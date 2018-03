¿Qué falta para que De la Calle y Fajardo concreten su alianza?

Una parte de los electores, al menos la que dice que no está polarizada, lleva 16 días haciendo una demanda: que los candidatos presidenciales Sergio Fajardo y Humberto de la Calle se unan.



Las consultas interpartidistas y algunas encuestas que se han revelado tras los resultados de los comicios legislativos han puesto el foco en Iván Duque y Gustavo Petro. Dos candidatos antagónicos que por ahora lideran la intención de voto y que por sus posiciones han dividido al electorado.

Por ello, tras las elecciones del pasado 11 de marzo, se han movido diversas etiquetas en redes sociales en las que se pide una alianza rápida entre el candidato del Partido Liberal y el de Coalición Colombia.



El senador electo Antanas Mockus se arrodilló en televisión suplicando que ambos aspirantes pensaran en una unión inmediata.



Los acercamientos de parte y parte ya comenzaron. Con el tiempo apremiando pues estamos apenas a dos meses para la primera vuelta, este martes De la Calle y Fajardo se tomaron un café, como parte de un acercamiento que se inició la semana pasada el aspirante liberal y que siguió el candidato de la Coalición Colombia.



Luego de casi dos horas de discusión a puerta cerrada, los candidatos señalaron que ambos cuentan con coincidencias éticas y políticas. Y que por ello, realizarán las consultas necesarias ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) con el fin de considerar las condiciones de dicha posible alianza. Además resaltaron que ambos deben tener en cuenta las consideraciones de sus respectivos partidos.

"En mi caso hay una discusión de carácter jurídico, pero en un ejercicio de responsabilidad voy a presentar el martes una consulta al CNE para saber si estoy habilitado para ir eventualmente a una consulta interpartidista con Sergio Fajardo", expresó De la Calle quien, no obstante, se mostró confiado en no tener "ningún inconveniente jurídico".



“Tenemos la convicción profunda de que lo que nosotros representamos es lo que necesita el país en el marco de la polarización que hoy tenemos”, expresó a su turno Fajardo.



Este primer encuentro parece así apaciguar los reclamos de algunos votantes que no se ven representados en los otros candidatos y que le apuestan a un sector de centro izquierda. Pero, ¿es viable jurídicamente esa alianza?

Una multa o una alianza

En un país de abogados, hay varias interpretaciones. La primera es que Humberto de la Calle sí tendría un impedimento para hacer esa alianza.



Una disposición legal incluida en el artículo 7 de la Ley 1475 del 2011, que regula a los partidos y movimientos políticos, establece que los resultados de las consultas son obligatorios para los candidatos que se hayan sometido a estos. Eso implica que su aspiración debe ir hasta primera vuelta y que, de no hacerlo, o de sumarse a otra campaña o a una nueva alianza, podría suponerle una sanción económica.



“En caso de incumplimiento de los resultados de las consultas o en caso de renuncia del candidato, los partidos, movimientos y/o candidatos, deberán reintegrar proporcionalmente los gastos en que hubiere incurrido la organización electoral”, dice la ley.



Es decir, que el Partido Liberal o Humberto de la Calle terminarían pagando los 43 mil millones de pesos que costó la consulta liberal realizada el pasado 19 de noviembre. Eso sin contar que ya pasó el período para la renuncia de la candidatura.



Otras interpretaciones apuntan en el sentido contrario. La misma Ley 1475 del 2011 y un concepto del CNE podrían darle vía libre a esa posible coalición.



El artículo 31 de dicha ley afirma que la modificación de las inscripciones de candidatos a cargos de elección popular en efecto solo podrá ser modificado dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha del cierre de dicha inscripción. Dicha fecha se cumplió el pasado 16 de marzo.



Pero como en todo hay una excepción. El mismo artículo indica que el registro de candidato sí podría cambiarse hasta un mes antes de le fecha de votación “cuando se trate de revocatoria por causas constitucionales o legales, inhabilidad sobreviniente o evidenciada con posterioridad a la inscripción”.



Luis Ernesto Gómez, quien renunció como viceministro del Interior para apoyar la campaña de Humberto de la Calle, afirma que desde el punto de vista jurídico “no hay impedimento” para una coalición.



Según él, esas causas constitucionales legales podrían permitir que antes del 27 de abril se haga, por ejemplo, una consulta partidista interna para elegir un candidato presidencial único de los dos sectores.



Gómez, incluso, no descartó que el mecanismo sea una encuesta y agregó que en el tarjetón de la consulta interna que el Partido Liberal realizó el año pasado quedó explícito que el candidato elegido quedaba habilitado para hacer coaliciones.

Justamente este punto es el que menciona el concepto del CNE del 24 de octubre de 2017 (ver archivo). En dicho documento se resuelven varias dudas sobre la reposición de gastos, la reglamentación de la consulta liberal y la diferenciación entre un candidato o representantes de un partido político para participar en una consulta interpartidista.



