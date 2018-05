María Juliana Ruiz, Verónica Alcócer, Rosalba Restrepo, Luz María Zapata y Ana Lucrecia Ramírez pueden ser nombres desconocidos, pero una de estas cinco mujeres ocupará el lugar que hoy tiene María Clemencia Rodríguez como primera dama del país.

¿Cuáles son las funciones de la primera dama en Colombia?

El cargo de Primera dama no es de elección popular y tampoco es considerada un servidor público. Es un rol que asume la persona conyugue (sea hombre o mujer) del Presidente de la República.



En el país no fue un rol trascendente sino desde 1934, con María Michelsen, esposa de Alfonso López Pumarejo. A partir de ahí, ha habido 22 primeras damas en Colombia, pues antes de ese año no se consideraba importante la aparición de la esposa del Presidente eventos políticos.

Un concepto jurídico de la Corte Constitucional de septiembre de 1994 aprobó que la Primera dama en Colombia pudiera formar parte de la Junta Directiva de algunas instituciones, como por ejemplo el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf).



De hecho, puede ser nombrada en un cargo público siempre y cuando este no dependa del Presidente, el vicepresidente, sus ministros, el Congreso de la República o entidades descentralizadas. Por lo general, las primeras damas se concentran en hacer labores sociales.

¿Quiénes podrían ser la próxima primera dama?

La esposa de Iván Duque desde hace 15 años es María Juliana Ruiz. Es abogada de la Universidad Javeriana, conoció a su esposo en Bogotá y fueron novios desde los 15 años. Pasaron por varios periodos de noviazgo y separación y finalmente se casaron cuando vivían en Washington. Vivieron en Estados Unidos 12 años, donde nacieron sus tres hijos. Ella trabajó para la OEA y se vinieron para Colombia cuando Duque decidió que quería ser congresista. Ella, a pesar de tener una vida profesional exitosa en Norteamérica, decidió venirse con él para apoyarlo en su carrera política.

María Juliana Ruiz es abogada de la Universidad Javeriana y lleva 15 años de casada con Iván Duque. Foto: Nicolás Galeano

Verónica Alcócer, la esposa de Gustavo Petro viene de familia política. Su papá fue alcalde de Sincelejo durante los años 50. Se conoció con Petro en una conferencia en la Corporación Universitaria del Caribe. Se casaron hace 18 años y ella dejó su carrera de derecho para dedicarse a sus hijos. Ahora dice que le gustaría seguir estudiando pero no para ser abogada, sino música y artista.

El candidato Gustavo Petro está casado con Verónica Alcocer García (der.). Foto: Héctor Fabio Zamora / EL TIEMPO

Rosalba Restrepo, la esposa de Humberto de la Calle, es la mayor de todas. Es de Manizales y estudió economía en la Universidad de Caldas, en donde se conoció con Humberto mientras él estudiaba derecho. Actualmente llevan 49 años juntos. Ella ha sido superintendente de subsidio y trabajó en el ministerio de Educación. Dice que admira a Michelle Obama y su labor que realizó como primera dama de la Casa Blanca y también a Hillary Clinton. Además asegura que por ahora está concentrada en el trabajo de campaña de su esposo, y si llega a ser primera dama del país sí pensará en el papel a desarrollar.

Rosalba Restrepo, esposa de Humberto De La Calle, lo acompaña en las correrías de su campaña. Foto: Milton Díaz / EL TIEMPO

Germán Vargas Lleras se casó con Luz María Zapata en el 2010 a pesar de que se conocían desde hace 20 años. Ella estudió diseño de modas en Italia y posteriormente Ciencias Políticas en Bogotá. En caso de llegar a ser primera dama, Luz María dice que le gustaría trabajar con las gestoras sociales del país. Se quiere enfocar en dos problemáticas: el embarazo adolescente y el apoyo al adulto mayor.

El exvicepresidente apareció en un video con su esposa y su hija. Foto: Twitter: @German_Vargas

Ana Lucrecia Ramírez es la esposa de Sergio Fajardo. Dice que fue criada en un ambiente en el que empezaron a romperse todos los roles establecidos, pues su mamá fue una de las primeras médicas en graduarse en el país. Trabajó en temas de salud mental de las mujeres, y no dejó de hacerlo cuando su esposo fue alcalde de Medellín ni gobernador de Antioquia. De la campaña de su esposo resalta el trabajo de su fórmula vicepresidencial Claudia López, sobre todo por su trabajo enfocado en la conciencia de género. También dice que en caso de que su esposo llegue a ser presidente, ella no dejaría su trabajo como médica ni su vida profesional en Medellín.

Sergio Fajardo, candidato de la Coalición Colombia, y su esposa Lucrecia Ramírez. Foto: Milton Díaz / EL TIEMPO

