Magistrado del CNE pide que no haya voto en blanco en segunda vuelta

El magistrado del Consejo Nacional Electoral, Armando Novoa, dio a conocer este jueves una carta en la que le solicita a la Registraduría la eliminación de la casilla del voto en blanco para la segunda vuelta presidencial, puesto que la ley prevé que esta opción no tendría efectos jurídicos.

El argumento del magistrado se fundamenta en que, según dice en la comunicación, el voto en blanco solo tiene validez para primera vuelta, cuando en caso de que esa opción obtenga más de la mitad de los votos válidos obligaría a repetir la elección con nuevos candidatos.



Esto no ocurre en segunda vuelta, pues en este caso los votos en blanco no inciden a la hora de escoger al nuevo Presidente de la República.

“Precisamente porque en este evento no tiene incidencia en la repetición de la elección, puesto que el artículo 190 de la Constitución Política no lo contempla. Mal haría la autoridad electoral en ir más allá de lo que establece la carta fundamental", indicó Novoa.



Como el voto en blanco es una expresión de inconformidad por parte de la ciudadanía, el magistrado propone que, si se llega a eliminar esta casilla para segunda vuelta, el ciudadano pueda “depositar el voto sin marcarlo, lo cual no contradice el articulo 190 superior y si permite una expresión simbólica de inconformidad sin afectar el texto constitucional”.



EL TIEMPO se comunicó con fuentes del CNE que aseguraron que hasta el momento no se ha tocado este tema en la sala plena y conoció que esta propuesta no tendría el respaldo necesario para ser aprobado.



POLÍTICA