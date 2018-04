Sergio Fajardo, una campaña hecha en las calles y las universidades

Un grupo de experimentados reporteros de ELTIEMPO acompañó a los candidatos presidenciales en sus correrías políticas para ver sus estilos, sus énfasis, quiénes son las personas claves en su estructura y cómo los recibe la gente cuando se encuentra con ellos ‘en vivo y en directo’. Retratos de las campañas a menos de un mes de la primera vuelta para elegir al sucesor de Juan Manuel Santos en la Casa de Nariño.



Como si se tratara de una estrella de rock, Sergio Fajardo, candidato a la presidencia por la Coalición Colombia (partido Alianza Verde, el Polo Democrático Alternativo y Compromiso Ciudadano), es recibido en las universidades del país con aplausos y peticiones para selfis.

“¡Un profesor, un profesor, el presidente de la nación!”, corean quienes los esperan para oírlo o se preguntan dónde hacer la fila para saludarlo. Muchos son estudiantes y otros voluntarios de la campaña, que antes de la llegada del exgobernador de Antioquia a las instituciones educativas entregan volantes, inflan bombas y cargan lápices gigantes que dicen: ‘Con educación todo se puede’.



A diferencia de varios de sus competidores políticos, Fajardo no acostumbra a hacer campaña desde una tarima en una plaza pública. Por eso, entre los focos de estrategia de campaña están la movilización de los jóvenes en las universidades y el desarrollo de ‘conversaciones ciudadanas’, con las que busca “charlar” con la gente.



“Nuestra campaña son las calles, las universidades, las organizaciones sociales, el trabajo en los medios y los debates”, le dijo a EL TIEMPO la senadora de la Alianza Verde y fórmula vicepresidencial de Fajardo, Claudia López.



Los auditorios de las universidades, tanto públicas como privadas, se llenan. Así ocurrió recientemente en la Universidad del Rosario y en la Nacional. Pero eso no es gratis, pues en el equipo de Fajardo está Sergio Fernández, coordinador de la campaña en universidades y vicepresidente de juventudes del Polo Democrático.



“Esta es una campaña que nos ha desbordado. Ya hay al menos 100 comités en universidades grandes, pequeñas y regionales. Solo en Bogotá hay casi 40”, dijo Fernández.



Por eso, muchas veces los miembros del equipo de campaña improvisan sobre la marcha y buscan espacios abiertos a los que pueda llegar más gente. El objetivo es claro: hacer que Fajardo interactúe con los ciudadanos tanto como sea posible. Y así resulta. Hace unos días, cuando salió de presentar sus propuestas en un auditorio de la Universidad del Rosario, el candidato terminó caminando por las calles del centro de Bogotá, entre estudiantes, seguidores y curiosos que se acercaban para hacerle preguntas o pedirle fotos.



“Yo tengo 57 años, y él es diferente a lo que he visto. Primero, es muy sencillo. Segundo, no es odioso, no lo va empujando a uno. Él me dijo: ‘Ya te atiendo’. ¡Qué belleza de tipo! Eso es lo que debe tener un presidente, que esté con el pueblo, que esté hombro a hombro”, afirmó Maritza Romero, una transeúnte que le preguntó al candidato presidencial qué pensaba hacer con el sistema pensional.

Refuerzo de Robledo y Mockus

Justo en el camino se unió a él el exalcalde de Bogotá Antanas Mockus, quien generó una ovación entre los espectadores cuando abrazó a Fajardo. Minutos más tarde apareció también el senador Jorge Enrique Robledo, cuota del Polo Democrático en la campaña, en la que también está el presidente de ese partido, Álvaro Argote.



Así terminaron los tres caminando por la carrera 7.ª hasta llegar al parque Santander, al lado de la torre de Avianca, donde ya no eran solo estudiantes, sino también niños, adultos mayores y habitantes de la calle que se acomodaron en las escaleras para ver al candidato. “Nos tocó poner tres sillas (en el andén) para dar otra charla”, afirmó Fernández.



Mockus y Robledo muchas veces son los que hacen la introducción de Fajardo en las ‘conversaciones ciudadanas’ y los que conectan, junto con el senador Navarro Wolff, la campaña del candidato con la capital.



Ese día, el exalcalde de Bogotá fue el primero en tomar el micrófono. “Sergio, Colombia te quiere de maestro general, uno de libros y de cultura”, afirmó. Luego siguió Robledo. “Quiero llamar la atención sobre una cosa que normalmente no se ve en política: tres profesores de carrera somos los que estamos aquí, intercambiado con ustedes. Estoy seguro de que si se asoman a otras campañas no van a ver cosa parecida”, dijo el senador. “No tenemos la plata que tienen ellos, pero tenemos la razón”, señaló.



Cuando Fajardo tomó la palabra agradeció a los asistentes y dejó claro que su intención era dialogar con ellos. “Yo voy a hablar de manera breve porque la idea es que las personas puedan preguntar cualquier tipo de inquietud que tengan y dar respuesta”, dijo el candidato, que, después de hablar sobre su programa, respondió preguntas de todo tipo por más de dos horas.



Lo mismo hizo al día siguiente cuando visitó la Universidad Nacional, a donde entró caminando desde la calle 26 hasta la plaza del edificio de Ciencia y Tecnología Luis Carlos Sarmiento Angulo, rodeado de voluntarios, claves en la campaña. “En Bogotá tenemos más de 35.000 registrados. Ahora, que estén activos, saliendo y organizados en un esquema muy estructurado hay 3.500”, dijo Martín Rivera, coordinador operativo en la capital. En la Nacional, cientos de estudiantes se sentaron en el pavimento y bajo el sol para escuchar a Fajardo, una vez más acompañado por Robledo.



