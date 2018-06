Iván Duque en 10 de sus propuestas para buscar la Presidencia

Énfasis en la seguridad ciudadana, menores impuestos a las empresas para ayudar a la creación de empleo formal y modificaciones a los acuerdos con las Farc, hacen parte del programa de gobierno del aspirante del Centro Democrático en caso de ganar en segunda vuelta.

Bajar impuestos a empresas y empleo formal

Durante su campaña, el candidato del Centro Democrático ha insistido en la recuperación de la productividad y el empleo. Así, en una eventual reforma tributaria propondrá la simplificación del sistema tributario para empresas y personas naturales, acompañada de una racionalización del gasto. Esto se traduciría en normas menos engorrosas que ayudarían a contrarrestar problemas como la evasión.



También es partidario de menores impuestos a las empresas. “Los empresarios del país saben que vale la pena invertir en los trabajadores con talento, pero para eso necesitan que se reduzcan las cargas impositivas y contributivas excesivas... de manera que puedan destinar más recursos a salarios e incentivos que ayuden a mejorar los ingresos y la calidad de vida de las familias”, asegura la página oficial de su campaña, donde se reseñan sus 148 propuestas.



Las anteriores iniciativas van de la mano con la que él llama su principal meta social: la generación de empleos formales. Este objetivo, ha dicho, lo perseguirá mediante programas de formación para el trabajo y facilidades para el primer empleo, los cuales considera efectivos para corregir baja productividad e informalidad en jóvenes.



Sobre el IVA, un tema sensible, propone 6 días sin ese impuesto. Dice que servirá para que los comerciantes liquiden inventarios y los compradores accedan a productos a precios menores.

Más pie de fuerza

Una de las principales banderas del candidato en materia de seguridad es la lucha contra la criminalidad en las ciudades. Sus propuestas pasan por el aumento del pie de fuerza de la Policía, mejorar su dotación y fortalecer la capacidad de reacción. Esto estaría ligado a un sistema de denuncia y seguimiento con herramientas de ‘big data’ y sistemas de monitoreo electrónico, para que el ciudadano sea un aliado a la hora de denunciar; y a la inversión en más sistemas de inteligencia y a la reactivación de las redes de cooperantes y las recompensas.



El narcotráfico ocupa un lugar fundamental en sus iniciativas. Propone que no sea considerado un delito político conexo ni amnistiable y que así quede consignado en la Constitución. Esto no sería retroactivo para el acuerdo con las Farc, donde quedó contemplado que se estudiará caso por caso con cada miembro del ex grupo guerrillero.



Su programa también contempla sacar adelante la cadena perpetua a violadores y asesinos de menores.

No subirá edad de pensión

En su programa social, el candidato del Centro Democrático contempla realizar una reforma pensional que, según él, “se concentre en los más vulnerables” y no toque derechos adquiridos. Se ha mostrado en contra de aumentar la edad de pensión y en mantener la pensión de sobreviviente. Su propuesta de reforma pensional –junto con otros cambios en materia de seguridad social– pretende “llevar a los más vulnerables hacia la transición a la clase media”.



En materia de salud, dice que mantendrá las EPS y el modelo de aseguramiento, y advierte que permanecerán las buenas EPS y las malas saldrán en su gobierno. Plantea un reordenamiento del sistema centrado en las personas, basado en la salud y no en la enfermedad. Propone un “pacto nacional” para devolverle la legitimidad al sistema de salud a fin de que los ciudadanos sientan que es “de ellos y para ellos”. Además, dice que la corrupción será inaceptable y que los dineros de la salud son sagrados.

No va a ‘hacer trizas’ el acuerdo

Ha dicho que no “hará trizas” el acuerdo de paz con las Farc, aunque sostiene que le realizará “modificaciones”. Entre ellas, endurecer las sanciones y replantear la participación en política de exguerrilleros. “Se debe dejar claro que si una persona está en el Congreso y le ratifican una condena por crímenes de lesa humanidad, debe dejar la curul y se debe nombrar quien lo sustituya, que no tenga ningún crimen de lesa humanidad”, dice. En cuanto al proceso con el Eln, está de acuerdo con la reducción sustancial de penas, pero le exige a ese grupo condiciones, como concentración previa con supervisión internacional, suspensión de actividades criminales y plazo perentorio para su desmovilización, desarme y reinserción. Dice que extraditaría a Jesús Santrich porque, a su juicio, hay suficiente evidencia.

