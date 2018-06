Las peticiones que hacen las mujeres a la próxima vicepresidenta

Aunque la política en Colombia ha estado, en su mayoría, protagonizada por hombres, las mujeres han logrado ganar cada vez más espacio. Hay más voces en el Congreso, ministerios y este domingo se dio un paso más: Por primera vez el país tendrá una mujer vicepresidenta, su nombre Marta Lucía Ramírez.

Ramírez ganó junto con Iván Duque, del Centro Democrático, más de 10 millones de votos y ocupará el segundo cargo más importante del Ejecutivo. Estos son algunos de los retos que plantean mujeres expertas y líderes en derechos humanos:



Patricia Muñoz Eraso, magíster en ciencia política y docente de la Universidad Javeriana, sostiene que si bien la fórmula vicepresidencial aporta en la materialización de las propuestas programáticas realizadas por el partido o la coalición con el Presidente, es cierto que la llegada de una mujer a la vicepresidencia representa un momento histórico.

"Contribuir al cierre de la brecha de inequidad entre hombres y mujeres e impulsar cambios culturales que contribuyan a erradicar la violencia contra la mujer"

Entre los retos, Muñoz plantea “la necesidad de fortalecer las instituciones necesarias para contribuir al cierre de la brecha de inequidad entre hombres y mujeres, impulsar cambios culturales que contribuyan a erradicar la violencia contra la mujer, contribuir a la llegada de más mujeres a la administración de lo público y en particular a los cargos de dirección”. También pide orientar en el trabajo al cuidado de lo público, el trabajo comunitario y la protección de las poblaciones más vulnerables.



Por su parte Lilibeth Cortes, abogada de la Universidad Nacional y activista, señala que Ramírez tendrá un “rol protagónico” por ser la primera mujer en ocupar ese cargo, pero que “preocupa que aunque sea una vicepresidenta mujer no esté centrada en los temas de las mujeres”.



“Hay varios puntos que las mujeres y los movimientos de mujeres estamos pidiendo. En primer lugar, que no haya retroceso en los derechos que ya se nos han reconocido como un eficiente acceso a la justicia, derechos laborales y derechos sexuales y reproductivos que han estado en vilo y disputa”, sostiene.



Cortes advierte que otra prioridad es la lucha contra la impunidad y garantizar el acceso a la justicia. “Tenemos una normatividad relativamente fuerte y robusta, pero que lamentablemente no se ha implementado de forma adecuada y oportuna. Hace falta mucha sensibilización y seguimiento a los procesos”, agrega.



También puntualiza que el próximo Gobierno debe comprometerse a reducir la brecha salarial, superar la discriminación y crear un Ministerio de la Mujer.



Claudia Mejía Duque, directora de la Corporación Sisma Mujer, afirma que la próxima Vicepresidencia debe tener como mandato el énfasis en derechos humanos y garantizar el cumplimiento de los acuerdos de paz, sin modificaciones, en temas de mujeres e igualdad.



“El primer reto sería asegurar el cumplimiento del acuerdo de paz en temas como el desarrollo rural, la participación ciudadana, la política, el fin del conflicto, entre otros. En cada uno de los puntos hay compromisos con las mujeres”, indicó.

"Una vez silenciados los fusiles y terminada la guerra con las Farc, la prioridad será avanzar en la erradicación de la violencia contra las mujeres"

De acuerdo con Medicina Legal, mientras en 2016 se registraron 21.399 casos de violencia sexual, en 2017 fueron 23.798. Y, según el instituto, para el 2018 la tendencia sigue creciendo. Foto: Mauricio León / Archivo EL TIEMPO

Mejía advirtió que otro de los temas clave será “asegurar y garantizar todos los mecanismos posibles para que el Estado adopte las medidas conducentes al compromiso de los acuerdos adquiridos. Solo si estas medidas se cumplen el acuerdo de paz en lo que respecta a la igualdad habrá servido y es una ventana de oportunidades para cumplir las desigualdades de género en Colombia”.



Agregó que una vez silenciados los fusiles y terminada la guerra con las Farc, la prioridad será avanzar en la erradicación de la violencia contra las mujeres, asegurar su participación en la vida social y política, y que Colombia asuma como prioritario el tema de la igualdad de género.



Redacción ELTIEMPO.COM