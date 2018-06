Mapa electoral de los ‘verdes’: ¿cómo van a votar en segunda vuelta?

Si bien para Iván Duque el panorama con el Partido Verde, de cara a la segunda vuelta presidencial, es muy complejo, para Gustavo Petro las cosas tampoco están muy claras.



Por un lado, el partido emitió un comunicado en el que aseguraba que “ningún militante, dirigente y electo” de la colectividad “está autorizado a votar y/o defender la candidatura de Duque”. Pero por el otro, la situación no parece muy desenredada, pues la determinación que se tomó era que cada quien decidiera si prefería votar por Petro o en blanco.

Con esta directriz clara, los ‘verdes’ han empezado a inclinarse hacia un lado o hacia otro y la mayoría de los 19 congresistas que fueron elegidos en las pasadas elecciones parlamentarias ya decidieron su sufragio para el próximo 17 de junio.

La elección de los senadores

Por ahora, 5 de los 10 senadores ‘verdes’ que integrarán el nuevo Congreso, a partir del 20 de julio, apoyarán a Gustavo Petro.



Se trata de Angélica Lozano, Jorge Eduardo Ulloa, José Polo Narváez, Antonio Sanguino y Jorge Eliecer Guevara.

"Yo confío en Petro porque busca la equidad humana desde todos los aspectos sociales".

“Yo confío en Petro porque no trabaja con la misma maquinaria, porque busca la equidad humana desde todos los aspectos sociales. ¡Vamos Petro, yo quiero que sea mi Presidente!”, comentó, en sus redes sociales, Londoño.



Iván Name Vásquez e Iván Marulanda se decidieron por el voto en blanco. Iván Marulanda. “Considero que todas las opciones, constitucional y legalmente establecidas en el régimen democrático, son válidas, incluido el voto en blanco”, aseguró Name.



Finalmente, Antanas Mockus, Sandra Ortiz y Juan Luis Castro todavía no han definido su voto.

Mockus fue el senador del Partido Verde más votado en las elecciones parlamentarias de marzo pasado. Foto: Twitter de Antanas Mockus

“Las reducciones ideológicas entre derecha e izquierda no me representan. No creo en estigmatizar a nadie. La lógica de la polarización nos ha llevado a pensar que la sociedad se divide en buenos y malos, en los de un lado y los del otro”, dijo Mockus.

La elección de los representantes

Entre los 9 representantes a la Cámara ‘verdes’ que estarán en el nuevo Congreso el apoyo a Petro o al voto en blanco está más peleado.



Oficialmente, 5 ya dijeron que apoyarán al candidato de la Colombia Humana. Se trata de Inti Asprilla (Bogotá), León Fredy Muñoz (Antioquia) César Ortiz (Casanare) y Wílmer Leal y Neyla Ruiz (ambos de Boyacá).

El próximo 17 de junio, Petro y Duque definirán al nuevo presidente de Colombia. Foto: Héctor Fabio Zamora / EL TIEMPO

“Confío en Gustavo Petro y con él haré equipo para defender las causas que siempre he defendido: la lucha por Bogotá y Colombia continúa”, manifestó Asprilla en sus redes.



En blanco ya decidieron que votarán Juanita Goebertus (Bogotá) y Catalina Ortiz (Valle). “Para mí, votar en blanco honra ese no ser de los dos extremos”, aseveró Ortiz.

En total, 10 congresistas 'verdes' votarán por Petro.

Finalmente, aunque Angélica Lozano aseguró que Mauricio Toro y Katherine Miranda (ambos de Bogotá) se habían decantado por la opción blanco, ellos aseguraron que todavía lo están pensando.



