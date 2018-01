Vargas Lleras y Petro lideran intención de voto en el Caribe

Si las elecciones a la Presidencia del país fueran este domingo, el 20,4 por ciento de votantes de la región Caribe se inclinarían por Germán Vargas Lleras y el 19 por ciento por Gustavo Petro.



A esa conclusión llegó 'La Gran Encuesta' de la firma Datanálisis aplicada en siete departamentos de esa región: Atlántico, Magdalena, La Guajira, Cesar, Bolívar, Sucre y Córdoba y que midió la intención de voto de los electores del Caribe de cara a las elecciones presidenciales.

El tercer lugar lo ocupa la opción "no sabe/no responde", con un 11,3 por ciento. Luego aparece con un 9,6 por ciento de intención de voto el candidato Sergio Fajardo.



El voto en blanco se ubica en el quinto lugar, con 9,1 por ciento de la intención de voto, seguido de los candidatos con menos de 7 por ciento. Estos son Humberto de la Calle (6,4), Iván Duque (4,9), Martha Lucía Ramírez (4,2), Carlos Caicedo (4,1), Clara López (3,7), Piedad Córdoba (3,3), Alejandro Ordoñez (1,8), Juan Carlos Pinzón (1,3) y Rodrigo Londoño (0,9).



La encuesta desagregó los resultados por cada uno de los 7 departamentos, con resultados similares al consolidado general y ligeras variaciones. Por ejemplo, Petro aventaja a Vargas Lleras en Córdoba (de donde es oriundo) y Cesar, y el candidato Carlos Caicedo, exalcalde de Santa Marta, muestra mayor intención de voto en La Guajira y gana en Magdalena.



La cita para la primera vuelta presidencial es el domingo 27 de mayo de este año.

Leves diferencias en resultados departamentales

En el Atlántico, donde la encuesta se llevó a cabo en Barranquilla, Soledad y Malambo, Vargas Lleras toma mayor ventaja, con un 25 por ciento de intención de voto. Gustavo Petro alcanza 17,6 por ciento, y el no sabe/ no responde, 11 por ciento.



Les siguen Sergio Fajardo (8,7 por ciento) y Humberto de la Calle (7,6 por ciento). Y cerrando la intención de voto superior al 7 por ciento está el voto en Blanco. Después, en orden descendente, están Piedad Córdoba (5,2), Clara López (3,4), Martha Lucía Ramírez (3,2), Juan Carlos Pinzón (2,4), Alejandro Ordóñez (2,1), Carlos Caicedo (0,99 y Rodrigo Londoño (0,9).



Entretanto, en el departamento de Bolívar, Vargas Lleras alcanza 21,7 por ciento, Petro 18,2 y Fajardo 13,5. Les siguen no sabe/no responde (9,8) y el voto en blanco (8,5).



En orden descendente de intención de voto siguen Humberto de la Calle (6,6), Martha Lucía Ramírez (5,7), Clara López (4), Iván Duque (4), Piedad Córdoba (3,1), Alejandro Ordóñez (2,1), Rodrigo Londoño (1,2), Juan Carlos Pinzón (0,9) y Carlos Caicedo (0,7). En este departamento, los sitios de encuesta fueron Cartagena, Magangué y Turbaco.



Cesar, por su parte, deja ganando a Petro, con 24,7 por ciento. Vargas Lleras alcanza 18,8 por ciento, seguido del no sabe/no responde, con 15,6 por ciento, y del voto en blanco, con 14 por ciento.



En este departamento, donde fueron consultados en Valledupar, Aguachica y Codazzi, Iván Duque le quita el tercer lugar a Sergio Fajardo. El candidato del Centro Democrático alcanza 7 por ciento, mientras que el de la Coalición Colombia alcanza 5,9 por ciento.



Les siguen, con menores porcentajes, Humberto de la Calle (3,8), Martha Lucía Ramírez (3,8), Juan Carlos Pinzón (1,6), Clara López (1,6), Alejandro Ordoñez (1,1), Rodrigo Londoño (1,1), Piedad Córdoba (0,5) y Carlos Caicedo (0,5).



En Córdoba también gana Petro, con 24,2 por ciento de intención de voto, seguido del no sabe/no responde, de 16,9 por ciento. El tercer lugar es para Germán Vargas Lleras, con 14,6 por ciento, y el cuarto para Sergio Fajardo, con 10,5 por ciento. Con 9,1 por ciento, el voto en blanco ocupa el quinto lugar.



