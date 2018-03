Juan Carlos Pinzón, confirmado como fórmula vicepresidencial de Vargas

El candidato presidencial Germán Vargas Lleras confirmó este viernes que su fórmula vicepresidencial será el exministro de Defensa Juan Carlos Pinzón.

Pinzón recibió la oferta de Vargas este jueves, y luego los dos se reunieron durante buena parte de la tarde para hablar del tema.



La candidatura presidencial de Pinzón, inscrita con el apoyo de firmas, no ha tenido la mejor acogida en las encuestas sobre intención de voto.



La apuesta, en principio, era que la fórmula de Vargas fuera alguien de ‘la U’ o de los conservadores, partidos que representan casi 4 millones de votos, pero que no tienen candidatos presidenciales propios.



Sin embargo, los conservadores declinaron este jueves ocupar ese puesto al considerar "precipitado" escoger un nombre para la Vicepresidencia en tan poco tiempo.



Y por los lados de 'la U' no se tomó ninguna decisión esta semana sobre el apoyo a algún candidato.



En las próximas horas Vargas Lleras inscribirá oficialmente en la Registraduría su candidatura presidencial.





