Twitter, el ‘ring’ en el que Vargas y Petro ventilan sus diferencias

Durante al menos dos semanas y desde polos opuestos, los candidatos a la Presidencia Germán Vargas Lleras y Gustavo Petro han utilizado las redes sociales para lanzarse ataques mutuos y, de paso, ir divulgando algunas de sus propuestas de gobierno.

La confrontación ideológica y programática se ha venido dando a través de Twitter, la red social de la que varios políticos echan mano en épocas de calentura electoral.

Por un lado está Vargas Lleras, quien siempre ha tenido posturas de centroderecha. Y por el otro lado, Petro, quien tiene una marcada tendencia de izquierda y es recordado por su paso por el desmovilizado grupo guerrillero M-19.



Lo único que une a estos dos aspirantes presidenciales, los cuales están muy bien posicionados en las encuestas, es que en esta ocasión presentaron sus candidaturas mediante firmas.



El choque entre los dos candidatos comenzó el pasado 22 de diciembre, cuando Petro comentó un trino en el que Vargas Lleras le decía a Sergio Fajardo –también candidato presidencial– que los impuestos sí se podían reducir. En el mensaje, el exvicepresidente invitó a Fajardo a “conocer” su “propuesta”.



Sin que nadie mencionara a Petro, el exalcalde de Bogotá salió a increpar a Vargas Lleras y le dijo que quería bajar la carga tributaria, pero a los “poderosos”.



El exvicepresidente no se quedó callado y en cuestión de horas lanzó su sátira contra el candidato de izquierda: “Que le quede claro a @petrogustavo que a lo que sí nos oponemos es al modelo de izquierda radical que ahoga hoy a Venezuela”, trinó Vargas.

La mención de Vargas al tema de Venezuela irritó más a Petro, quien escribió que el exvicepresidente era quien “imitaba” el modelo venezolano “al apoyar el fracking y la dependencia al carbón y al petróleo” y le dijo que “imita a Maduro en controlar a la justicia”.



Desde ese momento, la pelea entre los dos candidatos quedó casada.



El siguiente tema fue el de la seguridad, en la cual ambos han mostrado posiciones y propuestas diferentes.



Sobre esta, Vargas le dedicó otro trino a Petro, con nombre propio, en el que le dijo que “el delito que afecta cotidianamente a los ciudadanos no puede seguir siendo un negocio criminal que no tiene control ni sanción. Las cárceles no pueden seguir siendo las universidades del delito, deben ser verdaderos centros de castigo y resocialización”.



La respuesta de Petro no se hizo esperar: “Seguridad ciudadana no se alcanza metiendo niños a la cárcel, o dependientes de drogas a calabozos, o el Inpec a la policía. Hay que entregar la educación superior a toda la juventud, independizar la justicia de la política, rehabilitar en la cárcel, acabar la corrupción policial”.



Dentro de los más recientes mensajes está uno del exvicepresidente que dice que el exalcalde “no puede desconocer” que “combatir el crimen organizado requiere de las nuevas estrategias que hemos propuesto y que incluyen, entre otras, trabajar de la mano con alcaldes y gobernadores”.



A esto, Petro respondió publicando un documento en el que dice referenciar sus “diferencias programáticas” con Vargas Lleras en el tema de seguridad.



Lo claro del rifirrafe entre Vargas y Petro es que si así ha sido por las redes sociales, nadie se imagina hasta dónde llegue la confrontación entre ellos en lo que resta de campaña.