Bachilleres: titulación técnica

Tres propuestas educativas se destacan en el programa del candidato del Centro Democrático. La primera busca que en los tres últimos años de bachillerato, los estudiantes obtengan una titulación técnica en competencias afines con la vocación económica de cada región. “En una mano el título de bachiller, en la otra el de técnico”, dice el candidato. La segunda se relaciona con la jornada única en colegios. En este sentido, el lema es “¡Todos a las aulas todo el día, toda la semana!”, y propone educación completa desde matemáticas hasta artes, como un derecho. Por último, propone que el Icetex condone parcialmente la deuda de estudiantes sobresalientes.

Regulará consultas populares

En su programa, Iván Duque menciona que hará un desarrollo minero-energético con altos estándares de responsabilidad, planeando de forma efectiva y sostenible cierres mineros, protección de acuíferos y ecosistemas. Promete un programa de sostenibilidad ambiental para la pequeña y la mediana minería, así como el combate contra la minería ilegal. Anuncia que regulará el polémico tema de las consultas populares mediante un proyecto de ley estatutaria y liderará un diálogo con las altas cortes y el Congreso para definir competencias en materia de hidrocarburos y el alcance de las consultas en actividades estratégicas, de utilidad pública e interés nacional.

Sanciones a Venezuela

En entrevistas, el candidato se ha referido a Venezuela y la frontera con Ecuador. Sostiene que Colombia debe hacer un llamado a la ONU para que sancione a Venezuela por albergar grupos terroristas y que es necesario apoyar la salida de la dictadura y dar tránsito a la democracia. Ha calificado de forma abierta a Maduro como un dictador, y junto a un grupo de congresistas de Chile y de Colombia llevó una denuncia contra Maduro ante la Corte Penal Internacional (CPI). También ha prometido que perseguirá “con toda la determinación” a alias Guacho, líder de una disidencia de las Farc en la frontera con Ecuador, donde el candidato va a buscar cooperación militar.

Reducir brechas

Duque planea crear programas de empleos formales para reducir las brechas de ingreso entre segmentos de la población y entre hombres y mujeres, en el acceso a la tecnología, la educación, y temas como la bancarización, empleo y el ingreso entre regiones. Promete un programa dirigido a la población afrodescendiente, con oportunidades de empleo y educación y bienes públicos, con incentivos que los integren como ciudadanos. Dice que los pueblos indígenas tendrán un acompañamiento del Estado, para integrarlos al acceso de los bienes públicos. Contempla fortalecer el rol de la mujer rural con medidas que promuevan su empoderamiento y autonomía.

Deporte comunitario

El programa de fomento deportivo de Duque está centrado en el impulso al deporte comunitario. Su plan es ofrecer espacios dignos para la recreación y el esparcimiento, con parques iluminados, zonas verdes en nuevos desarrollos urbanos y una articulación con ligas deportivas de cada región, para detectar y desarrollar el talento deportivo de manera temprana. Y se propone extender las prácticas para la salud física y luchar contra el sedentarismo. El candidato del Centro Democrático también promete incentivar el desarrollo de talentos con el crecimiento de programas musicales como Batuta y la creación de iniciativas similares en otras disciplinas y artes.

Producción sostenible

La integración de la producción agrícola con prácticas sostenibles, limpias y respetuosas del ambiente, dice en su programa, será una de sus prioridades. Promete que al menos el 50 por ciento del presupuesto agrícola se invertirá en la provisión de bienes públicos, como distritos de riego, vías e infraestructura digital, entre otros proyectos, potenciándolo con asociaciones público privadas (APP).



La seguridad jurídica y la inversión productiva en este sector son algunas de sus preocupaciones. Entre sus planes están la protección a la propiedad (titulación transparente) y el acceso a la tierra (tenencia de buena fe). Además, anuncia que adoptará estrategias de modernización con base en innovación y tecnología, y el acceso inclusivo a la tierra.



