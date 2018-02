Polémica por posible invalidez de las listas en coalición

Las listas ‘de la decencia’ y las que presentaron de manera conjunta Polo y ‘verdes’ al Congreso podrían desaparecer del tarjetón en las elecciones del 11 de marzo.

El próximo martes, la sala plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) tiene previsto definir la validez jurídica de las planchas al Congreso presentadas por partidos y movimientos políticos en coalición o alianza.



La duda que asalta a algunos de los nueve magistrados del CNE es que aunque existe una reforma constitucional que permite a las colectividades pequeñas unirse y presentar listas conjuntas, no hay una ley que reglamente este camino.



Pese a que hay un fallo de tutela que permitió al Polo y a los ‘verdes’ inscribir sus planchas ante la Registraduría, el Consejo Electoral podría invalidar esos registros.



Los primeros perjudicados serían los candidatos presidenciales Gustavo Petro (Colombia Humana) y Carlos Caicedo (Fuerza Ciudadana). Ellos, junto con la fórmula vicepresidencial del liberalismo, Clara López, la Unión Patriótica, el movimiento Mais, impulsan la ‘lista de la decencia’.



Parte de la plataforma electoral de Petro y Caicedo para la consulta que realizarán el 11 de marzo y que busca elegir candidato único a la primera vuelta presidencial está en la ‘lista de la decencia’.



Por esto, sus reacciones no se hicieron esperar. “Hoy, una mayoría de integrantes del CNE, argumentando que no hay reglamentación, piensa tumbar la única lista de coalición: DECENTES, se trata de la mayor violación de derechos políticos en la historia reciente”, afirmó Petro, quien invitó a enviar “mensajes a la OEA y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos” para evitar este hecho.



Por los lados de los ‘verdes’ también hubo protestas. La senadora por Alianza Verde Claudia López, una de las constructoras de la coalición entre el Polo y su partido para presentar listas conjuntas a varias cámaras, lideró el reclamo.



“Otra vez la politiquería del @CNE_COLOMBIA viendo cómo se atraviesa a la competencia democrática. Las listas de coalición tienen claro y sólido soporte legal. Si nos tienen tanto miedo, derrótennos en las urnas, no con mañas!”, escribió López en Twitter.



EL TIEMPO supo que hay al menos cinco magistrados del Consejo Electoral que estarían en desacuerdo con invalidar las listas en coalición y que en algunos de los otros cuatro subsisten dudas jurídicas.



