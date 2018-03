Juan Carlos Pinzón, inminente fórmula de Vargas Lleras

El exministro y candidato presidencial Juan Carlos Pinzón se perfilaba en la noche de este jueves como la más segura fórmula vicepresidencial de Germán Vargas Lleras.



Pinzón recibió la oferta de Vargas este jueves, y luego los dos se reunieron durante buena parte de la tarde para hablar del tema. El exvicepresidente le confirmó a EL TIEMPO que hizo la propuesta.

La candidatura presidencial de Pinzón, inscrita con el apoyo de firmas, no ha tenido la mejor acogida en las encuestas sobre intención de voto.



Fuentes cercanas al exvicepresidente revelaron que las conversaciones “avanzaron en buen ambiente” y que al entrar la noche Pinzón pidió una “tregua” para consultar con su equipo.



Estaba previsto que los dos volverían a reunirse después de las 10 de la noche para tratar de decidir.



La razón para que la decisión se tome con prontitud es que este viernes vence el plazo para la inscripción de candidatos presidenciales ante la Registraduría y para hacer cambios.



La semana pasada el exministro Luis Felipe Henao, principal escudero de Vargas, fue inscrito como su compañero de fórmula vicepresidencial, pero desde ese momento se sabía que se trataba de una decisión transitoria.



El propósito del candidato Vargas Lleras era llevar a esa posición a una figura que le significara una mayor votación, pero también que interpretara los resultados de las elecciones del pasado domingo.



La apuesta, en principio, era que fuera alguien de ‘la U’ o de los conservadores, partidos que representan casi 4 millones de votos, pero que no tienen candidatos presidenciales propios.



Como no hubo acuerdos con esos partidos sobre nombres para la vicepresidencia, Vargas estaba en la noche del jueves decidido a ungir a Pinzón, quien tiene respaldos importantes en esas dos colectividades.



De hecho, el exministro de Defensa, en algún momento, apostó por ser candidato presidencial en nombre de alguna de esas colectividades, pero su proyecto no se consolidó.



Pinzón, quien se formó políticamente a la sombra del presidente Juan Manuel Santos durante casi dos décadas y fue su ministro de Defensa y embajador en Washington, perdió la confianza del mandatario cuando lo sorprendió con críticas severas al proceso de paz y a su gobierno.



En la noche de este jueves se daba como un hecho seguro que Pinzón aceptaría la invitación de Vargas.



