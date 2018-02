Vencer la resistencia ciudadana, principal reto para la Farc

La Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc), partido de la exguerrilla, tendrá varios retos que vencer para ingresar plenamente a la política, pero, por lo visto el viernes en Armenia, el principal de ellos será la resistencia de gran parte de la ciudadanía.



La primera salida a recorrer las calles de su candidato presidencial, Rodrigo Londoño, fue una muestra de que varios ciudadanos todavía sienten dolor y rabia hacia ese grupo.

Video Atacan camioneta en la que se transportaba Timochenko en Armenia

Gran parte del recorrido de Londoño por Armenia, Quindío, estuvo acompañada de insultos, incluso con palabras de grueso calibre. “¡Terrorista!, ¡asesino!, ¡fuera del Quindío!”, fueron solo algunas manifestaciones ciudadanas contra Londoño, el pasado viernes.



Sin embargo, otras voces reconocieron el esfuerzo de ese grupo en el fin del conflicto. “Lo felicito por la paz. Bienvenido, colombiano. Me alegra mucho. Yo fui muy azotado por la violencia y me alegra que hayas firmado esa gran paz y nos hayas bendecido con ella”, le dijo un ciudadano a Londoño, en Armenia.



Para el propio exjefe de la guerrilla, quien no respondió los insultos del viernes, hay que ir donde la gente lo apoye, pero también donde no, “porque en la sociedad colombiana, desafortunadamente, ha quedado una intolerancia y un odio profundo” y “eso es lo que tenemos que romper”.



Ese mismo tono ha sido utilizado por varios líderes de la exguerrilla que respaldaron a Londoño, como Pablo Catatumbo, exmiembro del equipo negociador de paz.



“No caeremos en las provocaciones de quienes promueven el odio. Las @FARC_EPueblo haremos una campaña limpia, llevando nuestras propuestas y mensaje de paz y reconciliación”, dijo en Twitter.

No caeremos en las provocaciones de quienes promueven el odio. Las @FARC_EPueblo haremos una campaña limpia, llevando nuestras propuestas y mensaje de paz y reconciliación a todos los rincones del país. ¡Vamos con @TimoFARC, un hombre de paz, palabra y dignidad! pic.twitter.com/rayXUIzlkZ — Pablo Catatumbo (@PCatatumbo_FARC) 3 de febrero de 2018

Algunos aspirantes a la presidencia dividieron opiniones. Para Alejandro Ordóñez, el rechazo ciudadano a Londoño fue una muestra de que “cuando todo es impunidad, la ciudadanía hace justicia. El pueblo colombiano está cansado”.



Humberto de la Calle, del Partido Liberal, admitió que “el nivel de insultos” para algunos aspirantes –incluido él– ha sido “muy alto”, por lo que invitó a sus competidores a ser “respetuosos y decentes con los más, sin importar” las “diferencias ideológicas”.

POLÍTICA

redaccionpolitica@eltiempo.com.co

En Twitter: @PoliticaET