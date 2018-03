El camino a la vicepresidencia de Marta Lucía Ramírez

Marta Lucía Ramírez tiene una brillante hoja de vida con un hito especial. Fue la primera ministra de Defensa que tuvo bajo su mando a las tropas de las Fuerzas Armadas en momentos en que la confrontación con las guerrillas era el pan de cada día.



Luego decidió abrir su propio camino. Hace cuatro años se lanzó a la presidencia con un resultado muy positivo. Quedó de tercera en la primera vuelta solo superada por Óscar Iván Zuluaga y Juan Manuel Santos.

Después de este logro buscó obtener la nominación de su partido –el Conservador–, pero se encontró lo que ella llama “una maquinaría que piensa más en sus intereses personales” que en los destinos del país. Por eso, optó por recoger firmas para inscribirse. Sin embargo, su jefe natural, el expresidente Andrés Pastrana, y el expresidente Álvaro Uribe se pusieron de acuerdo para hacer lo que llamaron la Gran Consulta por Colombia. En esta compitió con Alejandro Ordóñez e Iván Duque.



Duque ganó con un poco más de 4 millones de votos mientras ella se quedó en un millón y medio. No hubo tiempo, sin embargo, para decantar este resultado, pues la noche de este domingo, Duque, en una tarima en la que se exhibían rostros de felicidad, exclamó: “Me complace anunciarle al país que Marta Lucía Ramírez será mi fórmula a la vicepresidencia. Su experiencia y disciplina serán valiosas para seguir conquistando el afecto de Colombia. Tendremos la primera mujer vicepresidenta”. Ella, por su parte, se mostró encantada y aceptó.

Fue el cierre de una jornada particularmente intensa. La dirigente madrugó a votar con optimismo, pero luego se mostró inconforme, cuando trascendió que en algunas mesas se habían acabado los tarjetones para los electores.



“El ministro que le negó los recursos a la Registraduría, y el propio registrador que no le advirtió a tiempo a Colombia sobre el riesgo que teníamos hoy, ustedes no están honrando esta democracia”, declaró.



Ella misma, entonces, pidió a los ciudadanos sacar fotocopias, ir hasta las urnas y hacerlos firmar de un jurado como un mecanismo de urgencia para poder solucionar la ausencia de tarjetas.



Luego se fue a escuchar con su círculo de asesores los resultados. Al comprender que no obtendría la victoria, procedió a llamar al hasta ese momento su rival. Luego, él dijo que estaban ante la primera mujer que alcanzaría la vicepresidencia en el país.



