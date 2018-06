Las posturas sobre paz que diferencian a Duque y Petro

EL TIEMPO expone los planteamientos que tienen los dos candidatos presidenciales respecto al desarrollo de lo acordado con las Farc, las negociaciones de paz con el Eln y el manejo que le darían al caso de Jesús Santrich, acusado de narcotráfico. Estas son las visiones de los aspirantes del Centro Democrático y de Colombia Humana.

Implementación delacuerdo de paz

Iván Duque



Duque dice que no va a “hacer trizas” el acuerdo de paz con las Farc, pero sostiene que le realizará “modificaciones”. Busca endurecer las sanciones a los excombatientes y reformar la participación en política de los exguerrilleros. “Se debe dejar claro que si una persona está en el Congreso y le ratifican una condena por crímenes de lesa humanidad debe dejar la curul y se debe nombrar quien lo sustituya, que no tenga ningún crimen de lesa humanidad”, afirma. También dice que se debe dejar claro “en la Constitución” que el narcotráfico no es un delito conexo al delito político.



Gustavo Petro



Petro ha dicho que respetará y cumplirá la totalidad de lo pactado con las Farc y también le exigirá a la exguerrilla que cumpla con su parte. Afirma que no se pueden dejar los acuerdos de paz “en manos de quienes los despedacen”. En su programa de gobierno, explica su defensa a la justicia transicional: “Las víctimas y la sociedad colombiana conocerán la verdad y tendrán la garantía de que se aplicará justicia efectiva y pronta contra los victimarios”, y agrega: “Las tierras arrebatadas por la violencia (…) serán devueltas y acompañadas de capital (... ) para asegurar la productividad y la generación de ingresos”.

Diálogos con el Eln

Iván Duque



“Si el Eln quiere desmovilización, desarme y reinserción, bienvenidos con las siguientes condiciones: concentración previa con supervisión internacional, suspensión de todas las actividades criminales y un tiempo perentorio para avanzar en el proceso de desmovilización, desarme y reinserción”. Esa es la postura del candidato frente a esa guerrilla. Está de acuerdo “con reducción sustancial de penas”. No es partidario de dialogar durante un cese del fuego bilateral ni “mientras hay alguien en la ilegalidad ejerciendo la violencia”.



Gustavo Petro



Durante su gobierno, dice el candidato, al Eln solo le quedarían dos opciones: “Hacer parte del acuerdo o seguir en los campos de batalla. En el último caso serían combatidos por el Estado”. Según la campaña, la apuesta inmediata de Petro respecto a los diálogos con el Eln es avanzar en la negociación de un cese bilateral del fuego con una amplia supervisión internacional. El candidato ha sido enfático en la importancia de una tregua con esa guerrilla, pues a su juicio sería “el final de la guerra de guerrillas insurgentes en la historia del país de manera definitiva”.

El caso Santrich

Iván Duque



El aspirante dice que sí extraditaría a Jesús Santrich, el exjefe guerrillero acusado de conspirar para el envío de 10 toneladas de cocaína a Estados Unidos, pues a su juicio hay suficiente evidencia que ha dado a conocer tanto el Fiscal como las autoridades estadounidenses.



Para el candidato si las Farc hubieran entregado información oportuna sobre sus relaciones con el narcotráfico durante el conflicto “no estaríamos viendo la tragedia de Santrich”. Al presidente le toca decidir este asunto, si el juez competente antes da un visto bueno.



Gustavo Petro



Para Petro los miembros de las Farc no pueden reincidir tras la firma de los acuerdos, pues así quedó explícitamente en los mismos. Quienes lo hagan quedarán por fuera de la Jurisdicción Especial para la Paz, irán a la justicia ordinaria y podrán ser objeto de extradición durante su gobierno. El candidato ha señalado que en el caso de Jesús Santrich “quedan a prueba las instituciones de la Paz. Si la JEP confirma los hechos cometidos después de la firma de los acuerdos y yo soy el Presidente de Colombia, el señor Santrich será extraditado”.



