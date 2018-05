Combatir bandas criminales, uno de los retos para el próximo gobierno

Enfrentar a los grupos organizados y fortalecer la institucionalidad del Estado son los principales retos a los que se debe enfrentar el próximo gobierno para tratar de mantener la seguridad en el país.

Así lo dejaron ver varios analistas en el tema, quienes consideran que el sometimiento del crimen organizado debe ser uno de los pilares para el próximo presidente.



No solo porque hubo una reducción en la neutralización de miembros de organizaciones criminales entre enero y marzo del 2017 (748 personas), comparado con el mismo periodo de este año (675), la organización de bandas al margen de la ley y los grupos residuales de la desmovilizada guerrilla de las Farc, que empiezan a copar varias zonas en el país, siguen siendo una de las grandes preocupaciones en cuanto al tema de seguridad.



Para Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), más que el crimen común o callejero se debe “repensar la política de lucha contra las organizaciones criminales”.

“Es más importante luchar contra las organizaciones que contra el narcotráfico, porque el problema no está en el narcotráfico, sino en quienes lo ejecutan”, añadió Restrepo.



Algo con lo que concuerda el profesor y director del grupo de seguridad de la Universidad Nacional, Alejo Vargas, quien agregó que otro de los retos fundamentales es que el Estado llegue a las regiones.



“El nuevo gobierno tiene muchos retos en materia de seguridad. Por ejemplo, combatir a las nuevas formas como las disidencias de las Farc y las bandas criminales, eso por un lado muy importante. En segundo lugar, el desafío de cómo lograr hacer presencia y ayudar a construir Estado en el territorio”, afirmó Vargas.



Según el analista, hay cuatro puntos claves que deben ser revisados: cómo se deben manejar los “remanentes en la violencia” como el Eln, los disidentes y bandas criminales, crear una política “seria” de seguridad en las fronteras y una política ciudadana.



De acuerdo con Vargas, si se atacan estos cuatro pilares se pueden reducir otros problemas como la minería ilegal, los cultivos ilícitos, el narcotráfico, los delitos menores, entre otros, que se desprenden de estas ramas.



“No es solo la Fuerza Pública sino el Estado el que tiene que estar presente, y solo en la medida en la que se logre construir Estado, realmente hay control”, afirmó el catedrático.



Sin embargo, para el exdirector de la policía, general (r) Luis Ernesto Gilibert, no es suficiente con perseguir a las bandas y a los delincuentes comunes, sino que deben aprender que si infringen la ley habrá castigo. La teoría de Gilibert consiste en “crear más cárceles” en donde se pueda meter en cintura a los “antisociales”.



“Si no hay justicia es imposible lograr la seguridad, mientras no tengamos una política criminal que direccione la necesidad de tener una infraestructura carcelaria seria, no podemos conseguir seguridad. Puede trabajar muy duro una organización y la Fuerza Pública, pero mientras los antisociales no sean conducidos con un recaudo y no sean sancionados drásticamente, estamos mal”, afirmó.

EL TIEMPO