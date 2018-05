¿Aún no sabe por quién votar? Estas propuestas le ayudarán a decidir

Siete temas marcaron la campaña presidencial y generaron choques entre los cinco candidatos. Estas son las propuestas de cada uno al respecto.

Humberto de la Calle

Materia Tributaria

​

Propone descontar lo que se pague en el impuesto 4x1000 para calcular el impuesto de renta, disminuir los impuestos para las pequeñas empresas y aplicar una tarifa progresiva al impuesto de renta a quienes tengan gran poder adquisitivo. Finalmente, plantea bajar la tarifa del IVA hasta el 16 por ciento.



EPS

​

Propone "endurecer los requisitos para crear EPS en Colombia", para que solo aquellas que cumplan los criterios puedan prestar el servicio. Además, dice que creará un ranking nacional y regional de EPS e IPS que refleje la satisfacción de los usuarios para promover el buen servicio.



Pensiones

​

Buscará crear un sistema universal para la vejez, utilizando el actual programa de Colombia Mayor. También plantea que todos los aportantes coticen en el Régimen de Prima Media hasta un salario mínimo. Quien lo desee, podrá aportar a un Régimen de Ahorro Individual cualquier suma que exceda ese monto.



Implementación de la paz



Como exjefe negociador en La Habana se la jugará por la implementación efectiva de lo pactado con las Farc. Hará un plan de choque basado en la identificación de los avances logrados y la de lo que todavía está pendiente. En cuanto al Eln, ha dicho que se requiere un cese al fuego unilateral de este grupo.



Infraestructura



Su propuesta gira en torno a crear la Unidad de Planeación de Infraestructura, la cual gestionará todos los proyectos del país para priorizarlos y establecer los presupuestos. Además, dice que impulsará "el sistema ferroviario y las obras que recuperarán la navegabilidad de los principales ríos del país".



Venezuela



Quiere aumentar los puestos de control fronterizos y dotarlos de tecnología para generar trazabilidad de los migrantes. Además, plantea disminuir el desempleo a un dígito en Cúcuta durante su gobierno. Ha dicho abiertamente que considera que Maduro es un dictador y que las elecciones allí son ilegítimas.



Corrupción



"Las leyes por sí mismas no nos ayudarán a terminar la corrupción. Propongo un pacto social para dar ejemplo desde la Presidencia", señala. Dice que impulsará el "Pacto Empresarial por la Transparencia” y un "Plan Nacional de Pedagogía en Valores" para causar un cambio social y psicológico.

Iván Duque

Materia Tributaria

​

Propone disminuir impuestos para las pequeñas y medianas empresas, con tarifas competitivas, digitalización total de las plataformas tributarias y para impactar en la generación de empleo. “Impulsaremos la factura electrónica, generando trazabilidad y transparencia absoluta”, dice.



EPS

​

Quiere “poner en cintura a las EPS”, remunerándolas por la calidad del servicio certificada por los usuarios. Igualmente le apuesta de formalización laboral para que más personas contribuyan y propone que todo el sistema de salud esté en línea y será coordinado y evaluado mediante el uso de Big Data.



Pensiones

​

"Es urgente acabar con las distorsiones que existen por las competencias entre el sistema de prima media y el de ahorro individual” dice su propuesta. Para él, lo que se necesita es una reforma que vaya de la mano de una gran agenda de promoción de empleo formal para que más personas coticen pensiones.



Implementación de la paz



Ha dicho que se requieren reformas en cuanto a la elegibilidad política de los miembros de la Farc y las penas que estos pagarán por sus delitos. Sobre el Eln ha dicho que si este grupo quiere desarme y reinserción, se debe concentrar previamente y suspender todas las actividades criminales.



Infraestructura



Una de sus prioridades será mejorar la movilidad y calidad del aire con infraestructura de señalización inteligente, sistemas de monitoreo en tiempo real, y cultura ciudadana para el uso responsable de las vías. Buscará terminar las obras en curso que hacen parte de los corredores estratégicos.



Venezuela



Duque planteó que Colombia debe hacer un llamado a las Naciones Unidas para que sancione a Venezuela por "albergar grupos terroristas" y dice abiertamente que Maduro es un dictador y que el país debe retirarse de Unasur. Ha hablado de permisos temporales laborales en Colombia para la crisis migratoria.



Corrupción



Propone implementar una financiación ciento por ciento estatal de las campañas. Para evitar la corrupción en la justicia, ha dicho que el Congreso intervenga en la elección de los magistrados de las altas cortes y en cuanto a la contratación, su idea es ampliar la participación en las licitaciones públicas.

Gustavo Petro

Materia Tributaria

​

Propone aumentar el impuesto predial rural en función del tamaño de la tierra, para democratizar el acceso a la tierra y lograr que "más de tres millones de hectáreas que hoy están destinados a la ganadería extensiva o no tienen uso" ingresen a la agricultura campesina.



EPS

​

Plantea un sistema único de salud pública, al cual se llegará "paulatinamente con la eliminación de las EPS y las ARL". Plantea la reapertura del hospital San Juan de Dios en Bogotá y establecer un régimen especial para los trabajadores de la salud, en el cual los médicos residentes reciban remuneración.



Pensiones

​

Propone que todos obligatoriamente coticen hasta 4 salarios mínimos en Colpensiones para asegurar una pensión básica y sanear el sistema. La propuesta dice que quien gane más de ese monto deberá cotizar en otro fondo para complementar su pensión. También plantea un bono pensional para los adultos mayores.



