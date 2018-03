Masiva inscripción de cédulas para las elecciones presidenciales

Las sedes de la Registraduría se vieron enfrentadas en los últimos días a un fenómeno poco visto: largas filas de personas que buscaban inscribir su cédula para poder votar en las elecciones presidenciales del 27 de mayo.

Las colas no solo se volvieron parte del paisaje en la capital, sino en varias ciudades del país.



El pasado martes venció el plazo para que los colombianos hicieran este proceso y las cifras no dejan de sorprender.



Según la Registraduría, desde el pasado 11 de marzo, cuando se realizaron las elecciones legislativas, 1’200.000 personas inscribieron su cédula.



Este proceso lo debían hacer quienes cambiaron de residencia y no alcanzaron a inscribir su documento para las elecciones de Congreso. O quienes a última hora decidieron votar en estos comicios.



La masiva inscripción de cédulas, sumada a un debate electoral que se está llevando a cabo en medio de una fuerte polarización, daría para pensar que en estas elecciones podría crecer la participación de los colombianos en las urnas.



Los antecedentes demuestran que el abstencionismo ha sido un denominador común. Los votos en las urnas no han superado el 50 por ciento.



Por ejemplo, para la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2010 participó el 49,29 por ciento de los habilitados para votar. En 2014, durante la primera vuelta, la participación fue más escasa: 40,65 por ciento. Pero para la segunda vuelta aumentó a 47,97 por ciento.



Para estas elecciones hay 36’025.318 colombianos habilitados para votar, según la Registraduría. Si en las pasadas elecciones de Congreso hubo 17’800.000 votos, en esta ocasión el número de sufragios podría superar los 18 millones.



El debate ha sido particularmente intenso y las acusaciones entre las campañas no han sido ajenas a los colombianos, quienes han terciado en la controversia. Faltaría ver si estas discusiones por redes sociales se traducen en votos.

POLÍTICA

