Iván Duque, 52,5 %; Petro, 36 %: encuesta de Guarumo

A una semana de que se realicen las elecciones presidenciales, el candidato del Centro Democrático, Iván Duque, aparece como el favorito para convertirse en el nuevo inquilino de la Casa de Nariño.



Así queda demostrado a la luz de la encuesta Guarumo-EcoAnalítica, según la cual para la segunda vuelta, que se realizará este 17 de junio, Duque le lleva 16,5 puntos de ventaja en intención de voto a su contendor, Gustavo Petro.

Según la encuesta de Guarumo, el porcentaje de consultados que votaría por el exsenador uribista es del 52,5 por ciento, mientras que por el exalcalde de Bogotá estaría votando un 36 por ciento.



De acuerdo con estos resultados, la ventaja Duque sobre Petro no parece sencilla de remontar en una semana.

Además, en los últimos siete días los candidatos entran fundamentalmente a una fase de cuidado en la que tratan de evitar cualquier error, cualquier salida en falso.



Incluso, por ahora parece descartada cualquier posibilidad de que se dé un debate en televisión entre los dos aspirantes. Es más, en los últimos días ni siquiera han coincidido en ningún tipo de evento.

Baja la votación

De acuerdo con los estimativos de la misma encuestadora Guarumo, el próximo domingo estarían acudiendo a las urnas unos 17,8 millones de personas.



Para la encuestadora, la intención de voto es de un 49 por ciento, lo que representaría una disminución del 4 por ciento en la participación, con relación a la primera vuelta, cuando fue del 53 por ciento.



Es un hecho que fenómenos como las vacaciones, el Mundial de Fútbol y votantes de algunos sectores que no se sienten identificados con las alternativas actuales harán que se reduzca la presencia en las urnas el próximo domingo.



Con esta cifra de posibles electores y con base en los resultados de la encuesta se podría inferir que la diferencia entre los dos candidatos hoy está por el orden de los 2’800.000 votos. Para Guarumo, cada punto porcentual equivale a unos 170.000 votos.



En relación con la primera vuelta presidencial, cuando Duque obtuvo el 39,14 por ciento, se puede ahora apreciar un crecimiento del 13,3 por ciento, en la medida que en la encuesta llega al 52,5 por ciento.



Petro crece su intención de voto del 25,08 en la primera vuelta a 36 en esta medición, lo que significa una ganancia de 10,9 por ciento.



De los resultados de la encuesta también se destaca el hecho de que un 11,5 por ciento de los encuestados haya dicho que va a votar en blanco. Eso quiere decir que marcarían la tercera casilla del tarjetón.



Para esta segunda vuelta si bien el voto en blanco no tiene un valor jurídico, es decir que solo será contabilizado pero su resultado no tendrá ninguna incidencia vinculante, es significativo porque mantiene un porcentaje alto. En primera vuelta solo hubo 341.087 votos en blanco, equivalentes al 1,76 por ciento de la votación.



Excandidatos presidenciales como Sergio Fajardo (Coalición Colombia), quien obtuvo el tercer lugar en la primera vuelta con 4’589.696 votos; y Humberto de la Calle, del Partido Liberal, expresaron su intención de votar en blanco.



Por supuesto que esto no quiere decir que quienes votaron por ellos, automáticamente, van a sufragar en blanco el próximo domingo. Puede ser un mínimo porcentaje.



Lo cierto es que la decisión de los dos excandidatos no generó una gran simpatía en la toldas de Petro, quien ha cuestionado la determinación de sufragar de esta manera, pues considera que el voto en blanco favorece a Duque.



El asunto es que el candidato de Colombiana Humana esperaba que Fajardo y De la Calle motivaran a sus electores a acompañarlo, un poco por cercanía programática y otro poco por la defensa de los acuerdos de paz.



En este porcentaje que votaría en blanco están también los indecisos; esto es, los que hoy no tienen claro por quién votar, pero que en el transcurso de la semana o en el mismo puesto de votación podrían variar su decisión.



Los encuestadores han insistido que el ideal es que estos estudios de opinión se puedan realizar durante la última semana, para tener unos datos mucho más precisos, pero solo se pueden publicar hasta hoy. Esta encuesta es la última que se publicará antes de la segunda vuelta.



Así que si no ocurre nada extraordinario estos días, los resultados que arroja este estudio se deben mantener en términos generales.

Así está el pulso en las cinco regiones del país

Según los resultados de la encuesta de Guarumo, el candidato Iván Duque se impone en tres de las cinco regiones en las que dividió el país para hacer su estudio.



Y en la zona de Antioquia-Eje Cafetero es donde, de lejos, se impone a su rival, Gustavo Petro. Allí el candidato del Centro Democrático tiene el 73,2 por ciento, mientras que su contradictor se queda con el 14,8 por ciento. Es decir, la diferencia es de 58,4 puntos.



Eso de alguna manera es entendible en la medida en que Duque tiene ascendencia paisa y tiene como su principal promotor al expresidente Álvaro Uribe, que se mueve políticamente muy bien en esta zona del país. Además, en esa región es muy poco el apoyo que ha habido para el exalcalde de Bogotá en la actual contienda.



