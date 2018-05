La apuesta de Vargas y Fajardo para pasar a la segunda vuelta

06 de mayo 2018 , 01:22 a.m.

En las tres semanas que quedan de campaña los colombianos van a ver una de las semifinales electorales para la Presidencia más emocionantes de los últimos tiempos: dos aspirantes ubicados en las líneas intermedias (Sergio Fajardo y Germán Vargas Lleras) tratando de cazar a los delanteros (Iván Duque y Gustavo Petro), con sus respectivas estrategias.



Aunque las diferencias en números entre los delanteros y sus perseguidores es significativa, estos últimos no se rinden. Por el contrario, han afinado sus estrategias e intensifican sus esfuerzos proselitistas por todo el país.

De hecho, y sin entrar a explicar cada encuesta, en las últimas mediciones sobre intención de voto los delanteros han dejado de crecer y los que los siguen comienzan a moverse lentamente hacia adelante. Inclusive, en algunos sondeos Duque y Petro parecen ceder un poco.

Movidas estratégicas

En las últimas dos semanas Fajardo, quien hasta marzo pasado lideró la intención de voto para las presidenciales y luego cayó al tercer lugar, ha dado signos de recuperación.

Hubo varias decisiones estratégicas de la campaña a las que el senador electo por Alianza Verde, Antonio Sanguino, atribuye los signos de mejoramiento del candidato en las encuestas.



La primera de esas decisiones fue intensificar el trabajo de calle, no solo del candidato, sino de los líderes más visibles de la coalición que lo apoya.



Sanguino relató que, por ejemplo, la recuperación de Fajardo en Bogotá podría obedecer a que líderes como Antanas Mockus, Antonio Navarro, Claudia López y Angélica Lozano, entre otros, han salido a los barrios a explicarle a la gente la propuesta del candidato.



Otra de las decisiones fue preparar mucho mejor las presentaciones del exgobernador en los debates por televisión.



Y tercero, la Coalición Colombia, de Fajardo, va a intensificar también la difusión de piezas publicitarias muy creativas.



“Fajardo tiene todas las posibilidades de pasar a segunda vuelta. Nada está definido todavía. Vargas no está resignado a quedarse en el camino, Petro no tiene todo seguro y nosotros tenemos opción”, dijo Sanguino, quien trabaja junto al candidato de Coalición Colombia.

Vargas y las plazas llenas

La estrategia de Germán Vargas Lleras para las tres semanas que quedan es llenar plazas públicas en todo el país, generar hechos de opinión y arreciar con piezas publicitarias.



Mostrándose como el hombre “con más experiencia para gobernar el país” va a trabajar para atraer ciudadanos indecisos, pero también para seducir a potenciales electores de Iván Duque (en la derecha) y de Fajardo (en el centro).



El gerente de la campaña de Vargas Lleras, Luis Felipe Henao, dijo que nadie ha podido explicar por qué los encuestadores no se han dado cuenta de las plazas que día a día el candidato está llenando en todo el país.



“Estamos creciendo, estamos tranquilos. Vamos a ser los primeros en muchas regiones del país. Germán Vargas va a pasar a segunda vuelta, nos lo dice la manera como está creciendo el activismo”, dijo Henao.



Como manifestó Sanguino, el senador por Alianza Verde, “Vargas Lleras no se resigna a quedarse en el camino” y él, en sus cuentas, tiene claro que pasará a segunda vuelta.



Esta semana, durante la entrega del libro ‘Hacer, cumplir, avanzar’, en el que relató las 6 ocasiones en que su vida ha estado en riesgo, Vargas Lleras dijo: “Soy el antídoto contra Iván Duque y contra Gustavo Petro”.



César Caballero, presidente de la encuestadora Cifras y Conceptos, le dijo a EL TIEMPO que en sus cuentas Germán Vargas Lleras posiblemente va a disputar la segunda vuelta presidencial con Iván Duque.



Caballero explicó que aunque Petro se mantiene en el segundo lugar, la población que lo apoya en su mayoría son jóvenes de 18 a 25 años, que “en el mundo entero, está documentado, votan menos que los mayores”.



El empresario de Cifras y Conceptos también expresó dudas sobre la capacidad operativa de la campaña de Petro para empujar a sus seguidores a votar, pues la experiencia demuestra que se requiere de una mínima estructura para asegurar este propósito.



El Centro de Estudios Económicos de Anif, que monitorea el debate presidencial, volvió a plantear esta semana la posibilidad de que Iván Duque y Germán Vargas disputen la segunda vuelta. Este escenario “sería derivado del fuerte movimiento de las maquinarias políticas y la elección en la segunda vuelta sería un voto-finish, sin claro favorito”, consigna la investigación.



POLÍTICA