Implementación de la paz



Ha manifestado que garantizará el cumplimiento de los acuerdos de paz y que exigirá a las Farc cumplir su parte. En cuanto al Eln, ha dicho que si es Presidente “solo les quedarían dos opciones: hacer parte del acuerdo o seguir en los campos de batalla. En el último caso serían combatidos por el Estado".



Infraestructura



Petro propone un tren de carga y un tren ligero de pasajeros que conectará a Santa Marta, Barranquilla y Cartagena. También ha dicho que buscaría alternativas jurídicas para la operación y fortalecimiento del ferrocarril del Pacífico y propone mejorar la navegabilidad del río Meta para conectar a la Orinoquia.



Venezuela



"En Venezuela la democracia enfrenta una crisis de legitimidad estructural que la haría inviable", señaló Petro en una carta dirigida a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Además ha dicho que no reconocería la última elección de Nicolás Maduro, y pediría que se repitan los comicios.



Corrupción



Plantea que el Estado financie la totalidad de las campañas para controlar el gasto y buscar "enfrentar toda práctica partidista tendiente a desviar recursos o a constreñir a la población a favor o en contra de un grupo político". Asimismo, propone que la elección de jueces sea a través de meritocracia.

Germán Vargas Lleras

Materia Tributaria

​

Propone una reforma tributaria para reducir el impuesto sobre la renta al 30 por ciento para los negocios, depreciación en dos años del costo total de las inversiones en bienes de capital, eliminación de la renta presuntiva y que el 4x1000 sea recuperable como una retención en el impuesto sobre la renta.



EPS

​

Propone reformar las EPS, que "deberán garantizar que todos sus afiliados y beneficiarios tengan una consulta anual de prevención y evaluación en salud". Según Vargas, esta revisión es necesaria porque la cartera morosa del Estado con las EPS e IPS supera los 6 billones de pesos.



Pensiones

​

Vargas dice que eliminará la competencia entre el régimen privado y el público, para crear un solo régimen contributivo para que el Estado focalice los subsidios en la población de menor ingreso. Propone también aumentar la cobertura del programa Colombia Mayor en 200.000 cupos el primer año de gobierno.



Implementación de la paz

​

"Creo en el avance del país sobre el proceso de paz. En su momento advertí sobre lo que me inquietaba y fue resuelto", dijo. También ha dicho que revisará algunos puntos, como la sustitución voluntaria. En cuanto al Eln, dijo que no continuará los diálogos si esa guerrilla no muestra voluntad de paz.



Infraestructura



Propone implementar 10 proyectos emblemáticos. Seis vías: Puente Arimena-Puerto Carreño, Quibdó-Medellín/Pereira, Quibdó-Nuquí, Bogotá-Villavicencio, Santuario-Ruta del Sol II, Villeta- Guaduas. Tres proyectos en aeropuertos (del Café y El Dorado) y otro para conseguir la navegabilidad del río Meta.



Venezuela



Quiere aumentar los puestos de control en la frontera y renovar el armamento estratégico para la protección de la "integridad territorial colombiana y fortalecer el trabajo de identificación y caracterización". En cuanto a Maduro, ha dicho que no reconocerá ese gobierno porque es una dictadura.



Corrupción



Propone crear la jurisdicción de extinción de dominio, con el fin de "recuperar el patrimonio público apropiado por los corruptos", y un sistema unificado de las declaraciones rentas gestionado por la Contraloría para "realizar un control efectivo de los bienes y recursos de los funcionarios públicos”.

Sergio Fajardo

Materia Tributaria

​

Fajardo propone una reforma tributaria que "reduzca de forma progresiva la tasa impositiva de las empresas" y un tratamiento especial para las micro, pequeñas y medianas, lo cual sería compensado con una tributación más alta a personas de altos ingresos y la eliminación de topes a las exenciones tributarias.



EPS

​

Plantea eliminar las malas EPS, "aquellas que de forma sistemática vulneran los derechos de los colombianos". Además, plantea una reforma en la cual las EPS articulen redes de prestación de servicios con enfoque territorial.



Pensiones

​

Propone eliminar los subsidios a las pensiones más altas, para "eliminar la competencia entre Colpensiones y los fondos privados". Además, plantea que se cotice hasta cierto nivel de ingreso (no aclara cuánto) en Colpensiones y el resto en un sistema de ahorro individual.



Implementación de la paz



Asegura que "hay que respetar la palabra empeñada", por lo cual cumplirá los acuerdos siguiendo el marco normativo vigente. Propone también culminar la formulación de los planes de desarrollo con enfoque territorial (PDET) y con el Eln dice que seguirá negociando si hay un cese del fuego unilateral.



Infraestructura



Plantea que garantizará los cierres financieros de los proyectos actuales. También que garantiza darle inicio a las obras para la navegabilidad del río Magdalena. Finalmente dice que "avanzará en los proyectos férreos y fluviales" de la primera fase del Plan Maestro de Transporte Intermodal.



Venezuela



Ha dicho que es una dictadura, en donde "se desconocen las instituciones democráticas". Exigirá la liberación de los presos políticos y buscará que se hagan elecciones con observadores internacionales. En cuanto a la crisis migratoria, propone abrir más centros de atención y aumentar los médicos disponibles.



Corrupción



"Los que pagan para llegar, llegan a robar", ha dicho en muchas oportunidades. Propone que todos los funcionarios directivos del gobierno y los electos por voto popular publiquen y actualicen anualmente su registro de bienes, sus declaraciones y pagos de impuestos y sus conflictos de intereses.