En la zona centroriental, que incluye a los Santanderes, Duque logra el 61,4 por ciento, mientras que el candidato de Colombia Humana se queda con el 27,9.



Innegablemente que el área del país que está en una clara disputa entre los dos candidatos es la Costa Atlántica. Allí, el aspirante del Centro Democrático solo le gana al de Colombia Humana por 0,8 puntos.



Si bien Duque cuenta con el respaldo de algunos sectores influyentes en los electores, Petro es oriundo de la región, nacido en Ciénaga de Oro (Córdoba), y tiene gran ascendencia sobre los sectores populares de la costa caribeña.



Otra zona en la que también están en empate técnico, aunque se impone Petro por 1,2 puntos, es Bogotá y resto (los antiguos territorios nacionales). Petro fue alcalde de la capital, donde tiene un gran reconocimiento y donde logró cimentar una importante base política en sectores populares.



La región suroccidental (Valle, Cauca, Chocó y Nariño) también es para Gustavo Petro. Esta zona electoralmente ha tenido una afinidad con la centroizquierda, como ha ocurrido en con la Alcaldía de Cali y la Gobernación de Nariño.



La región suroccidente también es donde está más alto el porcentaje de ciudadanos dispuestos a votar en blanco.



Solo en el Valle el candidato Sergio Fajardo logró el 28,6 por ciento de los votos en la primera vuelta.



Ficha técnica: Persona natural o jurídica que realizó la encuesta: Guarumo S.A.S-EcoAnalíticaS.A.S. Persona natural o jurídica que la encomendó: El Tiempo y La W. Fuente de financiación: El Tiempo y La W. Objetivo general: Intención de voto de los Colombianos para las próximas elecciones Presidenciales. Universo de estudio: Colombianos habilitados actualmente para ejercer el derecho al sufragio y, por consiguiente, participar en las elecciones de 2018. Corresponde a 36.011.052 de personas (Dato reportado por la Registraduría Nacional del Estado Civil a diciembre 11 de 2017). Población objetivo del estudio: Colombianos habilitados actualmente para ejercer el derecho al sufragio y, por consiguiente, participar en las elecciones de 2018, excluyendo aquellos que tienen inscritas su cédulas en consulados (647.329 personas) y cárceles (16.571). Total de la población objeto de estudio 35.347.152 de persona, que corresponde al 98.1% del potencial total de votación del país. Diseño de la muestra: El diseño de la muestra es probabilístico, en cuatro etapas, estratificado en la primera etapa, el método de selección es Muestreo Aleatorio Simple (MAS) en las cuatro etapas. Selección primera etapa de muestreo. Se seleccionan puestos de votación mediante un diseño estratificado y al interior de cada estrato se seleccionan puestos de votación por MAS el marco muestral utilizado para esta etapa se construyó a partir de los resultados de las elecciones primera vuelta 2014 a nivel de puesto de votación, obtenido de la página Web de la Registraduría Nacional. Los criterios de estratificación considerados son, región para la que se conformaron cinco regiones y cantidad de votos registrados por puesto de votación. En esta primera etapa se seleccionaron 91 puestos de votación distribuidos en 91 municipios del país. En la segunda etapa de muestreo se seleccionan manzanas en el área de influencia de cada uno de los puestos de votación. En la tercera etapa de muestreo se seleccionan por MAS cinco viviendas en cada una de las manzanas seleccionadas y en la cuarta y última etapa se seleccionan personas mayores de 18 años en cada vivienda. Tamaño de la muestra: Total personas encuestadas, habilitadas para votar: 8.065. Total personas encuestadas que manifestaron su intención de voto en 2018: 3.955. Técnica de recolección: Encuesta presencial cara a cara en hogares de los encuestados. Distribución de la muestra: Acacias, Agua Azul, Arjona, Armenia, Barbosa, Barrancabermeja, Barranquilla, Bello, Bogotá D.C., Buenaventura, Calamar, Calarcá, Cali, Canalete, Cartagena, Cartago, Chía, Ciudadela, Copacabana, Corozal, Cúcuta, Don Matías, Dos Quebradas, Duitama, El Guamo, El Tambo, Envigado, Espinal, Facatativá, Flandes, Florencia, Fontibón, Fusa, Girón, Granada, Guacarí, Guarne, Huila, Ibagué, Ipiales, Jamundí, La Estrella, Maicao, Manizales, Mariquita, Medellín, Mocoa, Montenegro, Montería, Neiva, Palmira, Pasto, Pereira, Popayán, Restrepo, Riohacha, Rionegro, Sabanagrande, Sabaneta, Sahagún, Sampués, San Gil, San Vicente, Santa Marta, Santa Rosa, Sibaté, Sincelejo, Soacha, Sogamoso, Soledad, Tolú, Tunja, Túquerres, Turbaco, Valledupar, Villa María, Villavicencio, Yopal y Yumbo. Marcos muestrales: Registro de puestos de votación de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Personajes por los que se indagó: Remitirse a la pregunta 7 del Formulario de recolección. Fecha de recolección: Del 2 al 6 de junio de 2018. Número de encuestadores: 135 encuestadores, 40 supervisores y 5 coordinadores. Margen de error: El error es del 2,1%, con un nivel de confianza del 98%, para niveles de ocurrencia del 45%. Estadístico: Amanda SotoA.



