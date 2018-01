‘Narcotráfico no podrá ser conexo a delito político’: Marta L. Ramírez

Marta Lucía Ramírez, Iván Duque y Alejandro Ordóñez se medirán en una consulta abierta el próximo 11 de marzo. De esa votación saldrá la carta para primera vuelta.

¿Por qué su saludo efusivo con Alejandro Ordóñez tras tanta confrontación?



El saludo con Ordóñez fue simplemente un saludo cordial entre dos personas que no tienen ningún tipo de diferencia de carácter personal sin perjuicio de los distanciamientos de tipo político.



¿Qué elementos diferenciadores tendrá su campaña?



La campaña mía como siempre será con gran participación de la gente joven. Los jóvenes que me han acompañado en el trabajo político. Tenemos una gran cantidad de jóvenes ofreciendo que quieren hacer parte de la campaña. Nos caracterizamos por la innovación y una visión moderna de ver del Estado. Será una campaña inclusiva, para que las mujeres y los jóvenes vayan asumiendo cada vez más roles de liderazgo.



Soy más de estar con la gente. Estamos en una campaña contrarreloj, pero siempre he preferido el contacto con la gente



¿Qué reglas de juego definieron para la campaña?



Invité a Iván Duque y Alejandro Ordóñez a trabajar con mayor respeto. Las instrucciones que siempre he dado es no entrar en campañas de agresión ni de descalificaciones. Espero que esas sean las reglas.



En cuanto a la Presidencia y Vicepresidencia, inicialmente se había dicho que quien quedara de segundo en la consulta, tendría la Vicepresidencia, pero como ahora somos tres, ese tema no está tan claro.



Sus principales propuestas de campaña



Están orientadas al desarrollo económico, que Colombia tiene que concentrarse en todo lo que es el desarrollo de la tecnología y de las industrias culturales y de servicio. Es muy importante que haya una macroeconomía que genere unas mejores condiciones para la inversión. Hay que acabar con tantos contratos de prestación de servicios, que son mermelada en la mayoría de los casos. Se necesita un gobierno más austero.

Más adelante hay que hacer un esfuerzo enorme en reducir impuestos a las empresas, especialmente en la renta corporativa. Para eso, es necesario acabar con la evasión, para generar un espacio fiscal para hacer la reducción impositiva.



También está lograr la seguridad. Vemos hoy cómo desafortunadamente las bandas criminales se sienten a sus anchas en todos los lugares de Colombia y vamos a imponer la mano fuerte del Estado, porque necesitamos un país que proteja a los ciudadanos.



La manera de derrotar la corrupción es otra de las prioridades, sobre todo cuando ahora campean actuaciones como las de Odebrecht. Establecerá la extinción de dominio para los funcionarios corruptos y sus familiares que hayan participado en actos de este tipo.



¿Un gobierno suyo sería de talante uribista o conservador?



Con el expresidente Pastrana trabajé cuatros años, con el expresidente Uribe trabajé un año y medio. No entiendo por qué habría de tener el talante de alguno de los dos, cuando en los otros 38 años que he estado al servicio del país he creado mi propia marca.



¿Qué hacer con el acuerdo de paz?



Los errores del acuerdo con las Farc desafortunadamente ya no se pueden corregir todos, pero hay que tomar correctivos urgentes frente a los más grandes agujeros negros que dejó esa negociación. Uno de los puntos es la Jurisdicción Especial para la Paz, se debe crear una sala especial al interior de la Corte Suprema de Justicia, de tal forma que no se tenga una jurisdicción paralela. También es indispensable que los beneficios que se le dieron a las bases de la guerrillerada se mantengan, pero no para los responsables de delitos de lesa humanidad, tampoco pueden tener participación política.



En materia de narcotráfico me encargaré de cerrar todos los vacíos que quedaron. Ni se vale seguir sembrando coca ni tampoco se vale mantener los recursos del narcotráfico en manos de las Farc. El narcotráfico no podrá ser conexo al delito político.

¿Qué políticas mantendría del expresidente Uribe y del expresidente Pastrana?



El estilo de estar muy cercana a la gente, recorriendo permanentemente todo el país, para demostrar que el Estado requiere acompañamiento y seguimiento a todas las entidades públicas. Del expresidente Pastrana mantendría su preocupación por las relaciones internacionales, en ese aspecto el país ha retrocedido.



¿Un gabinete suyo tendría representación de los dos expresidentes?



Por su puesto conozco gente muy valiosa que es cercana a ambos. Pero quiero tener gente joven y muchas mujeres. Quiero que el gabinete sea paritario. El buen balance entre el manejo político y el manejo técnico del Estado es fundamental.



¿Qué papel tendrían los expresidente Pastrana y Uribe en un gobierno suyo?



Serán gente a la que oiga. Un aspecto fundamental será revivir la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, la relación con los expresidente tiene que ser siempre algo muy institucional.

