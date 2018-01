‘He ejercido mi candidatura sin confrontación’: Iván Duque

Iván Duque, Marta Lucía Ramírez y Alejandro Ordóñez se medirán en una consulta abierta el próximo 11 de marzo. De esa votación saldrá la carta para primera vuelta.

¿Cómo se siente para la confrontación con Marta Lucía Ramírez y Alejandro Ordóñez?



Yo he ejercido mi precandidatura y ahora mi candidatura sin confrontación, lo que estamos haciendo es recorriendo el país con mucho entusiasmo en una campaña de propuestas, de proyectos y de ideas, para que las ciudadanía nos dé su respaldo y nos acompañe. Pertenezco a una generación, en la que está el 73 por ciento de los colombianos que somos menores de 45 años, que queremos gobernar para todos. Con nuestras propuestas estoy seguro que vamos a ganar no sólo la consulta sino la Presidencia.



¿Cree que el respaldo de Uribe y su fuerza parlamentaria jugarán a favor de usted en la consulta de marzo?



Estamos trabajando para ganar no solo la consulta y la Presidencia sino para consolidar al Centro Democrático como la principal fuerza parlamentaria en el Congreso. Tenemos excelentes candidatos.



¿Cómo será su campaña?



Nuestra campaña será alegre, propositiva, austera, de ideas, de principios y proyectos. Que recorre el país con entusiasmo, que habla con los ciudadanos, que tiene contacto con la ciudadanía y que se basa en 162 propuestas, que fueron construidos en el diálogo con los ciudadanos. Nuestra campaña será sin confrontaciones personales e invitando a la ciudadanía a que se una a una agenda de progreso.

¿Marta Lucía Ramírez y Alejandro Ordóñez son más aliados o más rivales?



Para mí ésta no es una campaña de rivales, a nosotros nos une un propósito común pero cada uno tiene su estilo, sus propuestas, sus proyectos, su visión. Yo me siento orgulloso de representar a esa generación menor de 45 años que tiene la gran mayoría de la población colombiana.



Es el 73 por ciento y me siento feliz de estar motivando a la juventud a que superemos esos debates de izquierda y derecha y que pensemos en las cosas que realmente nos importan, en un país que necesita tener más emprendimiento, que necesita bajar impuestos, estimular la inversión, mejorar los salarios, en un país que elimine trámites innecesarios, en un país que permita que todo aquel que desarrolle un negocio sea exitoso, en un país donde la equidad empiece con la generación de empleo formal, por eso, para mí, en vez de detenerme en rivales o en aliados lo importante es recorrer las calles de Colombia y con nuestras propuestas ganar respaldo y afecto ciudadano.



¿Qué reglas de juego adicionales definieron para la campaña?



En este momento nosotros necesitamos reunirnos los tres candidatos y hablar sobre todos estos detalles. Para mí definitivamente la mecánica política no es lo más importante. Para mí lo importante es que tengamos propuestas que realmente permitan a Colombia fortalecerse, ser un país donde haya equidad. Creo que los detalles que se han venido hablando con respecto a la fórmula hay que retomarlos y cerrar un acuerdo lo más pronto posible.

¿Cuáles serán sus principales propuestas de campaña?



Venimos recorriendo el país con tres pilares: primero, legalidad, que tengamos una lucha formal contra la corrupción donde a los corruptos les podamos aplicar extinción de dominio ‘express’ y quitarles hasta el último peso que le han arrebatado a los colombianos, donde tengamos mayor transparencia, más facilidad de denuncia, donde tengamos una lucha frontal contra la impunidad y donde podamos darle a toda nuestra Fuerza Pública la capacidad suficiente para enfrentar el crimen organizado en las ciudades y en el campo.



Promoveremos un país de legalidad, donde tengamos como elemento central el cumplimiento del mandato constitucional de proteger la vida, honra y bienes en todos los lugares del territorio. En el segundo pilar estamos hablando de emprendimiento, un país que promueva la generación de empresa, donde las empresas sean exitosas y que entendamos que el éxito del empresario es el éxito de Colombia, donde tengamos medidas que incentiven la formalización laboral en nuestra agenda de equidad.