Cuando el candidato respondía preguntas de los jóvenes, algunos gritaban arengas a favor del candidato de la Colombia Humana, Gustavo Petro. “Fajardo fue muy firme en respetar las creencias de todos y respondió preguntas que trataron de hacer ver mal su gestión”, afirmó Luis Felipe Fontecha, voluntario y estudiante de enfermería.



Al final, el exalcalde de Medellín salió rodeado por decenas de jóvenes y, sin dudar, le escribió un mensaje a un niño que se coló entre la multitud y le pidió un autógrafo: “Con educación serás libre”.

El comité político de Bogotá

En la campaña de Fajardo saben que Bogotá es una ciudad clave. Por eso hay un comité político liderado por Mockus y Navarro Wolff.



Ahí también están los de la Alianza Verde y el Polo elegidos en las legislativas del 11 de marzo, como la senadora electa Angélica Lozano y los representantes a la Cámara por Bogotá electos Mauricio Toro, Katherine Miranda y Germán Navas Talero, entre otros.



“Ellos han ido organizando una estructura más compleja porque Bogotá es como un país por sí solo”, explicó Johanna Peters, coordinadora de la oficina del candidato, quien organiza la agenda de Fajardo junto con Santiago Londoño, exsecretario de Gobierno de Antioquia y director de estrategia política de la campaña.



Son precisamente Fernández, Rivera, Peters, Londoño y el jefe de prensa de la campaña, Álvaro Duque, los que están cerca de Fajardo cuando hace eventos en Bogotá. Cuando el candidato va a otros lugares del país viaja con un equipo de comunicaciones y la avanzada.



Además, lo acompaña Sergio Valencia —coordinador de comunicaciones de la campaña, quien fue jefe de comunicaciones de la Gobernación de Antioquia—, Alejandro Fajardo —hijo del candidato y coordinador de la estrategia general—, Londoño o Peters. Incluso hay giras en las que Mockus viaja con Fajardo. Esta semana los dos estuvieron en el Eje Cafetero.



Entre quienes lideran la campaña en las regiones están los senadores electos Leonidas Gómez, en Santander; Jorge Londoño, en Boyacá, e Iván Marulanda, en el Eje Cafetero. Además, en el Valle está la representante electa a la Cámara Catalina Ortiz y en Antioquia, Londoño y Mauricio Pérez.



Claudia López también anda en modo campaña. Es común verla en las calles de Bogotá y de las regiones entregando volantes junto con los voluntarios, que para ella son “la maquinaria” de la Coalición Colombia. López es también una de los jefes de debate de Fajardo, junto con Mockus y Robledo.



La campaña cuenta además con un equipo estratégico que se reúne periódicamente para evaluar cómo va la carrera presidencial y discutir temas programáticos. En este están Federico Restrepo —gerente de la campaña y excandidato a la gobernación de Antioquia—, Argote, López, Navarro, Mockus, Robledo y Londoño.



Por su parte, Mariana Fajardo, hija del candidato, está involucrada en el grupo programático. Otras fuentes próximas a la campaña señalaron que a Fajardo también le gusta escuchar a sus amigos más cercanos. “Fajardo no es el típico político que tiene un círculo cerrado de poder que le habla al oído”, señaló López.



La gerente financiera de la campaña es María Eugenia Escobar, exsecretaria de Hacienda de Antioquia. El gerente operativo es Juan Manuel Rodríguez, exgerente de Sostenibilidad de Alpina. Como asesor político está Daniel Winograd, exdirector de Comunicaciones de la Alcaldía de Bogotá en la administración de Petro.



Además, Armando Briquet, exjefe de la campaña del opositor Henrique Capriles en las presidenciales de Venezuela, estuvo formalmente en la campaña de Fajardo por al menos un mes como asesor. Ahora lo hace de manera ‘pro bono’.



La campaña tiene una agencia de publicidad ‘in house’. “Lo que hemos hecho ha sido construir todo adentro: el equipo digital y la agencia de publicidad”, dijo Peters. La periodista Angie Palacio es la coordinadora digital y Juan Pablo Salazar, el creativo.

Los rostros claves de su equipo

Federico Restrepo

Gerente de la campaña



Ingeniero civil y excandidato a la gobernación de Antioquia en el 2015. Es muy cercano a Sergio Fajardo.



Claudia López

Jefa de debate y fórmula vicepresidencial



Senadora de la Alianza Verde. Ella es, junto con el senador Jorge Robledo y el exalcalde de Bogotá Antanas Mockus, una de los tres jefes de debate.



Santiago Londoño

Director de estrategia política



Abogado, exsecretario de Gobierno de Antioquia y exconcejal de Medellín. Es una de las figuras claves de Compromiso Ciudadano.



Antanas Mockus

Líder del comité político de la campaña en Bogotá



El exalcalde de Bogotá y senador electo de la Alianza Verde lidera el comité político de Bogotá junto con el senador Antonio Navarro Wolff.



María Eugenia Escobar

Gerente financiera



Exsecretaria de Hacienda del departamento de Antioquia.



SANDRA RAMÍREZ CARREÑO

Subeditora internacional

En Twitter:@esalgosimple