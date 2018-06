No caiga en estas tres mentiras electorales que mencionan a la MOE

No es cierto que la Misión de Observación Electoral (MOE) haya revisado 50.000 formularios E-14, y por tanto, tampoco es cierto que haya encontrado 4.000 con errores. Así tuvo que aclararlo este miércoles esa organización no gubernamental en un comunicado, a raíz de varios contenidos falsos que han venido circulando en redes sociales después de la primera vuelta presidencial.



“La MOE confirmó que de 50 mil E14 revisados, 4 mil tienen errores en favor de Duque. ¿Eso no es fraude?”, dice un estado de Facebook que ha sido compartido más de 18 mil veces.

Cadena falsa desmentida por la MOE. Foto: Archivo particular

Al respecto, dice la MOE que sí revisaron formularios E14, pero no 50.000, sino 13.135, escogidos como muestra representativa de las 97.663 mesas de votación. Estos provenían de 160 municipios, de 24 departamentos.



Lo que encontró esa plataforma de vigilancia electoral fue que sí hubo anomalías, pero en 363 formularios, es decir, el 2,8 por ciento de la muestra revisada. Esas anomalías se traducen en la aparente eliminación de 796 votos y en el aumento de otros 11.726. Además, la MOE aclara que estas irregularidades afectaron a todos los candidatos, “incluyendo el Voto en Blanco y los promotores del Voto en Blanco”.

Un audio falso y una noticia tergiversada

Por otro lado, la MOE se pronunció sobre un audio que ha sido difundido a través de WhatsApp y que se comparte a continuación. En este se dice que un doctor “Mario Cajas”, a quien menciona como “uno de los juristas más importantes de la Corte Constitucional” -sí existe, es profesor de la Universidad Icesi y Ph.D en Derecho de la Universidad de los Andes-, a raíz de un supuesto informe de la MOE, convoca a los departamentos de derecho público de las universidades por un fraude, pues los resultados electorales de primera vuelta darían como ganadores a Gustavo Petro y a Sergio Fajardo.

Cadena falsa Cadena falsa sobre supuesto triunfo de Petro y Fajardo en primera vuelta. El audio embebido no es soportado

La MOE es tajante al afirmar que “el audio que se comparte tiene información completamente falsa” y cita, de nuevo, el verdadero informe sobre los formularios revisados, citado también al desmentir el primer punto.



La tercera aclaración de la MOE es por la “viralización inusitada y tergiversada” de una noticia publicada por el diario ‘El Espectador’ en su portal web y que surgió de un informe verdadero del organismo, pero que fue presentado el 16 de enero, mismo día en que fue publicada la noticia, pero se ha viralizado desde el 4 de junio.



“En dicho informe no se mencionan campañas, por consiguiente cualquier inferencia que relaciones este informe con candidaturas particulares es falso”, asegura la MOE. Agrega que el mismo fue actualizado para las elecciones al Congreso, que tuvieron lugar el 11 de marzo pasado, pero que en esa actualización tampoco se mencionan campañas ni candidaturas particulares.



ELTIEMPO.COM