Soy un partidario de que podamos alivianar el tamaño del Estado, donde tengamos un Estado austero y eso nos permita bajar impuestos, estimular la inversión y mejorar salarios y que ese país con emprendimiento tenga la capacidad de generar empleos formales y que hagamos una reforma estructural a la salud para que salgan las EPS malas y se queden las buenas y donde tengamos un sistema de educación que incentive la nutrición, la educación, el acceso a la universidad, la doble titulación, para la población más vulnerable con mecanismos de gratuidad apelando a la educación tecnológica y digital y donde también le facilitemos la dignificación al maestro no solamente con mejor remuneración sino también con mejores sistemas de ascenso y de evaluación.



¿Cómo será un gobierno suyo?



Un gobierno de Iván Duque será un gobierno de centro, que supere esos debates de la vieja política que circunscribe todo a izquierda y derecha, que pongamos al país a mirar y a pensar en el futuro, que haga las reformas importantes para que el Estado sea eficiente, sin influencia politiquera, que estemos totalmente comprometidos con desclientelizar las instituciones, que le quitemos a los politiqueros la influencia en la contratación.



Será un gobierno de ministros de 4 años, con experiencia aprobada, con conocimientos, con idoneidad, será un gobierno cercano al ciudadano que dialogue permanentemente con él, será un gobierno de gestión, de defensa de la seguridad, de control territorial, de defensa de las fronteras y que desarticule de manera eficiente las redes de crimen organizado, será un gobierno que promueva un país de empresarios y de propietarios. Será un gobierno que tenga una política de equidad clara para los más vulnerables y que tenga una agenda social que permita la generación de empleos formales.



El presidente Uribe nos dejó un gran legado en todo lo que tiene que ver con la capacidad gerencial del Estado, participación de la ciudadanía con la Fuerza Pública, nos ayudó a ver la política social como fundamental y del presidente Pastrana también rescato que programas sociales como Familias en Acción que fueron formalizados y maximizados en el gobierno de Álvaro Uribe y un buen manejo de los temas internacionales.



El nuestro será un gobierno que le devuelva a los colombianos la esperanza, será un gobierno de una nueva generación, que supere los debates personalistas de la vieja política.

¿Hasta dónde llegarán ajustes suyos al acuerdo de paz con las Farc?



Yo he dicho que no se trata de destruir la totalidad de los acuerdos pero sí de hacerle las modificaciones estructurales a todo aquello que representa una amenaza para el país. Para empezar, presentaré una reforma constitucional donde quede claro que el narcotráfico no es un delito amnistiable, ni un delito conexo al delito político. Segundo, la erradicación y sustitución de cultivos serán obligatorias y no voluntarias.



Tercero, armas y dineros escondidos de las Farc que no fueron entregados para reparar a las víctimas ni para su destrucción debe implicar que los cabecillas pierdan todos los beneficios y la Justicia Especial para la Paz también será modificada estructuralmente para que no se siga constituyendo un monumento a la impunidad donde los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad puedan presentarse a cargos de elección popular sin haber reparado a las víctimas, sin haber dicho toda la verdad, y sin haber cumplido sus penas.



Un gabinete suyo tendrá la participación de los expresidentes Uribe y Pastrana?



Un gabinete de Iván Duque buscará tener a las personas especializadas en los temas que Colombia necesita, será un gabinete con ministros de 4 años, será un gabinete de ministros con una gran capacidad gerencial y que tengan también una gran cercanía con la ciudadanía para concertar con ellos las soluciones que el país demanda. Será un gabinete con una buena representación de todas las regiones de Colombia y un gabinete pensado con compromisos claros en las agendas de legalidad, emprendimiento y equidad.



¿Qué papel tendrían los expresidentes Uribe y Pastrana en un gobierno suyo?



El presidente Uribe espero que sea el líder de la bancada mayoritaria de gobierno en el Congreso de la República y me gustaría verlo como representante de esa bancada mayoritaria presidir el Congreso de Colombia el primer año de gobierno para sacar adelante toda nuestra agenda de reformas. Trabajaré con él de la mano, él desde el Congreso, yo desde la Presidencia, para que Colombia tenga nuestra agenda de legalidad, de emprendimiento y de equidad funcionando desde el primer día con victorias tempranas y respondiendo a las necesidades ciudadanas, Creo también que la experiencia del presidente Pastrana en temas internacionales será supremamente importante y espero poderlo consultar de manera permanente.

