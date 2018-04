Viviane Morales, con su marido al lado y la Biblia en la mano

Un grupo de experimentados reporteros de ELTIEMPO acompañó a los candidatos presidenciales en sus correrías políticas para ver sus estilos, sus énfasis, quiénes son las personas claves en su estructura y cómo los recibe la gente cuando se encuentra con ellos ‘en vivo y en directo’. Retratos de las campañas a menos de un mes de la primera vuelta para elegir al sucesor de Juan Manuel Santos en la Casa de Nariño.



Le recomendamos leer: Así son las campañas presidenciales por dentro

​

Si hay un elemento que identifica la campaña de Viviane Morales es la Biblia. Es lo primero que busca cada día, no más al levantarse. Tiene claro que de este libro extrae los mensajes que le dan fortaleza para salir cada mañana a enfrentar las asperezas de la contienda electoral.

La “defensa de la familia” es uno de sus grandes propósitos. Para eso cuenta con el apoyo de un hombre que no solo se ha convertido en su bastión en los momentos más agudos de la campaña sino que es su estratega político: su esposo, Carlos Alonso Lucio. Junto a él hace la oración diaria, el primer paso para arrancar el día.



“Lo primero que hago cuando me levanto es buscar una Biblia para leer sus mensajes, porque nosotros tenemos una disciplina que es el devocional, que es leer un capítulo de la Biblia cada día”, confiesa Morales



Lucio, exmilitante del M-19 y excongresista, le habla al oído a Morales y la acompaña desde que inicia su jornada, a las 4 de la mañana, en la preparación de lo que será su agenda.



“Las jornadas son agotadoras, porque ahora timbra el teléfono desde muy temprano con llamadas de medios de comunicación de todo el país”, dijo la candidata del Partido Somos.



En la llamada ‘ruta de la fe’ que Morales y su equipo han hecho por Santander, los Llanos, buena parte de Bogotá y otros rincones del país, Lucio está a su lado. A veces es inevitable que aparezca en la foto.



Morales es una mujer que defiende sus convicciones con mano firme. Los últimos cuatro años, desde el Congreso, defendió una causa tan controvertida como popular en un país creyente. Recogió más de 2 millones de firmas para un referendo que buscaba limitar la adopción de niños abandonados solo a parejas conformadas por “mamá y papá”, lo cual dejaba por fuera tanto a los gais como a los solteros.



El referendo pasó con amplias mayorías los primeros debates, pero luego el veto del Gobierno y de decenas de líderes de opinión provocó que se hundiera. En esa consigna, Lucio estuvo a su lado, la acompañó incluso en el Congreso.



Aunque la iniciativa le generó un enorme rechazo en un sector del país, la catapultó como la líder de las mayorías cristianas.



Ella acepta “con honor” este merecimiento, pero pide que no la valoren solo por el hecho de ser cristiana sino por habérselo ganado en 30 años continuos de vida política. “Fui fiscal sin un solo escándalo”.



No bien termina su oración diaria y las llamadas con los medios, Morales se comunica con su más cercano grupo de asesores, quienes, desde muy temprano están pendientes de lo que se mueve.



Una de sus personas más cercanas es María Cristina Ocampo, académica y exdirectora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), quien se desempeña como directora del comité programático de la campaña.



Ocampo, como dicen en la campaña, es la que ayuda a ‘tirar línea’ sobre los contenidos que serán materia de discusión en los debates.



También está Gerardo Viña, investigador de la Universidad Externado y quien se desempeñó como director general de desarrollo sostenible del Ministerio de Ambiente; Gledy Foliaco, con experiencia en educación y protección social, y Óscar Simmonds, con experiencia en formulación de políticas públicas, quienes también hacen parte del comité programático de la campaña. Tampoco se puede olvidar a su fórmula vicepresidencial, Jorge Leyva.

En la sede

El ritmo en su oficina es intenso. Cuando no tiene programadas citas con los medios o está en alguna ciudad como parte de sus giras, Morales se dedica personalmente a tratar cada uno de los asuntos de la campaña, desde temas financieros hasta cuestiones logísticas.



Por su escritorio pasan constantemente sus colaboradores, sin importar el rango, para resolver inquietudes y responder por cada detalle. Es un grupo reducido, pero que, literalmente, pasa al tablero. Ellos son testigos de su mano firme.



A Viviane, en comparación con los demás candidatos, poco se le ve haciendo grandes giras, que incluyan una logística muy amplia. El espacio para su equipo de campaña parece más el recinto de una ‘start up’, una empresa a penas en nacimiento, en vez de las grandes bodegas con las que cuentan los demás aspirantes. Sus apariciones en publicidad en los grandes medios son reducidas, pero es que, alega, los recursos económicos también son pocos.



“Realmente nosotros arrancamos el pasado 11 de abril, cuando el Consejo Electoral nos dejó en firme la candidatura. Esta campaña, además, no ha tenido un peso de los anticipos del Gobierno, no me han dado el visto bueno para obtener financiación pública”, dijo Morales.



En la campaña, constituida por colaboradores, en su mayoría jóvenes, trabajan como si no existieran las encuestas, pues consideran que, a pesar de estar abajo en las mediciones, Viviane Morales “será una gran sorpresa”. Lo dicen, sobre todo, por “su buen desempeño” en los pocos debates a los que ha sido invitada.



“Hay poquitas horas de descanso, pero siempre hago el esfuerzo de tener el tiempo de reflexión y oración”. Eso la caracteriza. A su lado siempre está su esposo, Carlos Alonso Lucio.



JAVIER FORERO ORTIZ

gerfor@eltiempo.com

En Twitter: @javierforero07