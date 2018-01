‘Las víctimas fuimos excluidas del acuerdo’: general (r) Mendieta

Que las víctimas tengan como mínimo 10 curules en el Legislativo, reducir el Congreso y fortalecer la fumigación de cultivos ilícitos son algunas de las propuestas del general (r) Luis Mendieta, quien aspira a la presidencia por el movimiento ciudadano Patria Nueva.



En diálogo con EL TIEMPO, Mendieta aseguró que su propósito de llegar a la presidencia será “contrarrestar todo lo que se viene en el futuro con las Farc como el socialismo y el comunismo”.

¿Por qué decidió aspirar a la presidencia?



Se tomó la decisión de ir a la presidencia de la República debido a los resultados que se obtuvieron en el proceso de paz.



A las Farc se les dan 10 curules y se les da presupuesto, pero las víctimas que ellos ocasionaron no podemos llegar a tener una representación política.



Las víctimas fuimos excluidas en ese proceso de negociación.



En las encuestas su nombre no aparece muy bien posicionado, ¿cree que tiene posibilidades reales de llegar a la presidencia?



No nos preocupa no estar en las encuestas, pero aspiramos a que la gente tome conciencia de lo que se nos avecina políticamente para que se incline a favor nuestro. Vamos a contrarrestar todo lo que se nos viene en el futuro con las Farc como el socialismo y el comunismo.



¿Le interesaría ser parte de una coalición?



Si nos avalan nuestras firmas iremos solos, pero si no, buscaremos con nuestros dirigentes otra opción.



¿Qué paso se debe seguir con el acuerdo de paz?



Modificarlo. En este momento las Farc van a quedar con representación en los tres poderes, mientras que las víctimas no tenemos representación.



Hay que darles al menos 10 curules a grupos que representen a víctimas de las Farc.

Somos partidarios de que haya una sola cámara y reformar la justicia FACEBOOK

TWITTER

¿Cuál es el principal problema que tiene el país y cómo lo solucionaría?



Hay que seguir construyendo paz, por eso nosotros queremos contribuir a que se acaben las acciones violentas de los grupos armados. Además hay que reformar el Congreso, somos partidarios de que haya una sola cámara y reformar la justicia y combatir la corrupción.



¿Cómo es eso de que en el Congreso haya una sola cámara?



Unir Senado y Cámara de Representantes, que haya una sola cámara.



¿Por qué?



Mayor austeridad y menos corrupción.



A la gente le preocupa la seguridad ciudadana y lo que está pasando con el surgimiento de nuevos grupos al margen de la ley, ¿qué hacer en materia de seguridad?



A nivel rural, donde está el problema del narcotráfico, soy partidario de la fumigación con drones y helicópteros, en segundo lugar, hay que llegar con recursos del Estado para programas de capacitación por parte del Sena y otras entidades. Respecto a la seguridad en las ciudades, hay que reforzar el esquema de seguridad con la fuerza policial pero también tiene que ir de la mano con la justicia, tienen que trabajar los dos de manera mancomunada para ofrecer verdadera seguridad.



¿En qué quedó el lío que tuvo con las firmas que presentó ante la Registraduría para inscribir las listas a Congreso de su movimiento?



Todavía están nuestros candidatos al Senado, con los asesores jurídicos, y los grafólogos de la Registraduría analizando el tema.



La Registraduría dice que ustedes no cumplían con todos los requisitos...



Los requisitos que faltaban son unas firmas que no validaron. En eso están los abogados, los grafólogos y los expertos revisando ese tema. Los otros requisitos los cumplimos a pesar de que Gobierno y Legislativo han impuesto una cantidad de normas que hacen que sea casi imposible que grupos ciudadanos participen en política.

Límite para revisión de firmas para presidencia

El próximo miércoles 17 de enero fue el plazo fijado por la Registraduría para culminar la revisión de las firmas que presentaron algunos movimientos ciudadanos para inscribir candidatos a la presidencia.



En total fueron 11 los comités que acudieron a las rúbricas para impulsar a sus aspirantes.



Entre estos candidatos se encuentran Germán Vargas Lleras, Juan Carlos Pinzón, Marta Lucía Ramírez, Luis Mendieta, Jairo Clopatofsky, Frank Pearl, entre otros.

Para que una candidatura sea validada por la Registraduría se necesitan 386.148 firmas.



POLÍTICA

Twitter: @PoliticaET

redaccionpolitica@eltiempo.com.co