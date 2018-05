Las medidas para blindar el proceso electoral de este domingo

25 de mayo 2018 , 01:02 a.m.

25 de mayo 2018 , 01:02 a.m.

Katya Chamie C.

Por: Katya Chamie C.

Por: Katya Chamie C.

Desde hace varios meses, más de 28.000 personas, entre funcionarios y supernumerarios de la Registraduría, vienen trabajando para que el proceso del domingo se adelante sin contratiempos de ningún tipo.



Ellos están trabajando en la logística, la depuración de las bases de datos de los jurados de votación, la organización del proceso y hasta del seguimiento de la plataforma en la que se procesan los resultados de las elecciones, procedimiento que además tiene acompañamiento internacional.

Todo esto con el fin de darles plenas garantías a los candidatos presidenciales y partidos políticos. “No hay precedentes frente a todo el trabajo que se ha venido realizando para darles garantías a todos, tanto a candidatos como a los electores”, dijo esta semana el presidente Santos al destacar las medidas que se han tomado para esta jornada y que, en especial, “por primera vez hay 32 tribunales de garantías en todos los departamentos”.

Depurar la base de datos

La Registraduría anuncia que va a entregar la lista de jurados de cada uno de los puestos de votación a la Procuraduría General, para que sea esta entidad la encargada de tomar la lista de asistencia. En caso que uno de ellos no pueda asistir debe ser reemplazado por uno de los remanentes, que son jurados que también en su momento fueron designados mediante sorteo en presencia de los organismos de control.

Testigos electorales

Otra medida que tiene a cargo la Registraduría es la de informar a los partidos políticos sobre cómo acreditar los testigos electorales, quiénes son los que representan, en cada mesa de votación, a los partidos políticos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos que inscribieron candidatos.



De igual forma, tienen como función vigilar el proceso de las votaciones y de los escrutinios, también podrán formular reclamaciones y solicitar la intervención de las autoridades.



En Colombia habrá 96.724 mesas de votación y cada campaña puede registrar ese mismo número de testigos. Desde el 30 de abril pasado se habilitó una plataforma, de uso exclusivo de los partidos, para que pudieran acreditarlos. El plazo para inscribir a los testigos electorales vence este 25 de mayo, a las 5 p. m.



“Lo fundamental es que en cada mesa, cada partido tenga su testigo para que cuide el proceso electoral”, insiste el registrador delegado en lo electoral, Jaime Hernando Suárez Bayona.

Las mesas de justicia

En cada uno de los 11.233 puestos de votación dispuestos para la jornada debe haber una mesa de justicia. Esta iniciativa es una medida de transparencia y busca vigilar el proceso.



La mesa deberá estar conformada por funcionarios que ejercen el control de vigilancia (Fiscalía, Contraloría, Personería, Procuraduría y Defensoría del Pueblo) y si usted como ciudadano conoce de alguna irregularidad o delito es a esas instituciones a las que debe informarles.



Por ejemplo, si se detecta algún problema con la logística, con un tarjetón, un esfero, un cubículo o una urna, es competencia de la Registraduría, pero si se está cometiendo algún delito, como compra de votos o alteración de los resultados electorales, es de la Fiscalía o de la Policía judicial; si, por el contrario, un jurado está ejerciendo mal sus funciones, el llamado es para la Procuraduría.

Sistematización

Como todo el proceso electoral está sistematizado, la Registraduría designará auditores con la idea de hacerle seguimiento a la plataforma donde están los testigos electorales y los jurados de votación y el día de las elecciones se procesa la información del preconteo, del escrutinio, la digitalización y las publicaciones de las formularios E-14.

‘Las elecciones más observadas en la historia’

Las elecciones presidenciales del domingo han concentrado tanto la atención de los colombianos como de los mismos candidatos, algunos de los cuales han manifestado sus preocupaciones frente tarjetón o incluso al software, que días antes de comenzar la jornada se proyectaba que estas podrían ser las votaciones más vigiladas que ha tenido el país.



De hecho, el mismo registrador nacional, Juan Carlos Galindo Vacha, le dijo a EL TIEMPO que “estas serán las elecciones más observadas en la historia reciente de Colombia”.



Según Galindo, para este certamen democrático harán presencia en más de 500 municipios del territorio nacional 3.524 observadores de la Misión de Observación Electoral y 360 de la Misión de Observación Internacional; 4.000 funcionarios de la Procuraduría General de la Nación y 5.000 funcionarios de la Fiscalía General, Defensoría del Pueblo y más de 1.000 personeros municipales.



Agregó que también “participarán 78 observadores de la Misión de Veeduría Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA), funcionarios de la Association of World Elections Bodies (Aweb), del Parlamento del Mercosur, del Parlamento Andino y la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore)”.

Los delitos más comunes

-Perturbación del certamen democrático: cuando un ciudadano perturba o impide la votación pública.



-Tráfico de votos: ofrecer votos de un grupo de ciudadanos a cambio de dinero con el objetivo de que dichos ciudadanos den su voto a favor de un candidato.



-Fraude a inscripción de cédulas: también conocido como trashumancia (trasteo de votos) y se da cuando por medios indebidos se desplaza a ciudadanos habilitados para votar a un lugar diferente del que residen.



-Voto fraudulento: la persona que suplanta a un ciudadano o vota más de una vez o sin derecho.



-Financiación prohibida: financiación de campañas con fuentes prohibidas o permitir el ingreso de dineros ilegales a una campaña; amenazar o presionar a un sufragante con el fin de obtener apoyo para algún candidato, lista o voto en blanco.



-No informar aportes: no informar sobre los aportes recibidos por una campaña u ofrecer los votos de un grupo de ciudadanos a cambio de dinero o dádivas.



KATYA CHAMIÉ C.

@KATYACHAMI

Concepto y redacción editorial: Unidad de Contenidos Especiales de EL TIEMPO. Con el apoyo de la Registraduría Nacional del Estado Civil.