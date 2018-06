¿Por qué Duque lidera la primera encuesta de intención de voto?

Con un 55% de intención de voto para la segunda vuelta presidencial, Iván Duque, candidato del Centro Democrático, lidera la intención de voto de los colombianos para el próximo 17 de junio.



Gustavo Petro, candidato de la Colombia Humana, le sigue con 35%, mientras que el voto en blanco tiene una intención del 10%.

Estos resultados se dieron a conocer por una encuesta del Centro Nacional de Consultoría, divulgada por CM& la noche del jueves 30 de mayo.



Las tendencias se mantienen respecto a la primera vuelta y Duque sigue siendo la primera opción para el país, pero ¿por qué lidera el candidato del CD?, ¿qué le ha funcionado en esta campaña?

El caso de Duque

Para Patricia Muñoz, PhD en Ciencias Sociales y especialista en estudios Políticos, hay tres razones por las que Duque está primero en la intención de voto para la segunda vuelta.



“Primero, tener el respaldo de la estructura política del Centro Democrático y de Álvaro Uribe. Segundo, a pesar de ese respaldo, ha podido desmarcarse de una imagen desfavorable. Y tercero, ha realizado una campaña en la que ha transmitido un mensaje consistente, coherente, conciliador”, comentó Muñoz.



Óscar Castelblanco, especializado en Derecho Constitucional y profesor investigador de la Universidad Libre, dijo que Duque sigue marcando un margen importante de diferencia por los respaldos recibidos tras la primera vuelta.



“Algunos de los que votaron por Sergio Fajardo, por ejemplo, le tienen menos temor a Duque que a Petro y por eso se ha incrementado su intención de voto”, resaltó Castelblanco.



“Otra razón es Germán Vargas Lleras, que, aunque tuvo unos resultados nada favorables, jamás votaría por Petro y todos esos votos van para Duque”, agregó.



José Fernando Flórez, abogado, PhD en Ciencia Política, manifestó que lo que ha ayudado al candidato del Centro Democrático es “que no genera tanta resistencia en el centro, su discurso es menos radical y logró posicionarlo como algo reconciliador antes de la primera vuelta”.



“No genera tanta resistencia personal. Es un político joven, fresco, que transmite confianza”, añadió.



Para Felipe Riaño, experto en Ciencia del Comportamiento. Máster en Comunicaciones y Psicoanálisis, la razón la cual Duque está arriba en las encuestas es porque su campaña mantiene, sólidamente, “un discurso cargado de contenido emocional persuasivo, como es el miedo”.



“Cuando el ser humano siente que peligra su supervivencia debido al miedo y la incertidumbre, tiende a inclinarse, instintivamente, por el líder que provee certezas a través de la experiencia. Aunque claramente Duque no tiene tanta experiencia política como su candidata vicepresidencial o como el expresidente Álvaro Uribe”, aseveró.

El caso de Petro

Gustavo Petro es el candidato de la Colombia Humana que estará en la segunda vuelta presidencial. Foto: Héctor Fabio Zamora / EL TIEMPO

Muñoz no tiene dudas: lo que necesita el candidato de la Colombia Humana para recortar diferencias con Duque es moderar su discurso y recoger las banderas de Fajardo y De la Calle.



“Y tratar de consolidar aliados en el sector centro y centro izquierda. El tiempo es corto para lograrlo y lograrlo es difícil”, comentó.



Castelblanco, por su parte, resaltó que Petro está “restringiendo su radicalismo”: “Ya dijo que no convocará Asamblea Constituyente, que va a respetar la propiedad privada, que no va a expropiar. Todo eso genera miedo y lo ha dicho para correrse hacia el centro”.



Sin embargo, señaló el experto, “yo veo muy difícil que logre algo. Por más que haya hecho esos anuncios, no creo que pueda hacer algo adicional para cambiar esa tendencia”.

¿Y el voto en blanco?

Ahora solo falta conocer los resultados del próximo 17 de junio, en un ambiente que podría darle por primera vez un valor significativo al voto en blanco. Foto: Bernardo Toloza / EL TIEMPO

Los expertos creen que ha crecido la intención del voto en blanco porque muchos del centro prefieren esa opción que votar por Duque o Petro.



“A gran parte del electorado de Fajardo no le gusta el extremo de Duque ni el de Petro, por lo que se han decidido por el voto en blanco y la intención por éste ha crecido”, valoró Castelblanco.



Mientras que Muñoz dijo: “Los actores visibles del centro y centro izquierda se han ido por la opción del voto en blanco y muchos seguidores los siguen".

