electoral en el territorio transcurre en total calma.

En Bucarmanga las personas han acudido a cumplir su derecho al voto. Foto: Jaime Moreno

9:30 a.m.: acompañamiento a líderes de la Colombia Humana en La Guajira

Electores de Gustavo Petro, en el municipio de San Juan del César y en todo el sur de La Guajira, cumplen con su derecho al voto acompañados de la Policía, tras las amenazas que recibieron.



A pesar de las amenazas, los votantes aseguraron que se sienten fuertes y unidos y que cumplirán con sufragar.



9:00 a.m.: en calma transcurre la jornada en Barranquilla

Mónica Maldonado, testigo electoral en la capital del Atlántico, comentó que la jornada ha transcurrido de forma muy organizada. "La democracia y Colombia están ganando", dijo.



También comentó que la gente salió a votar de forma masiva y que, hasta el momento, todo transcurre en "completa paz". "Primero está Colombia y el país que los partidos del Mundial", agregó.





8:50 a.m.: Álvaro Uribe ya votó

El expresidente y actual senador de la República, Álvaro Uribe, realizó su votó. Su mesa fue la #1, en la Plaza de Bolívar, de Bogotá.



El mandatario estuvo acompañado por sus nietos y se le vio con una actitud muy alegre.

El expresidente votó en la mesa #1 de la Plaza de Bolívar. Foto: Rodrigo Sepúlveda / EL TIEMPO

8:50 a.m.: votó Enrique Peñalosa

En la mesa # 1, ubicada en la Plaza de Bolívar de Bogotá, votó el alcalde de la capital, Enrique Peñalosa.

El alcalde de Bogotá depositó su voto en la mesa #1. Foto: Rodrigo Sepúlveda / EL TIEMPO

8:30 a.m.: la jornada en Norte de Santander

El gobernador del departamento, William Villamizar Laguado, pidió reforzar la seguridad, por recientes hechos violentos en el Catatumbo.



El comandante de la Policía de Norte de Santander, por su parte, aseguró que hay más de 1.200 hombres custodiando la región del Catatumbo e hizo una invitación para que la población salga a votar.



8:24 a.m.: tranquilidad en el país durante la jornada

Recién empezó la jornada electoral y las autoridades reportaron calma en el país. Además, se supo que para garantizar la seguridad hay un total de 157.000 integrantes de la Fuerza Pública en todo el territorio nacional.





8:15 a.m.: el presidente Juan Manuel Santos votó

Muy temprano el máximo mandatario de los colombianos, Juan Manuel Santos, realizó su voto en la Plaza de Bolívar, de Bogotá. Allí mismo sufragó el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas.

El Presidente votó sobre las 8:15 a. m. y dio unas palabras. Foto: Rodrigo Sepúlveda / EL TIEMPO

8:00 a.m.: Se abrieron las urnas

Con la apertura de las mesas de votación comenzó la jornada electoral de la segunda vuelta presidencial. El registrador Nacional, Juan Carlos Galindo Vácha, dio apertura oficial a los puestos de votación.



Hay que tener en cuenta que en todo el territorio nacional rige Ley Seca, por lo que está prohibido comprar o consumir bebidas embriagantes. La restricción irá hasta las 6 de la mañana del lunes 18 de junio.