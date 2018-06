Lucha anticorrupción, seguridad y justicia, principales ejes de Duque

Los colombianos eligieron este domingo a Iván Duque Márquez, de 41 años de edad, como presidente de Colombia, dándole un mandato para un gobierno de centroderecha que implicará en lo inmediato cambios al acuerdo de paz con las Farc, nuevas condiciones para mantener las negociaciones con el Eln, el retorno a la fumigación aérea de los cultivos ilícitos y un manejo de la economía centrado en aliviar las cargas tributarias a las empresas, reducir el gasto público y una fuerte lucha contra la evasión.

Pero al mismo tiempo que los colombianos le dieron la victoria a un gobierno con corte de centroderecha, por una mayoría que no deja dudas de su legitimidad en las urnas, inauguraron una izquierda fuerte, caracterizada, que se va a comportar como oposición radical.



Las urnas, como se advirtió desde hace varios meses cuando se inició la campaña, le abrieron las puertas a un país con un sistema de gobierno-oposición. Por un lado, un bloque mayoritario de derecha en el gobierno, pero con una izquierda en la otra orilla, lo cual plantea a futuro una fuerte confrontación ideológica por la sucesión del poder.

Los ejes de Duque

En su primera intervención como presidente electo, ante cientos de seguidores reunidos para celebrar el triunfo, Duque envió un mensaje de unidad y delineó los ejes prioritarios de lo que será su gobierno, que coinciden con sus propuestas de campaña.



En este sentido, es muy seguro que la polarización que el uribismo y el santismo protagonizaron durante casi ocho años quede atrás, pero sobrevendrá inevitablemente una confrontación de orden ideológico entre el gobierno de centroderecha y sus aliados y la gran oposición de los sectores de izquierda.



Su primer tema de fondo abordado en esta alocución fue la lucha contra la corrupción. Habló de esta como una de sus principales “banderas” para el gobierno que iniciará este 7 de agosto.



De hecho, anunció su gran respaldo a la consulta anticorrupción impulsada por sus contradictores, la cual se realizará este 26 de agosto.



Duque, frente a este tema, parece decidido a no dejarse arrebatar de la oposición este discurso.



Gustavo Petro, quien ayer quedó segundo con más de 8 millones de votos y anunció que se va a convertir en el gran opositor al gobierno de Duque, hizo de la lucha contra la corrupción su gran tema de campaña.



Inclusive, en su discurso de ayer, en el que aceptó el resultado de las elecciones, Petro volvió a decir que Duque ganó gracias al apoyo de las “maquinarias corruptas”.

El nuevo mandatario de los colombianos dijo que “Colombia unida debe llevar la corrupción a una derrota contundente en todo el territorio de la nación”.



El gobierno de Duque también va a concentrar sus energías en tres temas a los que les asignó una condición de “hermandad”: seguridad, justicia y paz. Como que las considera totalmente interdependientes.



Cuando habló de la seguridad, el presidente electo aludió a ella como “un reto más grande”.



Durante los ocho años de mandato del presidente Álvaro Uribe, su mentor (2002-2010), “la seguridad democrática” fue su gran divisa. Un gobierno de Duque seguramente estará muy influido por el concepto de seguridad de Uribe.



“La seguridad tiene que volver a los campos de Colombia, la seguridad es un valor democrático que nos permite estar libres de miedo”, subrayó Duque en su discurso de anoche.

Pero como para Duque la “seguridad” tiene que ir de la mano de la “justicia”, dijo que su anhelo es “construir consensos para que Colombia tenga una justicia creíble, eficaz y cercana al ciudadano”.



Y para completar su esbozo sobre este eje (seguridad, justicia y paz), el nuevo mandatario de los colombianos dijo que “esto implica pasar la página que nos quiso dividir entre enemigos y amigos de la paz”.

La paz

La paz de Duque debe enfocarse “de verdad en las víctimas como el centro de toda atención” y “garantizar la reinserción de la base guerrillera”, lo mismo que la inversión social en zonas de violencia.



Duque no va a hacer “trizas” el acuerdo con las Farc, pero durante su campaña sí precisó que no es partidario de que los líderes guerrilleros sean elegidos en corporaciones públicas sin pasar antes por la justicia. Tampoco acepta la conexidad del narcotráfico con el delito político y es claro defensor de volver a la fumigación aérea contra los cultivos ilícitos.



La semana pasada, Duque pidió a sus aliados en el Congreso no avanzar en el trámite de una ley que reglamenta el procedimiento para la justicia especial que debe juzgar a exguerrilleros y militares señalados de delitos atroces con ocasión del conflicto armado.



En varias oportunidades y de muchas maneras, Duque habló ayer de que quiere tener un país de emprendedores.



Desde cuando era funcionario del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Washington, el nuevo presidente tenía pasión por la llamada “economía naranja”, el emprendimiento y la innovación; ha escrito textos sobre el tema y como senador impulsó varios proyectos de ley al respecto.



Expertos de la Universidad Externado de Colombia definen la “economía naranja” como “el conjunto de actividades que de manera encadenada permiten que las ideas se transformen en bienes y servicios culturales, cuyo valor está determinado por su contenido de propiedad intelectual”.



La economía naranja, de la que Duque ha sido un gran impulsor en Colombia, tiene que ver con áreas como las industrias creativas, en cuya intersección se encuentran las industrias culturales convencionales y las áreas de soporte para la creatividad.

La economía

Sobre el futuro de la economía, una de las dudas que alimentó la campaña presidencial por la confrontación que en este campo hubo entre los dos candidatos que llegaron a segunda vuelta, las líneas de Duque también son claras.



El nuevo presidente tendrá que impulsar pronto una reforma tributaria que reducirá la carga impositiva a las empresas, disminuirá el gasto estatal y emprenderá una dura lucha contra la evasión. Esa sería su fórmula para sanear las finanzas del Estado.



Prevé reducir impuestos a las empresas, pero basado en una política de menos gasto público. Además, una vez el crecimiento esté recuperado, miraría cómo puede incluir a más personas en la base tributaria. Considera tarifas diferenciadas de impuestos según el tamaño de las empresas con el fin de incentivar la formalización y la generación de empleo. También ha propuesto 10 años de exención de impuesto de renta a inversiones productivas en el campo.



En el tema pensional, otra reforma inaplazable, el nuevo presidente no es amigo de modificar la edad de jubilación, pero sí cree que “es urgente acabar con las distorsiones que existen por las competencias entre el sistema de prima media y el de ahorro individual”.



Las elecciones de ayer no ponen un final, de ninguna manera, a las tensiones políticas. De hecho, tanto el presidente electo como el excandidato Gustavo Petro anunciaron que seguirán en las calles, el uno defendiendo su gobierno, y el otro oponiéndose de manera radical a todo lo que no le guste de este.

La ruta para la innovación

En su texto titulado ‘IndignAcción. Ideas para la Colombia del futuro’, que sirvió como eje de su campaña a la presidencia, Iván Duque planteó que para lograr la innovación en Colombia “hay que lograr una alianza entre todos los elementos del Estado: sociedad civil organizada, sector público, sector privado y academia”.



POLÍTICA

