‘El éxito de la derecha es un peligro evidente’: Iván Cepeda

El senador del Polo Iván Cepeda, una de las voces más autorizadas de la izquierda, les pidió a los candidatos Humberto de la Calle, Sergio Fajardo y Gustavo Petro trabajar en una alianza, pues “el éxito de la derecha es un peligro evidente”.

En diálogo con EL TIEMPO, dijo que las dificultades legales para forjar la alianza “se pueden resolver si hay voluntad política”.



¿Todavía hay tiempo para pensar en una alianza Petro-Fajardo-De la Calle?



Creo que este es el momento para ir en esa dirección y corregir el rumbo. Este momento histórico exige que tres candidatos que tienen diferencias que no son menores, pero que tienen también coincidencias políticas importantes, puedan llegar a un acuerdo. Ellos han mostrado identidad frente a los temas de paz, la lucha contra la corrupción, los derechos sociales y el medioambiente. Ahí podría construirse un programa.



¿Unir a De la Calle, Petro y Fajardo no es como querer cuadrar un círculo?



En política no hay nada fácil, pero el diálogo es la herramienta por excelencia para resolver los problemas políticos.

Este momento histórico exige que tres candidatos que tienen diferencias que no son menores puedan llegar a un acuerdo FACEBOOK

TWITTER

¿Cuáles son las dificultades más grandes en ese camino?



Yo creo que las dificultades legales se pueden resolver si hay voluntad política. Lo de fondo son las diferencias políticas y es allí donde tenemos que lograr que los candidatos puedan encontrar el camino del diálogo.



Hoy hay esfuerzos para aproximar a De la Calle y Fajardo, pero no con Petro, ¿quién está haciendo ese trabajo? ¿Usted lo quiere hacer?



Sí, pero hay otras voces.



¿Usted ha hablado con Petro de esa posibilidad?



Hemos enviado ese mensaje a los 3 candidatos. Solo ese camino es el que nos puede dar una salida en este momento.



¿Usted ve probable hoy el éxito de la derecha?



Yo creo que ese es un peligro evidente. En política no podemos desestimar de ninguna manera a los adversarios y menos cuando acaban de obtener 6 millones y medio de votos en una consulta. Hay que aceptar la realidad, no hay que pensar con la ilusión, sino con toda la serenidad y la cabeza fría lo que nos está mostrando la realidad política.



¿Si hoy la izquierda no se une, podrá no ser una opción real de poder?



Una alianza lo suficientemente poderosa y coherente para la primera vuelta requiere de sectores de izquierda y de centro. Incluso, de sectores que no han estado en la política para poder lograr que un programa de paz y democracia se pueda sostener en el tiempo.

POLÍTICA