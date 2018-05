El papel de los ‘escuderos’ en la carrera presidencial

En las campañas presidenciales que el país ha vivido en los últimos años, a menudo los candidatos han contado con su escudero, esa persona que no solo sale a defenderlo en medio del debate, sino aquel que también enarbola como propias sus banderas. Y estas elecciones no son la excepción.

Esta vez se han visto escuderos de distintas jerarquías y tonos. Los hay expresidentes, fórmulas vicepresidenciales y senadores, pero eso sí, ninguno ha pasado desapercibido. El ‘escudero’ más notorio, y que ha jugado ese rol en al menos las últimas dos elecciones presidenciales, es Álvaro Uribe, el del candidato del Centro Democrático, Iván Duque.



Uribe fichó a su pupilo desde antes de las primarias del Centro Democrático, para que fuera el candidato de su partido. Eso se decía dentro y fuera del uribismo. “El que diga Uribe” se volvió un dicho de calle y de tertulia.



El expresidente no solo defiende a Duque desde Twitter, donde es muy prolífico, sino en terreno, en zonas donde el aspirante no ha ido por cuestiones de agenda.



Pero Duque no cuenta solo con el expresidente. Sus escuderos incluyen una legión de activos congresistas. En todo caso, desde su campaña también reconocen a Marta Lucía Ramírez, candidata a la vicepresidencia, como otra escudera. Además de ser protagonista en asuntos programáticos, a ella no le ha temblado la voz a la hora rechazar especulaciones de campaña negra que han bordeado estas elecciones.

Ramírez, por ejemplo, fue una de las voces que más duro rechazó el caso de las mujeres en biquini que hacían campaña por Germán Vargas en Santa Marta. Además, ayer presentó en Bogotá las propuestas con las que dice ratificar su “compromiso de empoderar a las mujeres colombianas”.



El caso de Germán Vargas Lleras es más bien atípico, porque si hay alguien que habla duro en su campaña es él. Pero quién ha salido a defenderlo de ataques verbales en varias ocasiones ha sido Luis Felipe Henao, exministro de Vivienda y el gerente de Mejor Vargas Lleras.



Así ocurrió a comienzos del mes pasado, cuando Henao le pidió a Claudia López, fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo, retractarse de lo que consideró “insultos” en contra de Vargas y su fórmula vicepresidencial, Juan Carlos Pinzón.



“De no hacerlo, quedaría claro que todo correspondería a una deliberada estrategia definida por ustedes en la cual Sergio Fajardo funge de decente con llamados a la no polarización, mientras que López es prolífica en insultos. De ser así, su doble moral quedaría en evidencia”, precisó Henao.



Claudia López es precisamente la escudera estrella del candidato de Coalición Colombia, Sergio Fajardo, a quien se le ve siempre en un tono mucho más bajo que su fórmula vicepresidencial. López así lo reconoce, y analistas la ven como aquella que acusa y habla duro, desempeñando un papel que no sabe hacer Fajardo.



Este miércoles, ella intervino con un tono fuerte en una discusión que entabló en redes Carlos Fernando Galán, senador de Cambio Radical (partido natural de Germán Vargas), con la campaña de Iván Duque. Galán acusó al equipo de Duque de haberse “dedicado a promover la guerra sucia contra Vargas, en lugar de explicarle al país por qué aceptan el apoyo del grupo de Kiko Gómez (condenado por homicidio y vinculado al paramilitarismo) en La Guajira”.



López se fue lanza en ristre: “Un burro hablando de orejas”. La candidata vicepresidencial afirmó que Cambio Radical, al que llamó “Corrupción Radical”, y el Centro Democrático están en una “vendetta por quién se queda con más apoyos de delincuentes”.



Por los lados del petrismo se puede decir que un escudero clave del candidato ha sido el libretista y senador electo Gustavo Bolívar. De hecho, este miércoles sugirió que podría haber “un robo anunciado” en las próximas elecciones. “Son muchos los indicios”, trinó.



Humberto de la Calle, aunque nominalmente tiene como impulsor de su candidatura al expresidente César Gaviría –jefe del partido Liberal–, quien lo ayudó desde el congreso liberal, tiene en su fórmula vicepresidencial, Clara López, su mayor defensa, quien no escatima esfuerzos en resaltar su experiencia. También cuenta con el apoyo del exministro Juan Fernando Cristo, quien le ha movido algunas fichas del partido Liberal para su campaña.



