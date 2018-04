Pensiones, papa caliente para el próximo presidente

El diagnóstico de las pensiones en Colombia es claro. El sistema no es sostenible en el tiempo porque los trabajadores jóvenes, bajo el régimen actual, pagan la pensión de los adultos mayores. Y la población colombiana se está envejeciendo. Hoy en día, 6 trabajadores pagan la pensión de un anciano.

Aunque, para Asofondos, esa proporción real es de 2 a 1. De modo que dentro de algunos años, cuando cada joven deba pagar una pensión, el sistema colapsará.



El segundo problema más grande es la cobertura. Solo el 24 por ciento de los colombianos se pensionan. Además, el 25 por ciento del recaudo tributario tiene que ir a cubrir esas pensiones.



Es decir, cerca de 40 billones del Presupuesto General de la Nación. Para Mauricio Reina, investigador de Fedesarrollo, esto ocurre en parte porque “el presupuesto se gasta en los regímenes especiales de maestros, militares y profesores, entre otros”. Y el tercer obstáculo es lo que se conoce como el ‘Robin Hood al revés’: los pobres están financiando a los ricos.



Estas dificultades, recrudecidas por la informalidad laboral y el desempleo, han aflorado durante los últimos debates presidenciales. Los candidatos coinciden en que una reforma pensional es urgente. Es seguro que una de las primeras tareas del próximo gobierno será tramitarla, por eso ya tienen listas sus propuestas.



Humberto de la Calle, por ejemplo, propone que el régimen de prima media, que actualmente gestiona Colpensiones, recoja los aportes de un salario mínimo mensual o menos.

El resto debería ser cotizado en el régimen de ahorro individual. Además, el candidato liberal plantea un sistema universal para la vejez, a fin de garantizar pensiones a todos los mayores de 65 años.



Por su parte, Gustavo Petro habla de combinar el régimen de prima media y el de ahorro individual a través de tres modalidades.



Primero, un bono pensional por encima de la línea de pobreza a quien no completó el ahorro suficiente durante su vida. Segundo, una pensión obligatoria a Colpensiones de hasta 4 salarios mínimos. El resto lo deberá cotizar obligatoriamente en otro fondo.



El exvicepresidente Germán Vargas Lleras plantea que toda persona que no alcance una pensión sea trasladado al programa Beneficios Económicos Periódicos Sociales (Beps).



Además, propone crear 200.000 cupos en su primer año de gobierno en el programa de Colombia Mayor. Vargas buscará “eliminar la competencia entre el régimen privado y el público”, de tal manera que los subsidios del Estado se puedan focalizar en los de menos ingresos.



Por los lados de Iván Duque, la principal estrategia es la promoción del empleo formal para que más personas contribuyan al sistema. También propone la creación de un fondo de ingreso mínimo garantizado al que se le abonarían 3 millones de pesos cada vez que nace una persona.



Entre tanto, Sergio Fajardo dice: “Trabajaré por un sistema basado en la solidaridad intergeneracional para los primeros niveles de ingreso”, como el que existe actualmente, y con la posibilidad de afiliación a fondos privados para los demás niveles.



La propuesta de Viviane Morales se basa en una pensión universal de al menos un salario mínimo para todas las personas que alcancen la edad.



Mientras se llega a esto, plantea un subsidio de medio salario mínimo a las personas en los niveles I y II del Sisbén que estén en condición de discapacidad o para quienes hayan alcanzado la edad de pensión y no hayan completado las semanas exigidas.

Viabilidad en el Congreso

Roy Barreras, senador de‘la U’, dice que “cualquier gobierno responsable sabe que es urgente y debe realizarse una reforma pensional”. Sin embargo, juegan muchas variables y es aún difícil afirmar si se logrará una reforma de este tipo.



Un factor que influirá en la reforma pensional es el apoyo de las bancadas en el Congreso. Si el presidente electo no logra un consenso, es casi imposible que se apruebe.



Además, fuentes del Legislativo afirman que si la propuesta aumenta la edad de pensión o las semanas de cotización,

no tendría viabilidad.