La encuesta se adelantó en Montería, Lorica y Sahagún. En estos municipios, la intención de voto restante se reparte así: Iván Duque (7,3), Humberto de la Calle (4,6), Martha Lucía Ramírez (4,1), Clara López (2,3), Alejandro Ordoñez (2,3), Piedad Córdoba (2,3), Juan Carlos Pinzón (0,9), Rodrigo Londoño (0,9) y Carlos Caicedo (0,0).



En el departamento de La Guajira las localidades consultadas fueron Riohacha, Maicao y Uribia. Allí, Vargas Lleras y Petro también lideran, con 17,5 y 16,9 por ciento, respectivamente. No sabe/no responde, con 12,4 por ciento y el voto en blanco, con 11,3 por ciento, siguen en la lista, antes de Humberto de la Calle (10) y Sergio Fajardo (9.4).



Los candidatos que siguen en intención de voto son Clara López (5,6), Iván Duque (4,4), Carlos Caicedo (3,8), Martha Lucía Ramírez (3,1), Piedad Córdoba (3,1), Alejandro Ordóñez (1,3), Juan Carlos Pinzón (0,6) y Rodrigo Londoño (0,6).



En el Magdalena, Carlos Caicedo lidera la intención de voto, con 29,5 por ciento. Le siguen Vargas Lleras y Petro, con 15,2 y 13,8 por ciento, respectivamente. El cuarto y quinto lugar lo ocupan el no sabe/no responde (9,7) y el voto en blanco (5,8).



Les siguen en intención de voto Humberto de la Calle (5,4), Martha Lucía Ramírez (4,9), Iván Duque (4,5), Sergio Fajardo (4,5), Clara López (2,7), Piedad Córdoba (2,7), Alejandro Ordóñez (0,9), Rodrigo Londoño (0,4) y Juan Carlos Pinzón (0,0). Las localidades consultadas en este departamento fueron Santa Marta, Ciénaga y Fundación.



Finalmente, en el departamento de Sucre, Petro lidera con 22,5 por ciento, seguido de Vargas Lleras, con 18,1 por ciento, y Fajardo, con 13,8 por ciento. La opción no sabe/no responde alcanza 10,8 por ciento, Iván Duque el 9,4 por ciento y el voto en blanco, 8,7 por ciento.



La lista la completan Martha Lucía Ramírez (5,1), Humberto de la Calle (3,6), Clara López (2,2), Alejandro Ordóñez (2,2), Piedad Córdoba (2,2), Rodrigo Londoño (0,7), Carlos Caicedo (0,7) y Juan Carlos Pinzón (0,0).

Ficha técnica

Área:

Los departamentos de la Costa Caribe, sus ciudades capitales y principales municipios de cada departamento, así:



Atlántico: Barranquilla, Soledad y Malambo; Magdalena: Santa Marta, Ciénaga y Fundación; La Guajira: Riohacha, Maicao, Uribía; Cesar: Valledupar, Aguachica, Codazzi; Bolívar: Cartagena, Magangué, Turbaco; Sucre: Sincelejo, Corozal; Córdoba: Montería, Lorica, Sahagún.



Preguntas que se formularon:

Ver cuestionario adjunto.



Fecha de Trabajo de Campo:

del 22 al 28 de enero de 2018



Estadísticos:

Dr. Omar Cortés y Rafael Aljure.



Persona natural ó jurídica que la realizó:

Datanálisis SAS. Inscrito en el Registro de Encuestadores del

Consejo Nacional Electoral, según Resolución 1850 de

agosto 15 de 2017.



Persona natural ó jurídica financió la encuesta:

Atlántico en Noticias, CV Noticias, Zona Cero, Hoy Diario del

Magdalena, El Meridiano de Córdoba.



Grupo Objetivo:

Hombres y mujeres de 18 años y mas con la intención de votar en las próximas elecciones presidenciales de 2018.



Tipo de Muestra:

Muestreo aleatorio estratificado.



Tamaño de Muestra:

2.000 encuestas distribuidas en las 7 ciudades capitales de los Departamentos de la Costa Caribe y sus principales municipios.



Margen de error general observado:

2.19% y nivel de confianza del 95%



Técnica de Recolección de datos:

Personales, en los hogares, con la aplicación de un instrumento estructurado y tarjetón de candidatos a la presidencia de la República.



Universo Poblacional:

Ciudadanos de 18 años y mas que manifestaron la intención de votar en las próximas elecciones presidenciales de 2018 en la Costa Caribe.



Marco Muestral:

Ciudades Capitales de los Departamentos de la Costa Caribe y los principales Municipios de cada Departamento, según censo electoral.



ELTIEMPO.COM