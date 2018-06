Las razones por las que Duque no ganó en ninguna vuelta en Bogotá

Aunque Iván Duque es el presidente electo para gobernar durante los próximos cuatro años, no logró su victoria en Bogotá. En ninguna de las dos vueltas logró convencer a la mayoría del electorado en la capital.

Para la primera vuelta Duque ocupó el tercer puesto en la ciudad con el 26,7% de los votos. El primer lugar fue de Sergio Fajardo con el 33,7% y el segundo de Gustavo Petro con el 29,9%.



En la segunda vuelta Duque obtuvo el 40,9%, mientras que su opositor ganó con el 53,3%. ¿A qué se debe la mala racha del Centro Democrático en Bogotá?



Según el analista Jairo Libreros existen dos razones por las que el Centro Democrático no obtuvo la victoria en Bogotá.



La primera razón, según Libreros, es que el voto en Bogotá es mayoritariamente de opinión. Los ciudadanos no se fijan en las propuestas de lineamientos ideológicos, sino que apuesta mucho más por las propuestas concretas de los candidatos.



En la capital las personas tienden a ser mucho más afines con las propuestas en temas de educación, salud, empleo y seguridad. Esta habría sido la razón por la que Fajardo ganó en primera vuelta.



La segunda razón que da el analista es que Gustavo Petro, a través de sus declaraciones, “utilizó al alcalde de la ciudad Enrique Peñalosa como esparrin”. Es decir, al oponerse a sus políticas y hacer una crítica abierta al gobierno de la ciudad, ganó muchos adeptos.



Por otro lado, el analista Ariel Ávila afirma que la campaña presidencial se desarrolló en el marco de dos grandes propuestas. Por un lado, la de Iván Duque que no quería cambiar nada, y a la que se sumaron personajes de la política tradicional, personas que habían hecho parte del gobierno Santos en algún momento y movimientos cristianos.



Por otro lado, la propuesta de Gustavo Petro era de cambios rápidos y trascendentales. Esta sería la razón por la que la Colombia Humana sumó muchos adeptos jóvenes.



Ávila afirma que ciudades como Bogotá, Barranquilla, Cartagena o Cali, son ciudades con gente joven y progresista que busca un cambio inmediato. Eso se reflejó en el resultado de este domingo, pues fueron ciudades en las que Petro llevó la delantera.



Según él, un fenómeno similar se presentó en la primera vuelta. Aunque no tan rápido como el de Petro, la campaña de Sergio Fajardo también representaba un giro en la manera de hacer política en el país y era lo que algunos ciudadanos en Bogotá querían.

ELTIEMPO.COM