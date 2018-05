Iván Duque, el ganador de la primera vuelta presidencial en Colombia

Iván Duque Márquez, el ganador de la primera vuelta electoral a la Presidencia, con un 39,11 % de la votación (7.536.231 votos), llegó a la contienda con el impulso del Centro Democrático y el pleno respaldo del senador Álvaro Uribe Vélez. Este bogotano, de 41 años, abogado de la universidad Sergio Arboleda, ya había vencido en la consulta de marzo a Marta Lucía Ramírez, hoy su fórmula vicepresidencial, y al exprocurador Alejandro Ordóñez, su actual jefe de debate, resultado que lo convirtió en todo un fenómeno político.

Duque, senador de la República (2014-2018) y quien trabajó como asesor de Juan Manuel Santos, cuando este fue ministro de Hacienda, también se desempeñó en Washington como jefe de la División de Cultura, Creatividad y Solidaridad y consejero Principal de la Dirección Ejecutiva para Colombia, Perú y Ecuador en el Banco Interamericano de Desarrollo –BID-.



Duque se presentó como un candidato joven e innovador, que tiene el temple para asumir el cargo más importante del país. Ha respondido a las críticas de sus contendores con argumentos y propuestas que, de ser elegido presidente, buscará poner en marcha en su gobierno. Una de ellas está enfocada en la economía, terreno en el que mejor se adapta debido a su interés y a los estudios que adelantó como un máster en Derecho Económico, en American University, y otro en Gerencia de Políticas Públicas de la Georgetown University. En el segundo semestre de 2017 publicó un libro sobre la Economía Naranja.

Reformas estructurales

En cuanto a sus propuestas económicas, se destaca la puesta en marcha de la simplificación del sistema tributario para empresas y personas naturales, con tarifas competitivas, digitalización total de las plataformas tributarias, con automatización de procesos de devolución y el impulso a la factura electrónica, empezando por bienes raíces y todas las transacciones.



En materia de empleo, buscará que sean estables para generar empleos formales mediante una economía que florezca con las ramas de la innovación social, el campo con progreso, el emprendimiento y la transformación productiva, la ciencia y la tecnología, la Economía Naranja y el deporte, la infraestructura y las ciudades con calidad de vida.



Duque considera que la educación preescolar se centrará también en el desarrollo de capacidades. Dice que implementará el plan de 1.000 preescolares públicos y público-privados en asociación con proveedores privados y asociaciones de profesores. Además habrá jornada única y la educación media tendrá, en los tres últimos años de formación, titulación técnica en competencias afines con la vocación económica de cada región y en salud, se enfocarán principalmente en la prevención estructural de enfermedades transmisibles y no transmisibles para reducir la expansión de las enfermedades cardiovasculares y respiratorias en todo el país.



El candidato también propone varias reformas estructurales como la del sistema de regalías, que debe dejar 50 por ciento en las regiones productoras y 50 por ciento para una distribución nacional.

Modificaciones al acuerdo de paz

El Centro Democrático fue el partido que se opuso a la forma como se acordó la paz con las Farc en La Habana durante la negociación. Sin embargo, Duque afirma que no hará trizas los acuerdos firmados con esa guerrilla, pero sí adelanta que se deberá hacerles modificaciones importantes, “para que no afecten el Estado de derecho”, según ha explicado.



María Juliana es su esposa desde hace quince años, y son padres de tres pequeños hijos; Luciana, Matías y Eloísa.



Duque, según su mamá, también Juliana, es una persona que siempre le interesó la política y los clave temas del país. En su adolescencia tuvo una banda de rock, le gusta la poesía y de niño escuchaba los candentes discursos de Jorge Eliécer Gaitán



Su mamá cuenta que le gusta la poesía. Que cuando él era niño se sentaba cerca de la radio para escuchar las grabaciones de los discursos de Jorge Eliécer Gaitán. También siguió de cerca la trayectoria de Luis Carlos Galán. Se considera un hombre con temple, aplomado, sereno, que no estalla y que detesta la deslealtad. Es seguidor del América de Cali.



