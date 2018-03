‘La coalición que más importa no es la burocrática’: Iván Duque

Iván Duque no parece estar muy afanado por conseguir el botín de ‘la U’ y los conservadores –casi 4 millones de votos– mediante una negociación burocrática. Muestra cierto desprecio por la mecánica política y prefiere hablar de su deseo de conquistar el afecto de los ciudadanos por la vía de sus propuestas, las cuales explica con fascinación.

EL TIEMPO habló este jueves con Duque, quien de todos los candidatos es el que más se perfila con posibilidades de triunfo a juzgar por los resultados de las elecciones del pasado domingo, y encontró a un aspirante lleno de confianza, cuidadoso con cada respuesta y consciente del intenso trabajo que le espera en esta contienda.



¿Qué lectura le dejaron las elecciones de este domingo?



Nosotros nos trazamos dos objetivos para estas elecciones: primero, consolidar el Centro Democrático como la principal fuerza política en el Congreso de la República y se logró. Pasamos de 19 representantes a la Cámara a 32 y mantuvimos los 19 escaños en el Senado. Y logramos una amplia victoria en la Gran Consulta por Colombia, lo cual fortalece la coalición de cara a la elección presidencial. Son resultados que recibo con alegría y con mucha humildad.



¿Ve posibilidad de ser elegido presidente en primera vuelta?



La Gran Consulta por Colombia logró aproximadamente 6 millones de votos, que es una cifra muy importante que nos motiva a que esta coalición se fortalezca todos los días y el reto que tenemos en este momento es seguir recorriendo el país con nuestro programa, recorrer el país con la doctora Marta Lucía Ramírez como candidata a la vicepresidencia, ganar todos los días respaldo y afecto ciudadano y persuadir, inclusive a muchos que son indiferentes a la política, a los indecisos, o aquellos que no se sienten representados, para que nos acompañen.



No respondió la pregunta. ¿Le apuesta a ser elegido en primera vuelta?



Esa es una posibilidad. Vamos a trabajar todos los días para hacer de esa posibilidad una realidad. Por eso vamos a estar recorriendo el país, haciendo una campaña de propuestas, de ideas, sin ningún tipo de confrontación personal y como he dicho yo: “soluciones, no agresiones”.



Una era la estrategia de Iván Duque para la consulta. ¿Cuál es la estrategia para primera vuelta?



La mayor estrategia que nosotros tenemos es hacer una campaña con el programa en la mano. Yo gané la nominación en el Centro Democrático haciendo una campaña alegre, propositiva, sin ningún tipo de agresiones, sin confrontación de carácter personal con ninguna de las personas con las que competí. En la consulta fue igual. Ahora lo que tenemos que hacer es, más que ocuparnos de los contendores, ganar más respaldo ciudadano. Nuestra propuesta con la coalición es por los ciudadanos, para los ciudadanos y con los ciudadanos.



‘La U’ y los conservadores vienen en camino a negociar apoyos. ¿Qué les va a decir?



¿Qué hemos hecho con el Partido Conservador y con los otros sectores? Siempre hemos tenido mucha empatía. El Partido Conservador jugó un papel muy importante en el gobierno del presidente Uribe, hay unos sectores muy importantes de la base conservadora que se han identificado con esta coalición y la más clara demostración fue la votación del pasado domingo. En esta coalición hay figuras muy importantes del Partido Conservador como el expresidente Andrés Pastrana, Marta Lucía Ramírez, Alejandro Ordóñez y Luis Alfredo Ramos. Y tenemos mucha identidad con muchos sectores conservadores en lo que respecta a los temas programáticos como la legalidad, la defensa del emprendimiento y, por supuesto, una política de equidad sostenible. Esos sectores deben saber que aquí siempre va a existir una confluencia programática



En cuanto a otros partidos he mantenido con todos una relación de cordialidad en el Congreso.



¿Pero va a aceptar una negociación con ellos a cambio de apoyo?



Las coaliciones que más le importan a la ciudadanía son las que se hacen basadas en programas, en principios y en propuestas, no en negociaciones de carácter burocrático. Nuestra decisión es que la gran coalición se conforme con los ciudadanos, sobre la base de nuestra propuesta, nuestros principios y lo queremos para el país.



¿Hasta esta mañana (ayer jueves) usted no tiene citas pedidas por ‘la U’ o por los conservadores?



Mantengo la mejor relación con senadores de todos los partidos. Siempre. Pero en este momento lo que construyamos para ganar esta elección tiene que basarse en seguir motivando al ciudadano que es militante de un partido, al ciudadano que pertenece a las bases de otro partido, al ciudadano independiente, al que quiere tener esperanza y confianza en la política, a que nos respalde.



¿Qué papel van a tener en su campaña todos estos líderes que aparecen a su lado?



Me siento muy contento con la doctora Marta Lucía Ramírez, es una mujer que tiene una gran trayectoria, que tiene muy buen programa, vamos a empezar a articular muchas de las propuestas de ella con las propuestas nuestras, vamos a recorrer el país, en algunas ocasiones juntos, en otras nos vamos a repartir las tareas. También me complace mucho que el doctor Ordóñez y muchos otros dirigentes se hayan unido. También estoy muy contento de que Paloma Valencia, Rafael Nieto, María del Rosario Guerra y Carlos Holmes Trujillo estén incorporados a este proceso. Y vamos a trabajar con la bancada electa del Centro Democrático. La dupla con Marta Lucía es inspiradora para el país.



¿Qué papel tendrá el expresidente Uribe en la campaña?



A él le gusta denominarse agitador en jefe. Me motiva mucho la actitud generosa del presidente Uribe en este proceso. Espero que otras personas se sigan sumando, como el expresidente Andrés Pastrana. Creo en una coalición que agrupe a muchos sectores de la sociedad: estudiantes, maestros, trabajadores. Colombia necesita no quedar atrapada en ese debate anacrónico de la izquierda y de la derecha. Somos la antítesis de la cultura del odio.



¿Cómo va a jugar el también expresidente Pastrana?



Va a estar acompañando. Lo importante es que vengan más ciudadanos a apoyarnos.



¿Y Alejandro Ordóñez?



Él va a estar participando en una instancia directiva y espero que también acompañe en temas muy puntuales donde tiene solvencia.



Usted dice que quiere salirse del esquema de derechas e izquierdas, pero parecería haber más bien una tendencia muy fuerte que confirma eso...



Siempre me he denominado de extremo centro. El centro no es la ausencia de posiciones claras. Por el contrario, yo tengo posiciones muy claras desde el centro. La legalidad y la seguridad no son asunto de izquierdas o derechas sino de principios. Que el delincuente sepa que el que la hace la paga. Ningún país progresa sin afincar la legalidad. El emprendimiento tampoco es un tema de izquierdas o derechas, por eso parte de lo que les decimos a los colombianos es que necesitamos un Estado austero, para que nos permita bajar impuestos y mejorar las condiciones de los trabajadores.



¿La precaria votación de la Farc espanta el fantasma de que esa exguerrilla se iba a tomar el poder?



Electoralmente la Farc fueron golpeadas por la voluntad popular, pero infortunadamente más allá de los resultados electorales hay unas cosas que se pactaron en La Habana que le hacen mucho daño al país. Haber dejado el narcotráfico como delito amnistiable incentiva la criminalidad. Espero llegar el 7 de agosto a presentar una reforma para que quede claro que el narcotráfico no es amnistiable. La erradicación y la sustitución de cultivos ilícitos no pueden ser voluntarias, porque eso da incentivos a la resiembra.



