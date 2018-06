Escasas movidas políticas en el entorno del mandatario electo

Este lunes no se vio, como sí pasaba en otras épocas, que en la agenda del presidente electo figuraran encuentros con los jefes de los partidos políticos para armar el gabinete. Duque estuvo este lunes en familia con su esposa, sus hijos y su madre, y apenas tuvo unas pocas comunicaciones telefónicas con algunos amigos para agradecer su apoyo.

La primera tarea del nuevo mandatario de los colombianos es organizar el empalme para saber, a ciencia cierta, qué país recibe de su antecesor, Juan Manuel Santos.

Es probable que Duque, quien se negó a aparecer en fotografías con los líderes de los partidos que a última hora le ofrecieron su apoyo, sin condiciones, tampoco aparezca ahora con ellos para hablar de quiénes serán sus ministros.



Como dijo el senador José Obdulio Gaviria, “Duque no le debe nada a nadie, no tiene que pagar nada”.



Pero eso no quiere decir que algunos personajes claves del círculo del presidente electo no se interesen por preparar el terreno para lo que vendrá en política.



Por ejemplo, la vicepresidenta electa, Marta Lucía Ramírez, se sentará esta noche a manteles con los miembros de la bancada parlamentaria del conservatismo.

Entre la nueva Vicepresidenta y los congresistas conservadores ha existido un gran distanciamiento, pues la dirigente tuvo que abandonar precisamente las toldas de su partido por falta de su apoyo.

En muchas ocasiones, los congresistas conservadores fueron calificados públicamente de “enmermelados” por apoyar a Santos, pero como hay una nueva realidad política, la Vicepresidenta sabe que esta bancada será indispensable en el Congreso a la hora de tramitar la agenda legislativa.



En todo caso, los conservadores fueron los aliados naturales del expresidente Álvaro Uribe durante sus dos gobiernos (2002-2010).



En fuentes cercanas al expresidente César Gaviria se conoció que Duque podría reunirse con él esta semana.



En el Senado, donde Duque estuvo cuatro años, un grupo de amigos suyos del Centro Democrático comenzó un trabajo de sensibilidad con las demás bancadas respecto del nuevo gobierno. Esta labor hace que Duque no tenga que ir a hablar con los legisladores para pedir su apoyo en función de la agenda legislativa. Algo similar ocurrirá en la Cámara de Representantes.



Por otra parte, ayer, varios gobiernos felicitaron a Duque por su elección. El Departamento de Estado de los Estados Unidos no solo le congratuló por su triunfo, sino que dijo que espera desarrollar una agenda para “combatir el narcotráfico, fortalecer la seguridad y proteger los derechos humanos” con el nuevo gobierno.​

Centro e izquierda en 2019

Los sectores de centro e izquierda sí dejaron ver ayer, de nuevo, lo que puede ser su estrategia inmediata, tras conocerse los resultados de las elecciones del domingo pasado.



Gustavo Petro, quien obtuvo un poco más de 8 millones de votos en la segunda vuelta, invitó a los grupos que conformaron su coalición a prepararse para ir por las alcaldías en todo el país. Y habló específicamente de las ciudades en las que quiere tener alcaldes: Bogotá, Bucaramanga, Cali, Barranquilla, Santa Marta, Pasto y Popayán.



Pero Sergio Fajardo, quien lideró el centro político para la primera vuelta con casi 4,6 millones de votos, también anunció que estará en la contienda por las alcaldías y gobernaciones.



Fajardo no apoyó a Petro para la segunda vuelta y no se sabe si coincidirán para 2019.



