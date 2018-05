Los momentos más importantes de las elecciones presidenciales

Colombia vive una nueva jornada electoral, esta vez para escoger al próximo Presidente y Vicepresidente de la República.

Según datos de la Registraduría, este domingo pueden votar 36'219.940 personas, en 96.657 mesas distribuidas en 11.233 puestos en todo el país. En el extranjero, se instalaron 11.433 mesas.

Momentos de la jornada

11:27 a.m.

El candidato del Centro Democrático, Iván Duque, sufragó en Bogotá, en la mesa 19 del Instituto Pedagógico Nacional. Estuvo acompañado de su esposa y sus hijos.

Duque se toma fotos con sus seguidores. Foto: Sandra Ramírez

11:20 a.m.

Las personas que fueron evacuadas desde el corregimiento de Puerto Valdivia, por la emergencia de Hidroituango, votaron en el municipio de Valdivia (norte de Antioquia).

10:40 a.m.

El presidente Santos informó que la jornada electoral en el país está transcurriendo con total normalidad. El balance que entregó fue muy positivo.



10:30 a.m.

El candidato del partido Todos Somos Colombia, Jorge Antonio Trujillo, ejerció su derecho al voto en Bogotá. Sufragó en el puesto de El Cortijo.



10:13 a.m.

El candidato Humberto de la Calle, del Partido Liberal, votó en Bogotá. Lo hizo en el norte de la ciudad y en compañía de su esposa.

Votación de Humberto de la Calle en Unicentro. Foto: Rony Suárez / EL TIEMPO

10:00 a.m.

Hasta este momento, según el Ministerio del Interior, se habían recibido 533 denuncias sobre delitos electorales.



Lo más recurrente fue constreñimiento al sufragante, violación a los derechos humanos en relación con el proceso electoral, corrupción al sufragante e intervención en política de los servidores públicos.



9:50 a.m.

Otro momento histórico de la jornada: 'Pablo Catatumbo', del partido Farc, votó por primera vez. Tras hacerlo aseguró: "¡Día histórico para nuestra Colombia! En mis 64 años de vida es la primera vez que ejerzo mi derecho al voto y me siento muy contento y conmovido de haberlo hecho por la paz y reconciliación de nuestro pueblo".



9:00 a.m.

Un restaurante en Bucaramanga ofreció lechona gratis a todo aquel que se acerque y muestra, con el certificado electoral en la mano, que votó.



No preguntan por quién fue el voto, solo piden que las personas demuestren que cumplieron con la democracia y votaron.



8:57 a.m.

Fue una hora histórica. Rodrigo Londoño, 'Timochenko', votó en Bogotá y publicó un video sobre el hecho. "Por primera vez ejerzo mi derecho al voto. Los invito a participar a conciencia de este proceso electoral", comentó.

Rodrigo Londoño, el excandidato presidencial de la Farc y líder de ese partido, ejerció en las horas de la mañana su derecho al voto. Foto: Prensa Farc

8:55 a.m.

A esta hora comenzó la jornada en la inspección de Barranquillita, en el municipio de Calamar (Guaviare), pues las autoridades tuvieron dificultades para trasladar, esta madrugada y por vía aérea, el material electoral de reposición.



Por otra parte, por invierno y pocos votantes en los municipios de Mapiripán, Puerto Concordia y El Dorado, en el Meta, fueron trasladadas a las áreas urbanas tres mesas que se encontraban en zonas rurales.

8:50 a.m.

Sergio Fajardo, candidato de la Coalición Colombia, votó en Medellín. Votó en el colegio INEM, del sector de El Poblado.

Momento en el que votó Fajardo. Foto: Reuters

8:30 a.m.

En la mesa número 1 también votaron el senador Álvaro Uribe, el registrador nacional, Juan Carlos Galindo; y el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa.



8:10 a.m.

Se registró el voto de Juan Manuel Santos, actual presidente del país. El mandatario lo hizo en la mesa número 1, la más importante de Colombia y que está ubicada en la plaza de Bolívar, de Bogotá.

El presidente Juan Manuel Santos cumplió con su voto en la mañana de este domingo. Foto: EFE

Tras sufragar, Santos comentó que es un día "muy especial para nuestra democracia. Queremos que sean las elecciones con mayores garantías para los candidatos y los electores".



8:02 a.m.

María Clemencia Rodríguez, la primera dama, llamó la atención cuando salió a acompañar al presidente Santos, a la Plaza de Bolívar, a ejercer el voto.



La sorpresa corrió por cuenta del jean que utilizó, en el que hizo alusión a las ‘fake news’: estaba ubicado en los costados de la prenda, en un cintillo rojo.

El particular llamado lo llevó a los costados del jean que llevaba vestido la primera dama. Foto: AFP

8:00 a.m.

Comenzó, oficialmente, la jornada electoral en el país. Las mesas estarán abiertas hasta las 4:00 p.m.