En el texto queda especificado que las consultas interpartidistas podrían optar porque el candidato ganador sea un aspirante propio de la colectividad o un representante para futuras coaliciones, siempre y cuando eso quedara claro en la pregunta que se le hacía al elector.



“Se debe preguntar a los militantes o simpatizantes del partido o movimiento político si se decide elegir un representante para participar en una consulta interpartidista o hacer una coalición”, dice el concepto.

La consulta popular liberal cumplió esa especificación. Su pregunta a los electores fue: “¿Cuál de los siguientes ciudadanos liberales elige usted como candidato del Partido Liberal Colombiano para que participe en una consulta interpartidista que elija candidato único en coalición, o para ser el candidato único del Partido Liberal Colombiano en la elección de Presidencia de la República a celebrarse el 27 de mayo de 2018?”

Esta fue la pregunta de la consulta del Partido Liberal realizada el pasado 19 de noviembre. Foto: ELTIEMPO.COM

Un golpe con efectos políticos

Lo que demuestran estas interpretaciones legales es que la posible unión de Fajardo y De la Calle tendría en todo caso más efectos políticos que jurídicos.



Si esa alianza se logra configurar como una tercera opción fiable y robusta podría empezar a hacerle frente a Duque y a Petro y conquistar a votantes indecisos o a electores que no se sienten cómodos con ninguna de las opciones que lideran hasta ahora la intención de voto.



Sin embargo, todavía quedan muchos ‘peros’ en el ambiente. Fajardo debe lograr el apoyo de toda su coalición para unirse con el aspirante liberal y Jorge Robledo ha estado muy renuente a ello. Y aunque den el sí, ni Fajardo ni De la Calle podrían cambiar de fórmula vicepresidencial porque los tiempos que determinan las autoridades electorales ya pasaron.



“La posible coalición de Fajardo y De la Calle va a intentar por todos los lados que haya una segunda vuelta y seguramente lo logre. Pero de cara a la votación final si no se incluye a Gustavo Petro no ganarán”, explica Angélica Bernal, directora del Departamento de Ciencia Política de la universidad Jorge Tadeo Lozano.



Petro ha buscado acercamientos con ambos candidatos, pero estas campañas han rechazado esa unión.



¿Cuál será la forma que adopte esa posible alianza? ¿Quién la lideraría? Esa es la difícil tarea de ambos grupos. Sin contar, claro, con las demandas que seguramente suscitaría la unión y las dos semanas que se tomaría el CNE para revisarlas.



Es difícil que Fajardo, quien siempre se ha presentado como un candidato independiente y lejano a los partidos tradicionales, ceda en favor de De la Calle. Y para el candidato liberal podría ser una oportunidad única de presentarse como aspirante presidencial.



“Para Fajardo sería como plegarse a un partido tradicional. Es un panorama difícil, pero la política es dinámica y la realidad colombiana es muy susceptible a cambios que alteran las elecciones. Es imposible hasta ahora, pero nunca se sabe”, apunta Bernal. El exalcalde y exgobernador de Antioquia tiene ganas hace rato de medir su fuerza electoral en unas presidenciales y será un hueso duro de roer para una coalición que no lo tenga a él de protagonista.

Además, hace unos meses tuvo que sortear otra difícil coalición entre la Alianza Verde y el Polo Democrático, en la que salió victorioso y fue proclamado como apuesta para llegar a la Casa de Nariño. Su as bajo la manga es que hasta ahora le va mejor que a De la Calle en las encuestas.



“De la Calle es el candidato más adulto de los candidatos a la Presidencia, es un funcionario excepcional y tiene la ventaja de que es una figura por sí misma, pero no es un buen candidato. Le falta carisma y no pasa por un buen momento en las mediciones. Lo más sensato es que decline en favor de Fajardo y que se una a él bajo su propio nombre para darle la seguridad a Fajardo de que no estará con una inscripción liberal que lo persiga”, explica Miguel Jaramillo, director de la consultora Marketing Política y Gobierno.



Una crítica que se la ha hecho constantemente a estos candidatos, especialmente a Fajardo, es que sus mensajes no son contundentes y que por ello no conquistan al electorado.



Jaramillo explica que justamente eso es lo que ha hecho que Duque y Petro repunten en las encuestas y que el trabajo de esa posible alianza es perfeccionar su modo de comunicar.



“Duque existe porque Petro existe y viceversa. Si Fajardo y De la Calle se quieren meter realmente en la conversación deben reclamar el mensaje de la indignación que hasta ahora nadie lo tiene. Ser un centro, pero un centro contundente y sin tibiezas”, explica.



De darse, buena parte de los analistas apuntan a que la alianza debe concretarse antes de una semana o de lo contrario no tendría un efecto de golpe político.



CINDY A. MORALES

Subeditora de ELTIEMPO.COM

